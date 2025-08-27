De Siervo: “La Serie A deve mettere i giovani nelle condizioni migliori per sviluppare le proprie capacità”

Si è parlato di pianificazione e strategie delle categorie giovanili nel primo SFS Snack della stagione 2025/26. Un momento di confronto tra protagonisti del calcio italiano, addetti ai lavori e istituzioni

Nel suggestivo scenario della Palazzina Appiani, all’interno dell’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, si è tenuto il primo SFS Snack della stagione 2025/2026. “Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili”, il tema. Un evento promosso da SFS e Lega Serie A, con il patrocinio del Comune di Milano, in occasione della Finale di Supercoppa Primavera 2025/2026 tra Inter e Cagliari.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sui percorsi di crescita del calcio giovanile italiano, con particolare attenzione ai modelli organizzativi dei Club, alle competizioni internazionali e al ruolo delle realtà sportive al di fuori delle grandi metropoli. I lavori sono stati introdotti dall’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo, che ha annunciato oggi l’introduzione di un importante premio dedicato ai giovani del massimo Campionato italiano, e dall’Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, a testimonianza dell’impegno congiunto per la valorizzazione dei vivai e delle infrastrutture dedicate ai giovani calciatori.

“Come Lega Serie A – ha detto De Siervo – abbiamo compreso quanto sia importante dare un’enfasi corretta anche alle nostre Finali Primavera, da qui la decisione di giocare nella splendida cornice dell’Arena. Voglio fare un in bocca al lupo ai ragazzi per i Mondiali Under 20, l’auspicio ovviamente è quello di replicare quanto di buono fatto nelle ultime edizioni. La Serie A deve mettere i giovani nelle condizioni migliori per sviluppare le proprie capacità, per questo è fondamentale che la qualità del calcio giovanile si mantenga ad un livello alto. A testimonianza del valore che Lega Serie A riconosce al talento, a partire da questa stagione assegneremo il premio Rising Star of the Month al miglior calciatore Under 23 di A alla fine di ogni mese”.

A seguire, il discorso di Gianluigi Buffon, Capo Delegazione della Nazionale maschile, e l’intervento di Maurizio Viscidi, Coordinatore delle Nazionali Giovanili FIGC, che ha approfondito il tema dello sviluppo delle competenze tecniche negli under14, ribadendo l’importanza di sviluppare i fondamentali nel percorso di crescita dei giovani calciatori.

Il panel “I successi lontani dalle metropoli” ha visto la partecipazione di Giovanni Carnevali (U.S. Sassuolo Calcio), Tommaso Giulini (Cagliari Calcio) e Saverio Sticchi Damiani (U.S. Lecce) moderati da Giada Giacalone (Sportitalia), con il contributo del Direttore di Sportitalia Michele Criscitiello. I dirigenti hanno raccontato come club di città non metropolitane siano riusciti a costruire percorsi virtuosi di valorizzazione del talento, diventando veri e propri modelli di riferimento per il movimento calcistico italiano.

La giornata si è chiusa con gli interventi istituzionali di Luigi De Siervo e Gianfilippo Valentini (SFS), che hanno rimarcato l’importanza di un lavoro condiviso tra istituzioni, club e partner per garantire al calcio giovanile un futuro sempre più competitivo e sostenibile.

“Questa giornata – ha detto Valentini – ha confermato quanto sia fondamentale costruire un sistema che sappia unire risorse, competenze e passione. Con SFS, in vista dell’ottava edizione del Summit di novembre a Torino, vogliamo continuare a promuovere momenti di dialogo e condivisione, affinché il percorso dei giovani calciatori sia supportato da una rete solida e lungimirante”.