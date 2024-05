Fonte: ANSA GP Monaco di F1 in tv, dove seguire in streaming qualifiche e gara

Da Imola a Monte Carlo, la F1 non si ferma e con un back to back regala un’altra gara emozionante nel calendario col GP di Monaco. Tutti pronti a scendere in pista sul tracciato cittadino del Principato, di quelli storici e in cui tutti puntano a vincere, perché imprevedibile in ogni sua curva e che può regalare gioie e dolori in un battito di ciglia. Ci proverà Ferrari, che dall’Italia riparte con un pacchetto di aggiornamenti che ha permesso a Charles Leclerc di piazzarsi sul podio a Imola, ma che di certo non vede in Monaco una pista favorevole per la nuova SF-24.

Verstappen vuole suonare la nona

Sintetizzare il weekend con il solito “tutti contro Verstappen” potrebbe essere riduttivo dato che l’olandese viaggia spedito verso il quarto titolo consecutivo. Ma di fatto sarà questo, perché tutti vogliono mettersi davanti alla Red Bull, nel tentativo di togliere al tre volte iridato la gioia tra le mura amiche. Lui che, insieme a tanti altri piloti vive nel Principato, conosce bene la pista e cercherà di portare a casa l’ennesimo record.

Quale? Quello delle pole. Con quella di Imola, infatti, ne ha conquistate ben otto di fila, striscia iniziata ad Abu Dhabi a fine 2023, e arrivare alla nona sarebbe da primato, superando un mostro sacro come Ayrton Senna. Nei numeri complessivi, invece, Max è ben lontano da Lewis Hamilton, prossimo al passaggio in Ferrari, che in carriera ne ha ottenute ben 104, contro la “sole” 39 di Verstappen.

Proveranno a negargli questa gioia in primis le Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz, nel 2023 3° e 5° in griglia ma che nel 2022 riuscirono a firmare l’uno-due in prima fila, un ricordo però amaro le Rosse che poi nel GP della domenica si dovettero arrendere a Perez, vincitore del Gran Premio davanti a Sainz e Verstappen, con Leclerc ai piedi del podio.

F1 Monaco, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni dell’ottavo appuntamento della stagione di F1? Sul circuito di Monte Carlo, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto, mentre Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno dallo studio.

Di seguito tutti gli orari del weekend che vedrà scendere in pista anche i giovanissimi di F2 e F3.

Giovedì 23 maggio

ore 13.10: F3 – prove libere

ore 15.00: F2 – prove libere

Venerdì 24 maggio

ore 11.05: F3 – Qualifiche Gruppo 1

ore 11.30: F3 – Qualifiche Gruppo 2

ore 13.30: F1 – Prove libere 1

ore 15.10: F2 – Qualifiche Gruppo 1

ore 15.35: F2 – Qualifiche Gruppo 2

ore 17.00: F1 – Prove libere 2

Sabato 25 maggio

ore 10.45: F3 – Sprint

ore 12.30: F1 – Prove libere 3

ore 14.15: F2 – Sprint

ore 16.00: F1 – Qualifiche

Domenica 26 maggio

ore 08.00: F3 – Featured Race

ore 09.40: F2 – Featured Race

ore 15: F1 – Gara