Kimi Antonelli conquista Shanghai e diventa uno dei piloti più giovani vincenti in F1: quanto guadagna il talento italiano e il confronto con gli altri

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ANSA Quanto guadagna Andrea Kimi Antonelli il pilota di Formula della Mercedes

Il successo di Andrea Kimi Antonelli al Gran Premio di Shanghai è entrato nella storia. Il giovane pilota della Mercedes, appena diciannovenne, è infatti diventato il più giovane a ottenere la pole position e uno dei più giovani vincitori nella storia del campionato. Il trionfo in Cina rappresenta un momento importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. La Formula 1 è infatti uno degli sport con i ricavi più elevati al mondo e i piloti di vertice possono contare su ingaggi milionari, bonus legati ai risultati e contratti di sponsorizzazione personali.

Quanto guadagna Kimi Antonelli

Secondo le stime pubblicate dalla rivista Forbes, Antonelli è entrato già nel 2025 tra i piloti più pagati della Formula 1 nonostante fosse alla sua stagione di debutto nel campionato. Il pilota della Mercedes avrebbe percepito circa 12,5 milioni di euro all’anno tra parte fissa e bonus legati ai risultati sportivi. Si tratta di una cifra molto elevata per un pilota all’inizio della carriera, ma in linea con la crescita economica della Formula 1 negli ultimi anni. Lo stipendio non rappresenta però l’unica fonte di reddito per un pilota professionista. I guadagni possono aumentare grazie a sponsorizzazioni personali, contratti pubblicitari e accordi commerciali con marchi internazionali. Queste partnership sono spesso difficili da quantificare con precisione ma possono aumentare significativamente il patrimonio complessivo degli atleti.

Il confronto con gli stipendi dei piloti più pagati

Nonostante l’ingaggio importante, Antonelli è ancora distante dai piloti che guidano la classifica degli stipendi della Formula 1. In cima alla graduatoria dei guadagni si trova Max Verstappen, quattro volte campione del mondo negli ultimi anni. Il pilota della Red Bull percepisce circa 70 milioni di euro a stagione, di cui circa 59,8 milioni di parte fissa e oltre 10 milioni di bonus legati ai risultati. Al secondo posto si colloca Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo e oggi pilota Ferrari. Il suo contratto è stimato in circa 64,9 milioni di euro complessivi. Seguono nella classifica i due piloti della McLaren campione del mondo. Lando Norris guadagna circa 52,9 milioni di euro, mentre il compagno di squadra Oscar Piastri percepisce circa 34,5 milioni di euro tra parte fissa e premi per i risultati.

Tra i piloti con ingaggi più elevati figurano anche Charles Leclerc, con circa 27,6 milioni di euro, e Fernando Alonso, che incassa circa 24,4 milioni di euro. Il pilota Mercedes George Russell percepisce circa 23,9 milioni di euro, mentre Lance Stroll alla Aston Martin guadagna circa 12,4 milioni di euro. Questa la classifica:

Max Verstappen – circa 70 milioni di euro (59,8 milioni base + 10,1 milioni bonus) Lewis Hamilton – circa 64,9 milioni di euro (64,4 milioni base + 0,5 milioni bonus) Lando Norris – circa 52,9 milioni di euro (16,6 milioni base + 36,3 milioni bonus) Oscar Piastri – circa 34,5 milioni di euro (9,2 milioni base + 25,3 milioni bonus) Charles Leclerc – circa 27,6 milioni di euro (27,6 milioni base) Fernando Alonso – circa 24,4 milioni di euro (22,1 milioni base + 2,3 milioni bonus) George Russell – circa 23,9 milioni di euro (13,8 milioni base + 10,1 milioni bonus) Lance Stroll – circa 12,4 milioni di euro (11 milioni base + 1,4 milioni bonus) Carlos Sainz – circa 12 milioni di euro (9,2 milioni base + 2,8 milioni bonus) Kimi Antonelli – circa 11,5 milioni di euro (4,6 milioni base + 6,9 milioni bonus)

La crescita economica della Formula 1

Gli stipendi dei piloti sono cresciuti negli ultimi anni insieme ai ricavi complessivi del campionato. Nel 2025 il fatturato della Formula 1 ha raggiunto quasi 3,9 miliardi di dollari, segnando un aumento di circa il 14% rispetto all’anno precedente. Questa crescita si riflette anche sui contratti dei piloti e sugli investimenti delle scuderie. Il premio destinato ai team per la classifica costruttori può superare 120 milioni di dollari, una cifra che viene poi distribuita all’interno della squadra tra sviluppo tecnico, infrastrutture e stipendi.