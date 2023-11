Fonte: ANSA F1 Abu Dhabi, orari e come seguire il GP in tv

Mentre a Valencia per la MotoGP andrà in scena l’ultimo capitolo della battaglia per il titolo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martín, a oltre 7mila chilometri di distanza sarà la Ferrari a giocarsi l’ultima chance per mettere le mani sul titolo di vicecampione del mondo Costruttori 2023 in F1. A Yas Marina, infatti, andrà in scena l’ultima gara della stagione del Mondiale, col GP di Abu Dhabi che vedrà la Rossa duellare con la Mercedes per il secondo posto nei Costruttori dopo che Red Bull, e Max Verstappen soprattutto, ha fatto il vuoto per i titoli principali nel corso dell’annata di F1. Chi avrà la meglio?

Ferrari-Mercedes, tutto per essere vicecampioni

Ferrari si prepara ad affrontare l’ultima della stagione di F1, in quel GP di Abu Dhabi che può consegnare al Cavallino Rampante il titolo di vicecampione del mondo Costruttori. Sarà una lotta serrata fino alla fine con Mercedes, che è avanti di appena 4 punti sulla Rossa, una gara importantissima per la Casa di Maranello che sa di poter mettere le mani sull’ambiziosa seconda piazza mondiale.

Lo sa bene Frédéric Vasseur, team principal Ferrari, che a poche ore dal GP di Yas Marina suona la carica: “Ogni dettaglio può fare la differenza, e l’esito positivo della nostra stagione si giocherà punto a punto. Vogliamo essere noi ad avere la meglio, dobbiamo mettercela tutta. Siamo arrivati al termine di questa stagione ed è tempo per tutti noi di fare l’ultimo sforzo prima di un po’ di meritato riposo“.

“A Las Vegas abbiamo dimostrato di saper lavorare molto bene e di essere in grado di far fronte anche alle situazioni più anomale senza perdere la concentrazione. Dobbiamo continuare così anche ad Abu Dhabi, dove arriviamo dopo aver colmato quasi del tutto il divario in classifica dalla Mercedes per il secondo posto tra i Costruttori. Abbiamo ormai imparato a conoscere la nostra monoposto e – ha aggiunto – sappiamo che il suo livello di competitività ad Abu Dhabi non sarà pari a quello di Las Vegas, ma siamo anche ben consci di quanto i valori tra i team che occupano le posizioni dalla seconda alla quarta siano ravvicinati”.

F1 Abu Dhabi, dove seguirla

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Abu Dhabi? Sul circuito di Yas Marina, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

L’ultimo fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di poter mettere le mani sul secondo posto mondiale in classifica Costruttori. Mercedes permettendo.

Venerdì 24 novembre

Ore 10.30: Prove Libere 1

Ore 14.00: Prove Libere 2

Sabato 25 novembre

Ore 11.30: Prove Libere 3

Ore 15.00: Qualifiche

Domenica 26 novembre

Ore 14.00: Gara