Come in MotoGP, anche quello di F1 sarà il penultimo weekend di una stagione che, a differenza delle due ruote, ha avuto un solo e unico assoluto dominatore che già da settimane ha messo le mani sul terzo titolo iridato di fila. Quel Max Verstappen che però, insieme a Red Bull, non è di certo sazio di vittorie e che negli Stati Uniti cercherà di mettere in archivio la 18esima vittoria di fila, con il ferrarista Carlos Sainz l’unico capace di rompere il suo cammino incredibile.

Cercherà di farlo a Las Vegas, dove il Circus ritorna a correre dopo 41 anni, in un tracciato che però è completamente cambiato rispetto a quello in cui nel settembre 1982 l’italiano Michele Alboreto vinse al volante della Tyrell l’ultimo appuntamento del Mondiale vinto da Keke Rosberg (Williams) con Ferrari che festeggiò il suo settimo titolo costruttori (poi ne arrivarono altri 9 dal 1983 al 2008).

Lo show della F1 a Las Vegas

Solo a pronunciare Las Vegas c’è chi fa viaggi immensi con la mente, pensando che in America, nella città più nota dello stato del Nevada, tutto è possibile. Tra notti brave, casinò e divertimento, infatti, Las Vegas è tutt’altro che banale e cercherà di trasferire anche in pista questo suo modo di essere. Ecco perché il paddock di F1 si trasforma in evento, quasi alla pari del Super Bowl, con una pista che si snoda sulla Strip, proprio tra i casinò più famosi del mondo. E ci sarà anche una cappella dove sarà possibile sposarsi.

Insomma, uno spettacolo. E spera di poter dare il proprio contributo anche la Ferrari, che a Las Vegas è pronta a scommettere su entrambi i propri piloti per cercare di raggiungere il podio e, perché no, magari la vittoria. Perché a Las Vegas, si sa, tutto è possibile, ma la speranza è che lo slogan “quel che succede a Las Vegas, resta a Las Vegas” non valga per la Rossa che vuole assolutamente terminare la stagione nel migliore dei modi dopo tanti bocconi amari mandati giù.

F1 Las Vegas, dove seguirla

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Las Vegas? Sul circuito cittadino americano, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di poter mettere le mani sul secondo successo di una stagione fatta di tanti alti e bassi.

Venerdì 17 novembre

Ore 5.30: F1 – prove libere 1

Ore 9: F1 – prove libere 2

Sabato 18 novembre

Ore 5.30: F1 – prove libere 3

Ore 9: F1 – Qualifiche (in differita su TV8 dalle 11.45)

Domenica 19 novembre

Ore 7: F1 gara (in differita su TV8 dalle 14)