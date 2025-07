Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA I materiali usati e il valore delle medaglie delle olimpiadi Milano Cortina 2026

Sono state presentate le medaglie ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’evento si è svolto a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, con la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e due atlete simbolo dello sport italiano: Federica Pellegrini e Francesca Porcellato. Le due atlete, ambasciatrici del mondo olimpico e paralimpico, hanno svelato le nuove medaglie, realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

Un design essenziale per raccontare l’impresa

Il design delle medaglie è stato ideato per esprimere il senso di unità e dedizione. Due metà che si uniscono a formare un insieme coerente, simbolo dell’incontro tra atleti, tecnici, famiglie e volontari. Il Comitato Organizzatore ha voluto creare un oggetto che rappresenti non solo la vittoria sportiva, ma anche il percorso condiviso per raggiungerla. Raffaella Paniè, Brand Director di Milano Cortina 2026, ha spiegato: “Con le nostre medaglie celebriamo la forza delle differenze: due metà uniche che si uniscono attraverso il simbolo Olimpico e Paralimpico per creare un messaggio forte e unitario”.

Le medaglie sono prodotte con materiali e processi sostenibili. Il rivestimento è ecocompatibile, atossico e riciclabile, mentre l’energia utilizzata proviene esclusivamente da fonti rinnovabili. Ogni pezzo è pensato per unire estetica e rispetto ambientale. Anche i medal box e i medal tray, realizzati da Versalis (Eni), sono stati progettati per valorizzare l’esperienza della premiazione, completando l’identità visiva dell’evento.

I numeri delle medaglie

Per i Giochi Olimpici saranno assegnate 245 medaglie per ciascun metallo, mentre per i Giochi Paralimpici il numero sarà di 137 per tipo. In totale, saranno consegnate 1.146 medaglie. Tutte le medaglie hanno un diametro di 80 mm e uno spessore di 10 mm. Quelle d’oro sono in argento 999 placcato con 6 grammi di oro 999,9; quelle d’argento sono interamente in argento 999; quelle di bronzo sono in rame. Il peso varia dai 420 ai 506 grammi a seconda del metallo:

506 gr per quelle oro;

500 gr per le argento;

420 gr per le medaglie di bronzo (realizzate in rame).

Il valore delle medaglie di Milano Cortina

Dal punto di vista dei materiali, una medaglia d’oro contiene circa 6 grammi di oro puro su una base d’argento 999, per un valore di mercato stimato intorno ai 1.050 euro. La medaglia d’argento ha un valore di circa 500 euro, mentre quella di bronzo, composta principalmente da rame, vale solo pochi euro.

In genere però i costi reali di produzione sono molto più contenuti ma non sono stati pubblicati dati ufficiali. Ovviamente il valore simbolico è inestimabile per un atleta e per un appassionato e a volte dipende anche da chi ha conquistato la medaglia e in quale momento storico. L’esempio più lampante è quello di Jesse Owens che conquistò quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Uno di questi premi è stato venduto all’asta per oltre 1,4 milioni di dollari, circa 1 milione 200 mila euro.