Antonio Conte non riuscirà a fare doppietta e Allegri fallirà in rossonero: ecco le previsioni del Cies e la nuova vincitrice

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA Chi vincerà la Serie A 2025-26?

La stagione 2025-26 di Serie A promette di restituire una cosa per lo scudetto più ampia. In cima alla classifica delle papabili vincitrici in molti pongono ancora una volta Napoli e Inter. La platea sembra però più ampia rispetto al recente passato.

Ci si attende molto dalla Juventus di Tudor, che proverà a essere più concreta. Lo stesso dicasi dalla Roma di Gasperini. L’ambiente giallorosso reputa d’aver trovato il sergente di ferro di cui questo gruppo aveva bisogno. Dubbi invece per Atalanta e Lazio, con i primi che hanno cambiato in panchina dopo svariati anni e i secondi che si ritrovano con l’integralista Sarri a fronte di un mercato immobile.

E il Milan? La carta Massimiliano Allegri, ancor più di quella Modric, fa sognare i tifosi ma in campo si nota ancora tanta fatica. Dal tecnico però ci si attende qualsiasi cosa e, di certo, almeno un asso nella manica.

Scudetto 2025-26

Decisamente interessanti i dati proposti dal Cies Football Observatory. Sono stati analizzati 29 campionati e, ovviamente, non è stata esclusa la Serie A. Inutile dire che il Napoli di Conte è dato da molti come favorito. Ha vinto con tenacia lo scorso campionato, nonostante il decimo posto precedente, calciatori chiave partiti e tante incognite in rosa.

Se in quello stato, è riuscito a lasciarsi dietro l’Inter, anche se per un soffio (e con una certa dose di buona sorte), cosa potrà mai fare dopo il mercato convincente e ricco di quest’estate? Secondo i dati proposti, ben poco. Azzurri al terzo posto nella classifica delle probabilità di vittoria del titolo, con il 17,4%.

Poco sopra troviamo la Juventus, indicata di fatto come vera contendente, pronta a trasformare la corsa a due in un triangolare avvincente. A Tudor viene dato il 18,2% di probabilità di successo, mentre a Chivu, esordiente in una big (ha già allenato l’Inter ma nel settore giovanile), ben il 25,6%.

Alle loro spalle, poi, a sorpresa non troviamo il Milan, bensì la Roma. Per Gasperini c’è il 13,3% di chance di trionfo. Un gran vittoria per i giallorossi sarebbe però già una qualificazione in Champions. Differente il discorso per i rossonero di Allegri, ai quali va il 13,3% di chance. Crollo verticale invece per l’Atalanta, sfavorita dal nuovo corso secondo le statistiche.

Serie A 2025-26, la classifica

Serie A 2025-26 Squadra Probabilità 1 Internazionale 25.6% 2 Juventus FC 18.2% 3 SSC Napoli 17.4% 4 AS Roma 13.3% 5 AC Milan 11.3% 6 Atalanta BC 5.7% 7 SS Lazio 2.6% 8 ACF Fiorentina 2.5% 9 Como 1907 1.9% 10 Bologna FC ≤1.0% 11 US Sassuolo ≤1.0% 12 Torino FC ≤1.0% 13 Udinese Calcio ≤1.0% 14 Parma Calcio ≤1.0% 15 US Lecce ≤1.0% 16 Genoa CFC ≤1.0% 17 Cagliari Calcio ≤1.0% 18 Pisa SC ≤1.0% 19 US Cremonese ≤1.0% 20 Hellas Verona ≤1.0%

Classifiche a confronto

Guardando ai primi 10 posti di questa particolare classifica, notiamo facilmente qualche differenza rispetto all’effettiva classifica della Serie A 2025-26. Sono trascorse appena due giornate, certo, ma qualche segnale c’è stato. Quanto accurata dunque ci appare questa proposta del Cies?

Il Napoli è partito bene, con due vittorie all’attivo, per quanto non esaltanti dal punto di vista del gioco. Lo stesso hanno fatto Roma e Juve (così come Cremonese e Udinese). Un primo passo che può lasciar intendere una corsa intrigante per la Champions League.

Passo falso per l’Inter, crollata contro l’Udinese e con all’attivo 3 punti su 6, come anche Lazio, Milan, Como e Bologna. E l’Atalanta? Partenza ben distante da quelle cui ci ha abituato Gasperini negli anni scorsi. Due pareggi di fila e 2 punti in cascina. Ecco il confronto.