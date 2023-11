Tutto pronto per l'ultima della stagione di MotoGP, col duello Bagnaia-Martín giunto al capitolo finale: ecco dove vedere in tv Sprint e GP del titolo

Chi tra Francesco Bagnaia e Jorge Martín sarà il campione del mondo MotoGP 2023? Solo poche ore ci dividono dal verdetto finale, con il GP di Valencia di MotoGP del weekend che sarà l’ultimo della stagione e quello che, in poche parole, vedrà andare in scena la resa dei conti tra il pilota italiano del team Ducati factory e il pilota spagnolo del team Ducati Prima Pramac. Pecco contro Martínator, ultimo capitolo, su un tracciato come il Ricardo Tormo di Valencia che regalerà tante emozioni. Non solo ai due contendenti al titolo mondiale.

Bagnaia-Martín, un duello mondiale

La resa dei conti, appunto, tra Francesco Bagnaia e Jorge Martín è di certo l’argomento del weekend, con l’italiano avanti di 21 punti sullo spagnolo e la possibilità di far festa già nella Sprint Race del sabato. I punti, infatti, consentirebbero a Pecco di conquistare il secondo titolo iridato di MotoGP di fila sperando in un risultato migliore di Martín. Nello specifico sono sei le combinazioni per vedere Bagnaia campione già dalla Sprint:

Bagnaia vince la Sprint, Martín chiude 3°;

Bagnaia chiude 2° e Martín chiude 5°;

Bagnaia chiude 3° e Martín chiude 7°;

Bagnaia chiude 4° e Martín chiude 8°;

Bagnaia chiude 5° e Martín chiude 9°;

Bagnaia chiude 6° e Martín chiude con zero punti

Se nessuna di queste situazioni si verificherà, magari con Martín che chiude davanti a Bagnaia la Sprint, tutto sarà rimandato alla domenica. E lo spettacolo, come visto anche in Qatar, è assicurato.

Honda-Marquez, è l’ora dell’addio

Spettacolo sarà di certo anche nel box Honda che si prepara a salutare Marc Marquez dopo 11 anni. Al termine della gara di Valencia, infatti, lo spagnolo sarà ufficialmente un pilota del team Gresini e già da lunedì sarà in sella alla moto Ducati per i test.

“Sarà molto emozionante, un capitolo incredibile della mia vita sta per concludersi. Ci godremo il tempo trascorso insieme fino agli ultimissimi istanti- ha detto lo spagnolo-. Facciamo sì che ogni giro conti. Insieme a Repsol Honda abbiamo costruito una storia incredibile negli ultimi 11 anni, i momenti belli e quelli brutti mi hanno aiutato a diventare ciò che sono e questo weekend celebreremo ciò che abbiamo fatto”.

MotoGP Valencia, orari e dove seguirlo in tv

Anche per l’ultima stagione dell’anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche, Sprint e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team del comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 24 novembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: pre-qualifiche MotoGP

Sabato 25 novembre

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.10: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP

Domenica 26 novembre

Ore 10.35: warm up MotoGP

Ore 12: gara Moto3

Ore 13.15: gara Moto2

Ore 15: gara MotoGP