ANSA Esselunga, nominato il nuovo Ad

La catena di supermercati italiana Esselunga ha annunciato che il suo attuale direttore generale, Gabriele Villa, figura storica dell’azienda, andrà in pensione a novembre. Lo sostituirà Claude Sarrailh, manager francese con 30 anni d’esperienza nel settore della grande distribuzione organizzata, sia in Italia che all’estero.

Sarrailh è attualmente Ceo di Ahold Delhaize per l’Europa e l’Indonesia. Una posizione che lo mette alla guida di un’organizzazione che fattura 40 miliardi di euro l’anno e occupa 160mila persone. Una dimensione nettamente maggiore rispetto a quella di Esselunga, al di sotto dei 10 miliardi di fatturato e con 25mila dipendenti.

Cambio al vertice in Esselunga

Il direttore generale di Esselunga, Gabriele Villa, lascerà la catena della grande distribuzione organizzata italiana. A novembre, infatti, andrà in pensione, come annunciato da Marina Caprotti, presidente esecutiva dell’azienda. Al suo posto è stata scelta una figura esterna alla società, esperta nella grande distribuzione, il manager francese Claude Sarrailh. Caprotti ha dichiarato:

Abbiamo scelto un manager con una profonda esperienza internazionale nel retail, capace di coniugare visione e concretezza operativa. La sua conoscenza dei mercati globali, unita a una forte spinta verso innovazione ed efficienza, rappresenta un elemento chiave per affrontare un contesto sempre più competitivo.

Chi è il nuovo amministratore delegato Claude Sarrailh

Claude Sarrailh, nato in Francia nel 1971, lavora da quasi 30 anni nel settore della distribuzione organizzata. Ha esordito nella catena francese Carrefour, prima in Francia, poi nell’Europa dell’Est, tra Cechia e Slovacchia. È rimasto a occuparsi di quest’area geografica anche quando, nel 2006, è passato a un altro grande gruppo internazionale del settore, Metro.

Per questa società si è occupato con diversi ruoli delle divisioni romene e polacche, diventando poi direttore commerciale per la divisione russa di Metro nel 2014. È poi diventato Ceo di Metro Europa e Cina, passando in seguito alla sede centrale tedesca, nel ruolo di Chief Customer and Merchandise Officer e membro del Cda.

La sua esperienza in Metro si è conclusa nel 2024, quando è stato accolto da Ahold Delhaize, società della grande distribuzione dei Paesi Bassi, di cui è stato Ceo per l’Europa e l’Indonesia. Lascerà questo posto per diventare direttore generale e amministratore delegato di Esselunga. Sarrailh ha commentato la notizia, dichiarando:

Non vedo l’ora di lavorare insieme alle persone dell’azienda per valorizzarne ulteriormente le competenze e costruire su queste solide basi, continuando a rafforzare le performance e accompagnando Esselunga nella sua prossima fase di sviluppo.

Come sta andando Esselunga

Alla fine di marzo, il Cda di Esselunga ha approvato il bilancio per il 2025, certificando i dati del gruppo. Le vendite totali si sono attestate attorno ai 9,5 miliardi di euro, con una crescita dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Migliorata anche la redditività, con un’Ebitda di 725,5 milioni di euro, pari al 7,6% delle vendite, in aumento netto rispetto ai 570 milioni del 2024.

Il risultato operativo è raddoppiato rispetto al 2024, passando da 163,5 milioni di euro a 294,7 milioni di euro. Al netto delle tasse, la cifra scende a circa 163 milioni. Il gruppo ha anche investito molto nell’ultimo anno, circa 378,4 milioni di euro.