Si è conclusa la stagione tennistica e Jannik Sinner è stato il più pagato dell’anno ma resta escluso dal bonus ATP da 18 milioni

La stagione tennistica 2025 si è conclusa e il circuito maggiore tornerà in campo solo nel 2026. Jannik Sinner chiude l’anno da leader assoluto per premi economici ottenuti sul circuito ATP. Il campione di Wimbledon e Australian Open ha accumulato 19,1 milioni di dollari in prize money, circa 16 milioni di euro. A questi si sommano i ricavi derivanti da competizioni fuori calendario ufficiale, come i sei milioni ottenuti con la vittoria del Six Kings Slam, torneo di esibizione che ha riunito alcuni dei migliori giocatori del mondo. Il totale rende l’azzurro il tennista più remunerato dell’anno sul piano sportivo. Tuttavia, nonostante la vittoria alle ATP Finals e al Masters 1000 di Parigi, Sinner non potrà beneficiare del bonus pool riservato ai giocatori più performanti nei tornei Masters 1000 e nelle Finals.

Perché Sinner non riceverà il bonus ATP da 18 milioni

Il bonus pool del 2025 prevede una distribuzione complessiva di 21 milioni di dollari (circa 18 milioni di euro) tra i primi trenta giocatori per punti ottenuti nei Masters 1000 e alle ATP Finals. Si tratta di una cifra raddoppiata rispetto al 2022 grazie al piano strategico OneVision entrato in vigore nel 2023. La posizione di Sinner nella classifica speciale sarebbe teoricamente da premi. L’azzurro è secondo con 3.850 punti, alle spalle di Carlos Alcaraz (4.420). Il regolamento impone un requisito obbligatorio: la partecipazione a tutti i tornei Masters 1000 dell’anno, salvo eccezioni molto limitate. Per ogni evento saltato, l’ATP sottrae il 25% della quota spettante e, in caso di assenze multiple, il taglio può azzerare completamente l’importo.

Sinner ha saltato quattro tornei: Indian Wells, Miami, Madrid e Canada. Tre di queste assenze erano legate a una squalifica che gli ha impedito di scendere in campo. Il regolamento non distingue però tra motivi tecnici e motivi disciplinari, e applica la decurtazione in modo automatico. La conseguenza è che, pur essendo il numero 2 al mondo e vincitore delle Finals, l’azzurro non riceverà alcuna quota del bonus. Una situazione simile ha riguardato anche Alcaraz. La sua posizione da leader avrebbe garantito 4,8 milioni di dollari, ma le assenze a Toronto e Shanghai hanno comportato il dimezzamento dell’importo.

La distribuzione dei punti nel Bonus Pool 2025

La classifica dei primi trenta giocatori per punti ottenuti nei Masters 1000 e nelle ATP Finals conferma il dominio di Alcaraz e Sinner. Lorenzo Musetti, con 1.970 punti, è il terzo italiano nella lista e rientra tra gli atleti che beneficeranno della distribuzione del montepremi. Seguono Jack Draper, Alexander Zverev, Ben Shelton e Alex de Minaur, che completano le prime posizioni.

Nella parte centrale della classifica compaiono giocatori affermati come Daniil Medvedev, Casper Ruud, Holger Rune e Taylor Fritz. Presenti anche atleti emergenti come Jakub Mensik e Valentin Vacherot. Matteo Berrettini chiude la graduatoria al trentesimo posto con 460 punti, rientrando tra i destinatari del bonus.

Il montepremi del bonus ATP 500

Oltre al bonus Masters 1000, i giocatori possono accedere al bonus destinato ai tornei ATP 500, pari a 3 milioni complessivi. Il premio è suddiviso tra i primi sei della classifica dedicata. Alcaraz chiude la stagione in testa anche in questo ranking con 1.930 punti, seguito da de Minaur e Zverev. Sinner è quinto con 1.050 punti e potrà quindi ricevere una quota di questa parte del montepremi, dove i criteri di partecipazione sono meno stringenti rispetto ai Masters 1000.