Nations League 2024/25, dove vedere Francia-Italia in Tv e il montepremi del torneo

Fonte: ANSA Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della Nations League

L’Italia riparte dalla Nations League. Contro la Francia la Nazionale guidata da Luciano Spalletti raccoglie i cocci di un Europeo fallimentare e prova a rilanciare il movimento azzurro. Per dimenticare l’eliminazione a sorpresa in Germania negli ottavi contro la Svizzera, il Ct si affiderà a una formazione rivoluzionata rispetto all’ultima rassegna continentale. Forse l’ultimo tentativo di dare una scossa a un gruppo alla ricerca di nuovi punti di riferimento, a cominciare dalla sfida contro una delle rappresentative più forti al mondo.

Francia-Italia, le parole di Spalletti e dove vederla in Tv

Tutto grava sulle spalle dell’allenatore che alla vigilia della competizione è tornato sulla delusione di Euro 2024, confessando di aver passato una “bruttissima estate” e precisando che la responsabilità è stata la sua “al 100%”.

“I giocatori sono sollevati da questa responsabilità e ho detto loro di aver messo troppa pressione – ha dichiarato Luciano Spalletti prima della partenza per Parigi – Devo vedere le cose che devo modificare e che devo cambiare, devo essere il primo a credere che si abbia una forza differente, il primo a non essere disponibile ad arrendersi davanti alle difficoltà”.

Il primo banco di prova è sicuramente tra i più impegnativi, i Blues semifinalisti agli Europei di Didier Deschamps e Kylian Mbappé, contro cui il Ct ha intenzione di presentare una squadra stravolta rispetto alla formazione titolare a giugno, a partire dalla difesa a tre, dal ritorno dopo la squalifica di Sandro Tonali e dando più spazio a chi agli Europei è rimasto in panchina.

“Se andiamo a vedere la formazione della Francia è di altissimo livello per questo mi aspetto una partita con delle difficoltà – ha affermato il Ct nella conferenza pre partita – Noi dobbiamo essere squadra, ho visto cose molto buone in questi giorni, per cui vorrei vederle ripetere in campo. Però sicuramente ci saranno dei momenti carichi di difficoltà. Da un punto di vista tattico loro sono una squadra che ti dà quasi l’impressione di poter gestire la partita. Poi quella diventa la loro forza perché quando recuperano palla hanno un reparto offensivo che a campo aperto può creare difficoltà a chiunque”

La partita tra Francia e Italia sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20.45 con la diretta dallo Stade France di Saint Denis, anche in streaming su Raiplay.

Quanto incassa chi vince la Nations League

Per ogni partecipante alla Nations League la Uefa mette in palio un bonus presenza e un premio per la prima classificata nei rispettivi gironi, dello stesso importo ma sulla base della Lega di appartenenza all’interno della competizione:

Lega A – 2,25 milioni di euro;

Lega B – 1,5 milioni;

Lega C – 1,1 milioni;

Lega D – 750mila.

Per le Nazionali che compongono la serie maggiore e che possono dunque puntare a vincere il torneo, tra le quali figura l’Italia, son0 previsti inoltre dei premi a seconda del piazzamento finale, così suddivisi:

Vincitore – 6 milioni;

Finalista – 4,5 milioni;

Terzo – 3,5 milioni;

Quarto – 2,5 milioni.

Sommando tutti i riconoscimenti in denaro messi a disposizione dalla Uefa, la Nazionale che metterà a segno l’en plein, cioè vince il proprio gruppo e riesce a conquistare la vittoria finale, si porterà a casa un totale di 10,5 milioni di euro.