Francesco Bagnaia può diventare campione per il secondo anno di fila: ecco cosa serve all'italiano per mettere le mani sul terzo titolo iridato in carriera

Fonte: ANSA MotoGP Qatar, Bagnaia può essere campione: gli orari in tv

Primo match point per Francesco Bagnaia a Losail, dove la MotoGP si appresta a correre il penultimo GP di una stagione ricca di emozioni. In Qatar, dopo essere riuscito ad allungare, seppur di un punto, su Jorge Martín, il pilota italiano del team Ducati ha l’occasione di mettere le mani sul secondo titolo iridato di fila, il terzo della sua carriera, al termine di un’annata dominata ma che, nelle ultime gare, ha visto un ritorno prepotente dello spagnolo nella corsa al Mondiale.

L’appuntamento è sul circuito di Losail dove né Pecco né Martínator sono mai riusciti a vincere in MotoGP, col primo gradino del podio che potrebbe scacciare via tanti pensieri per l’uno o per l’altro per la corsa al titolo.

Qatar già decisivo, ma solo per Bagnaia

Doppia premessa: il weekend del Qatar potrà essere decisivo solo per Francesco Bagnaia e il pilota, con dovuti scongiuri, potrà festeggiare soltanto al termine del GP. A Losail, infatti, una serie di combinazioni permetterebbero a Francesco Bagnaia di laurearsi campione del mondo MotoGP per il secondo anno di fila, a patto che Jorge Martín gli finisca dietro al traguardo. Ma per far festa bisognerà comunque attendere domenica, perché i risultati della Sprint Race del sabato non sarebbero sufficienti a Pecco per mettere le mani sul titolo 2023.

A Bagnaia, che al momento vanta 14 lunghezze di vantaggio su Martín, serve aumentare di ulteriori 23 punti il vantaggio sullo spagnolo per poter festeggiare il titolo, poiché con i 37 restanti che si giocheranno a Valencia sarebbe impossibile per il pilota Ducati Prima Pramac ricucire il distacco. Si potrebbe arrivare a pari punti, è vero, ma a favore di Bagnaia c’è il maggior numero di successi in stagione (6) rispetto a Martín (4).

Ma 23 punti sono fattibili? Quest’anno Bagnaia ha guadagnato più di 23 punti in un weekend su Martín in una sola occasione: in Portogallo (28), mentre ne ha persi 25 in Francia e 23 in India. Insomma, un weekend destinato a far vivere ancora tante emozioni per gli appassionati del mondo delle due ruote che sperano che il duello finale arrivi all’ultima della stagione a Valencia. Mentre Bagnaia spera di no.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali

MotoGP Qatar, dove seguire il weekend in tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche, Sprint e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team del comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 17 novembre

Ore 11.55: prove libere 1 Moto3

Ore 12.45: prove libere 1 Moto2

Ore 13.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 16.15: prove libere 2 Moto3

Ore 17: prove libere 2 Moto2

Ore 17.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 18 novembre

Ore 11.25: prove libere 3 Moto3

Ore 12.10: prove libere 3 Moto2

Ore 12.55: prove libere 3 MotoGP

Ore 13.35: qualifiche MotoGP

Ore 15.50: qualifiche Moto3

Ore 16.40: qualifiche Moto2

Ore 17.55: Sprint Race MotoGP

Domenica 19 novembre

Ore 13.35: warm up MotoGP

Ore 15: gara Moto3

Ore 16.15: gara Moto2

Ore 18: gara MotoGP