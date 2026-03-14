Il Foro Italico si prepara al restyling da 160 milioni di euro: il Centrale del tennis avrà una copertura e diventerà un'arena multifunzionale

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ANSA Foro Italico al coperto dal 2027, il progetto di restyling

Gli Internazionali d’Italia del 2026 segneranno una tappa importante per il futuro del Foro Italico. Il torneo, in programma tra il 28 aprile e il 17 maggio, sarà infatti l’ultimo disputato nel campo centrale così come è stato conosciuto negli ultimi anni. Subito dopo l’evento prenderanno il via i lavori di ristrutturazione che trasformeranno l’impianto in una struttura moderna e coperta, pensata per ospitare eventi durante tutto l’anno. L’intervento rientra in un progetto più ampio di riqualificazione dell’intera area del Foro Italico, con un investimento complessivo stimato in circa 160 milioni di euro. Il piano è stato illustrato dal presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, durante il Mipim di Cannes, una delle principali fiere internazionali dedicate al mercato immobiliare.

Il progetto del nuovo Centrale coperto

Gli Internazionali d’Italia del 2026 rappresenteranno l’ultima edizione del torneo disputata nel Centrale senza copertura. Al termine della manifestazione inizierà il cantiere che porterà alla realizzazione di una nuova struttura con tetto. Secondo quanto annunciato da Sport e Salute, i lavori dureranno circa un anno. L’obiettivo è trasformare l’impianto in una struttura più versatile, capace di ospitare non solo tennis ma anche altri sport e grandi eventi. La copertura del campo centrale era stata già anticipata nel 2025 come parte del programma di modernizzazione del complesso sportivo romano.

Il nuovo impianto sarà progettato per diventare una struttura multifunzionale. Il Centrale manterrà la sua vocazione tennistica ma potrà essere utilizzato anche per altri eventi sportivi e culturali. Il progetto prevede un’arena da circa 12.400 posti coperti e una copertura di 8.300 metri quadrati, composta da una parte fissa e una parte mobile. Questa soluzione permetterà di utilizzare la struttura durante tutto l’anno indipendentemente dalle condizioni meteo.

L’obiettivo è rendere il Foro Italico un punto di riferimento non solo per il tennis internazionale ma anche per altri sport indoor. Tra le discipline che potrebbero trovare spazio nella nuova arena vengono citati il basket e altri eventi sportivi. La struttura potrà inoltre essere utilizzata per concerti e manifestazioni culturali, ampliando così la funzione dell’impianto oltre il calendario sportivo.

Il Foro Italico diventa un parco urbano

Il restyling del Centrale è solo una parte di un intervento più ampio che riguarda l’intera area del Foro Italico. Il progetto prevede la trasformazione del complesso in un grande parco urbano di circa 20 ettari. Tra gli interventi previsti ci sono il recupero di circa 7.000 metri quadrati di mosaici storici e un aumento delle aree verdi stimato attorno al 25%.

Secondo quanto spiegato da Marco Mezzaroma, l’obiettivo è valorizzare l’area dal punto di vista sportivo, urbanistico e turistico. “Il Foro Italico diventerà un parco urbano”, ha spiegato il presidente di Sport e Salute, sottolineando l’intenzione di rendere l’area più fruibile anche al di fuori dei grandi eventi sportivi.

Nuovi eventi internazionali

La trasformazione del Centrale in una struttura coperta potrebbe aprire la strada anche a nuove manifestazioni sportive. Secondo quanto emerso durante la presentazione del progetto, ci sarebbero già manifestazioni di interesse per utilizzare l’impianto nella sua nuova configurazione. Tra le ipotesi che circolano c’è anche quella legata alla nascita della NBA Europe, una nuova competizione collegata alla lega statunitense di basket. In questo scenario Roma potrebbe ospitare una delle possibili franchigie europee. Anche se non esiste ancora una conferma ufficiale, il nuovo impianto sarebbe tecnicamente adatto a ospitare eventi di basket di alto livello, grazie alla struttura coperta e alla capienza dell’arena.