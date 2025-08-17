Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA Il saldo del calciomercato dell'Inter in questa stagione tra entrate e uscite

In attesa del colpo atteso da tutti i tifosi, l’Inter registra un saldo negativo in questo calciomercato 2025-2026 di soli 28 milioni di euro. Una sessione caratterizzata inizialmente da operazioni fatte con largo anticipo come quelle per Luis Henrique e Petar Susic e con una parte finale legata ad affari non conclusi come quello per Lookman che ha portato ad un tira e molla con l’Atalanta e l’interesse per Manu Koné chiuso in un nulla di fatto nel giro 48 ore. Una stagione decisamente particolare per i nerazzurri con il nuovo allenatore Christian Chivu e la voglia di riscattare un 2025 che ha visto la squadra ad un passo dal raggiungere tutti gli obiettivi ma alla fine senza vincere un trofeo.

Gli acquisti dell’Inter, spesi circa 70 milioni

Sul fronte degli arrivi, le operazioni più importanti, ad oggi, sono state quelle di Luis Henrique, acquistato dal Marsiglia, e Ange-Yoan Bonny attaccante prelevato dal Parma. Un investimento rilevante che ha subito inciso sul bilancio. I cartellini di entrambi i calciatori sono costati infatti 23 milioni di euro secondo i dati riportati dal sito specializzato Transfermarkt. Il centrocampista Petar Sucic, anche lui arrivato ad inizio mercato, è costato 14 milioni di euro mentre il riscatto di Nicola Zalewski dalla Roma è avvenuto per 7 milioni di euro. In totale considerando solo i costi dei cartellini, l’Inter ha speso 70 milioni di euro escludendo eventuali bonus che spesso vengono inseriti per trovare una quadra nelle trattative.

Da considerare però anche quanto fatto prima dell’inizio della sessione con l’Inter che è riuscita a saldare il debito da 412 milioni e ad ottenere un nuovo rifinanziamento da Bank of America, un’operazione che ha dato ossigeno alle casse della società.

Cessioni per oltre 43 milioni di euro

Sul fronte delle cessioni quella che appare più positiva è sicuramente quella di Nicola Zalewski, riscattato per 7 milioni e che dovrebbe essere venduto dopo poche settimane all’Atalanta per 17 milioni di euro. Un guadagno netto di circa 10 milioni di euro fondamentale per riequilibrare i conti. Tra le principali operazioni figurano poi le cessioni di tanti giovani come Aleksandar Stankovic per 9,5 milioni di euro al Club Bruges. Sono invece 9 i milioni ottenuti dalla cessione di Buchanan al Villarreal e 5 milioni quelli guadagnati dal cartellino di Martin Satriano trasferitosi in Francia, al Lens. Importante per il bilancio dell’Inter anche la scelta di liberarsi dei contratti pesanti di Arnautovic e Correa, che da soli hanno portato a un risparmio di quasi 25 milioni di euro tra stipendi e ammortamenti.

Saldo finale e prospettive future

Il saldo finale dell’Inter per la sessione di calciomercato estivo della stagione 2025-2026 è di -28 milioni di euro se si considerano esclusivamente i cartellini dei calciatori. Importante però la riduzione del monte ingaggi con alcuni contratti pesanti scaduti e che hanno alleggerito il bilancio. In attesa della chiusura delle trattative, i tifosi sperano ancora in qualche innesto in grado di rianimare una piazza ancora giù di morale per l’addio di Simone Inzaghi e per la sconfitta in finale di Champions League. Sui social sono in tanti a volere un rinforzo giovane in difesa considerando l’età media dei calciatori del reparto arretrato. Il trasferimento di Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool resta per molti una grandissima occasione mancata considerando l’interesse palese dell’Inter per il calciatore. Possibile però che la società stia ragionando sul da farsi anche in vista di un possibile nuovo impianto che possa ospitare le partite dell’Inter. La cessione dello stadio San Siro si fa sempre più complicata ed è necessario comprendere quali saranno i piani per il futuro anche considerando questo problema.