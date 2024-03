Offerte luce business: tutte le migliori soluzioni per le aziende

Fonte: Adobe Stock Quali caratteristiche devono avere le offerte business

La svolta epocale rappresentata dalla fine del mercato tutelato sia per i clienti domestici, che per aziende e partite Iva, porta a moltissime novità per gli utenti finali. Ricordiamo, a questo proposito, che per tutte le piccole imprese, le microimprese e per la generalità dei clienti non domestici, la tutela del prezzo per la fornitura di energia elettrica è ufficialmente terminata. Ciò significa che questi clienti, se non hanno già scelto delle offerte luce business con uno dei fornitori del mercato libero, vengono riforniti mediante il Servizio a Tutele Graduali da un venditore scelto con gara gestita da Arera. La novità più significativa è che i clienti non domestici possono scegliere liberamente la migliore offerta luce business per le proprie esigenze. Prima di vedere in dettaglio le caratteristiche che devono avere questa tipologia di offerte, ricordiamo che con il mercato libero varia solamente il prezzo della componente energia. Le altre voci, come oneri di sistema, le imposte o la spesa per gestione del contatore, vengono stabilite dall’Arera e sono sempre uguali indipendentemente dal fornitore.

Offerte luce business: che cosa sono

Cominciamo con il dire che le offerte luce business sono dei piani energetici espressamente ideati per venire incontro alle esigenze di aziende e partite Iva. A differenza delle offerte luce destinate agli utenti domestici, infatti, le offerte luce business sono create dai diversi fornitori del libero mercato tenendo conto delle esigenze energetiche più elevate e della necessità di avere maggiore flessibilità e possibilità di personalizzazione. Nello specifico, le aziende hanno interesse a scegliere delle tariffe che si adattino al proprio modello di consumo energetico e devono poter personalizzare i piani in base alle esigenze di picco e non di picco. Adottando la migliore offerta luce business le aziende possono realizzare risparmi importanti sui costi energetici e contribuire, cosa non secondaria, alla riduzione delle emissioni inquinanti. Per scegliere la soluzione migliore si consiglia di procedere a un meticoloso confronto offerte luce clienti business, magari utilizzando uno dei tanti comparatori gratuiti.

Prezzo fisso o variabile: quale scegliere?

Per trovare la migliore offerta luce business è bene conoscere la differenza esistente tra le offerte a prezzo indicizzato e le tariffe a costo fisso. Scegliere tra una tipologia e l’altra, in base alle abitudini di consumo, consente di abbattere il costo della bolletta della luce. Si parla di offerte a prezzo fisso quando il costo della luce previsto è lo stesso per tutta la durata dell’offerta. Le offerte a costo indicizzato, invece, prevedono un prezzo luce variabile, che può cambiare anche molto nel corso del tempo. Le aziende dovrebbero orientarsi sulle offerte luce business prezzo fisso per avere una maggiore stabilità dei costi, godere di una prevedibilità per la pianificazione finanziaria e di una protezione dalle fluttuazioni del mercato.

D’altro canto, le offerte a prezzo fisso business presentano dei costi maggiori a lungo termine in caso di diminuzione dei prezzi dell’energia, e quindi anche di una minore flessibilità. Per quanto riguarda le offerte a prezzo variabile, il costo dell’energia può variare anche molto in base al mercato. Si tratta di una tipologia consigliata ai clienti non domestici che vogliono poter risparmiare quando i prezzi dell’energia sono bassi e vogliono contare una maggiore flessibilità. Lo svantaggio, per le offerte variabili, potrebbe essere il rischio di aumento di costi in periodi di alta domanda o scarsità di risorse.

Aziende che hanno un consumo energetico prevedibile, e che vogliono risparmiare, dovrebbero optare per offerte luce business a prezzo fisso così dal mettersi al riparo da possibili fluttuazioni inattese. Nella scelta tra un’offerta a prezzo fisso o variabile occorre valutare, per prima cosa, la propria tolleranza al rischio finanziario collegato alle variazioni del mercato. In conclusione, la scelta tra prezzo fisso o variabile dipende da moltissimi fattori diversi, tra cui il profilo di consumo energetico dell’azienda e gli obiettivi finanziari e ambientali.

Offerte business energia elettrica: monoraria o multioraria?

Oltre alla scelta tra prezzo fisso o variabile, per trovare le migliori offerte luce business è necessario anche scegliere tra tariffe monorarie, biorarie o multiorarie. La tariffa monoraria è quella che prevede un prezzo della componente energia che rimane lo stesso durante tutta la durata del giorno. Con la tariffa bioraria, invece, i consumi hanno tariffe differenti a seconda del momento della giornata (F1 dalle 8 alle 19, dal lunedì al venerdì, F2 dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7 alle 23, F3 dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, domeniche e festivi compresi). La tariffa monoraria, riassumendo, prevede un costo al kWh sempre uguale a ogni ora del giorno, mentre quella bioraria e multioraria hanno un costo al kWh differente a seconda della fascia oraria di utilizzo dell’energia. Di solito, la F3 è anche la fascia oraria più conveniente in quanto nelle ore notturne la domanda di energia è inferiore. Mentre la tariffa bioraria prevede solamente due fasce (F1 e F23), la tariffa multioraria prevede tre fasce distinte: F1, F2 e F3.

L’introduzione delle fasce orarie rientra nell’ottica di spostare la domanda di elettricità dalle ore di picco a fasce con minore fabbisogno, oltre che di migliorare la consapevolezza degli utenti sui consumi. La tariffa fissa può essere solo monoraria, mentre quella indicizzata può essere anche bioraria o multioraria. Per scegliere tra le offerte luce business occorre dunque avere anche adeguata contezza delle ore della giornata in cui si ha un picco di consumo, e regolarsi di conseguenza. Per trovare le migliori offerte business del momento, le aziende possono utilizzare uno strumento gratuito e intuitivo come il comparatore. Così facendo avranno la possibilità di risparmiare tempo, restringendo il campo di scelta in tempo reale solo alle offerte che rispondono a determinate caratteristiche.

