Sinner conquista gli Us Open

Jannik Sinner ha fatto la storia del tennis italiano, diventando il primo azzurro a conquistare la finale maschile degli Us Open. Il numero uno al mondo, che già si era imposto agli Australian Open, ha di nuovo dominato il campo, questa volta contro l’americano Taylor Fritz.

Un trionfo che gli regala non solo il prestigio del secondo Slam in carriera, ma anche un assegno milionario che cementa ulteriormente la sua posizione nell’élite sportiva e finanziaria mondiale.

Con un totale di 16 titoli in carriera, Jannik Sinner ha già conquistato il mondo del tennis e ora punta a consolidare il suo dominio economico. E il pubblico, italiano e internazionale, non può che guardare con ammirazione al ragazzo di Sesto Pusteria che, in pochi anni, è passato dall’essere una promessa del tennis a un campione più che affermato.

Un patrimonio che cresce a vista d’occhio

Jannik Sinner, con una prestazione da manuale, ha sconfitto Taylor Fritz in tre set, 6-3, 6-4, 7-5, scrivendo il suo nome nella storia del tennis italiano. Il match è stato carico di tensione, in particolare nel terzo set, quando Fritz ha cercato di ribaltare le sorti con una sequenza di colpi potenti e precisi. Sinner, però, ha mantenuto la lucidità, reagendo nei momenti più critici. Curioso il siparietto che ha visto il suo coach gustarsi un biscotto poco prima che l’azzurro piazzasse il break decisivo, un attimo di apparente calma prima della svolta.

Con la vittoria di New York agli Us Open, Sinner ha messo in tasca un montepremi di circa 3,6 milioni di dollari, portando il totale guadagnato solo in premi a oltre 24 milioni. Ma il vero valore di Sinner va ben oltre le cifre dei tornei. Il giovane altoatesino ha infatti saputo costruire un impero grazie a sponsorizzazioni e collaborazioni di alto profilo, trasformando la sua immagine in una macchina da soldi. Con contratti in essere con giganti come Nike, Rolex e Lavazza, il suo patrimonio continua a crescere in modo esponenziale.

Sponsorizzazioni da capogiro

Le sponsorizzazioni sono diventate il motore principale dei guadagni di Sinner. Solo nel 2023, tra premi e collaborazioni, il tennista ha incassato circa 38,4 milioni di dollari, secondo Forbes. Il contratto decennale da 150 milioni di dollari con Nike è solo uno dei tanti che testimonia l’interesse che i grandi brand internazionali hanno verso il campione. Non sorprende quindi che anche Gucci, Fastweb e Intesa Sanpaolo abbiano voluto legare il proprio nome a quello di Sinner, assicurandosi una visibilità garantita dalle sue costanti apparizioni ai vertici delle competizioni mondiali.

Un futuro di guadagni stellari

Gli esperti del settore non hanno dubbi: il potenziale economico di Sinner è in continua espansione. Secondo stime autorevoli di analisti sportivi e finanziari come quelli di Nielsen Sports, se il tennista riuscirà a mantenere i livelli attuali, i suoi introiti annuali potrebbero arrivare a toccare cifre da capogiro, circa 100 milioni di dollari, paragonabili a quelle delle più grandi leggende del tennis.

Nel frattempo, il giovane campione continua ad ampliare il proprio portfolio di partnership. Nel 2024, sono state annunciate nuove collaborazioni con Formula 1, De Cecco, La Roche-Posay ed Enervit, a dimostrazione del fatto che Sinner non si limita a collezionare vittorie sul campo, ma sta costruendo un vero e proprio impero fuori dal rettangolo di gioco.