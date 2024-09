La F1 vola a Singapore per il GP notturno in cui tutto può succedere e tutti sperano: tutto sulla programmazione tv per vedere dalle libere alla gara della domenica

La stagione di F1 entra nel vivo e, con ancora 7 tappe da disputare, sbarca a Singapore per il GP in notturna. Sull’iconico tracciato cittadino in terra asiatica andrà in scena il diciottesimo appuntamento del Mondiale delle quattro ruote che è più aperto che mai, sia per la corsa al titolo piloti sia per quello Costruttori. In uno per Ferrari c’è ancora speranza, soprattutto dopo gli ultimi risultati ottenuti dai suoi piloti.

Ferrari, tra titolo piloti e Costruttori

Non ce ne vogliano Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma a 7 dalla fine vedere una Ferrari campione del Mondo piloti sembra essere utopico. Mai dire mai, perché nel mondo delle corse anche solo un appuntamento iridato può cambiare il destino di una stagione, ma con 78 punti di ritardo uno e 129 l’altro su Max Verstappen, i calcoli non reggono.

Ci sperano i McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri che tanto bene stanno facendo negli ultimi mesi. Il britannico sogna il colpaccio e la distanza di 59 punti dall’olandese lascia ben sperare, ma deve guardarsi dal compagno di box che ha inanellato una serie di risultati utili che possono galvanizzarlo ed esserne da ostacolo. Una lotta interna che fa bene al team papaya, che si trova in testa al campionato Costruttori, quel titolo che Ferrari insegue.

Tra McLaren e la Rossa, infatti, i punti di distacco sono “solo” 51, che in weekend di gara potrebbero essere più che dimezzati, a patto che dall’altro lato non arrivino risultati straordinario. Ma come detto, mai dire mai, con Ferrari che sogna.

Ci spera, silenziosamente, il team principal Frédéric Vasseur, che al termine del fine settimana di Baku in Azerbaijan aveva sottolineato: “Noi dobbiamo vedere il nostro, concentrarci su noi stessi e fare del nostro meglio”. Alla vigilia del GP di Singapore ha poi messo le cose in chiaro: “Sono sicuro che potremo mettere in difficoltà i nostri avversari“.

E allora l’appuntamento è al venerdì in pista per le libere, per poi provare a fare sul serio in qualifica per guadagnare un posto privilegiato in griglia di partenza per poter ambire, già dalle prime curve della gara sul circuito cittadino, alla vittoria finale.

F1 Singapore, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del diciottesimo appuntamento della stagione di F1? Sul circuito cittadino di Singapore, come sempre ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto, mentre Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno dallo studio.

Di seguito tutti gli orari del weekend che vedrà scendere in pista i piloti in lotta per il mondiale delle quattro ruote.

Venerdì 20 settembre

Ore 11.30-12.30: F1 – prove libere 1;

Ore 15-16: F1 – prove libere 2.

Sabato 21 settembre

Ore 11.30-12.30: F1 – prove libere 3;

Ore 15-16: F1 – qualifiche.

Domenica 22 settembre

Ore 14: F1 – gara.