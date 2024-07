Ultimo atto di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra, chi alzerà la coppa in Germania porterà a casa anche un ricco montepremi Uefa messo in palio per le federazioni

Fonte: ANSA I capitani e centravanti di Inghilterra e Spagna, Harry Kane e Alvaro Morata

Ancora pochissimo alla finale di Euro 2024 Spagna-Inghilterra. La partita di stasera all’Olympiastadion di Berlino conclude gli Europei di calcio in Germania, un’edizione più che mai remunerativa per le casse dell’Uefa. La mole del giro d’affari prodotta dalla manifestazione prosegue nel solco delle cifre in continua crescita registrate nei precedenti tornei. Il Campionato europeo si conferma così sempre di più una parte consistente dei ricavi del massimo organismo calcistico continentale, soprattutto grazie all’ampliamento del torneo a 24 squadre.

Il giro d’affari di Euro 2024

Commentando l’Europeo che si avvia alla conclusione, in un’intervista al quotidiano spagnolo AS, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha espresso soddisfazione per la formula allargata, non nascondendo l’intenzione di aumentare ulteriormente il numero delle partecipanti.

“È più interessante – ha commentato Si vedono la Georgia e la Slovenia, Paesi che forse non si sarebbero qualificati se l’Euro fosse stato a 16 squadre e che meritano di essere qui. Si vede che chiunque può battere chiunque. Abbiamo 24 squadre fantastiche e se aggiungessimo due o tre squadre, l’Europeo sarebbe senza dubbio più forte della Coppa del Mondo”.

“Possiamo dirci soddisfatti dello spettacolo, del livello del gioco, delle tante partite tiratissime e in generale del comportamento dei tifosi, che per fortuna, rispetto alle partite dei club, sono più tranquilli”, è stato il primo bilancio di Ceferin su quest’ultima edizione degli Europei.

In attesa di scoprire le eventuali novità di Euro 2028, anche questo torneo si è confermato in termini economici un grande successo per l’Uefa. Secondo le stime pubblicate dall’organizzazione alla vigilia della manifestazione, Euro 2024 ha fruttato un giro d’affari da quasi 2,5 miliardi di euro, di cui circa 1,2 miliardi finiti nelle casse della massima organizzazione calcistica continentale.

La fonte principale dei ricavi del torneo è costituita dai diritti televisivi, per un totale di 1,44 miliardi, mentre le altre voci di introiti sono rappresentati dai ricavi commerciali previsti per 568 milioni di euro, i 300 milioni stimati dagli incassi dalla biglietteria e gli ulteriori 100 milioni dell’hospitality.

Decisamente più contenuti i costi, che ammontano a circa 1,22 miliardi di euro tra l’organizzazione dell’evento (645 milioni), il Club benefit programme, che prevede 240 milioni ai club per i giocatori prestati alle Nazionali di Euro 2024 e 331 milioni di euro di montepremi alle federazioni, di cui fino a un massimo di 28,5 milioni di euro complessivi destinati a chi sia aggiudica la vittoria finale.

Spagna-Inghilterra: quanto incassa chi vince Euro 2024

Nel bilancio di Euro 2024, l’Uefa ha dedicato soltanto un settimo dei ricavi al montepremi destinato alle federazioni, la stessa cifra stanziata per gli ultimi europei rinviati per la pandemia, ma di 30 milioni superiore ai 300 milioni fissati per Euro 2016.

Nella riunione tenuta nell’immediata vigilia dalla finale, il Comitato Esecutivo Uefa ha confermato le cifre che, oltre al bonus di partecipazione 9,3 milioni di euro, saranno distribuite ad ogni Nazionale sulla base dei risultati ottenuti in questo Euro 2024:

Vittoria nel girone – 1 milione

Pareggio nel girone – 0,5 milioni

Qualificazione agli ottavi – 1,5 milioni

Qualificazione ai quarti – 2,5 milioni

Qualificazione alle semifinali – 4 milioni

Finalista perdente – 5 milioni

Vincitrice – 8 milioni

Sulla base di questi criteri, la Spagna ha raccolto finora 25,5 milioni di euro contro i 24,5 milioni incassati dall’Inghilterra. Chi uscirà vincitore dalla finale potrà dunque aggiungere altri 3 milioni al tesoretto portato a casa dopo questa edizione degli Europei.