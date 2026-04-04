Analizzare le offerte di prestiti personali aprile 2026 permette di trovare tassi più leggeri e ottenere liquidità utile per gestire spese impreviste senza appesantire troppo il bilancio

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

iStock Quali sono i migliori prestiti personali di aprile 2026

I prestiti personali sono delle forme di finanziamento non finalizzate grazie alle quali è possibile ricevere una somma di denaro da un istituto di credito o da una finanziaria senza dover indicare come verrà utilizzata. A differenza di quelli finalizzati, infatti, non sono legati all’acquisto di un bene preciso ma possono essere richiesti per diverse esigenze come l’acquisto di un’automobile o per il consolidamento dei debiti.

Quali sono dunque le offerte più convenienti da valutare ad aprile 2026?

Come ottenere prestiti personali al tasso migliore

Nonostante i tassi applicati ai prestiti personali seguano gli indici di mercato, ci sono alcune semplici strategie che possono aiutare a ottenere condizioni più vantaggiose:

confrontare più offerte oltre a quella della propria banca a e valutare quale offre il Taeg (include tutti i costi del finanziamento) più vantaggioso;

controllare eventuali promozioni o convenzioni offerte dalle banche, ad esempio se si ha già un conto corrente o se si invia la richiesta online;

evitare di inviare più richieste in breve tempo in quanto può influire negativamente sul punteggio creditizio;

dimostrare stabilità economica presentando documenti che attestino un lavoro stabile, una pensione o altre entrate regolari;

richiedere solo l’importo necessario per evitare di allungare troppo la durata del prestito e pagare più interessi nel tempo.

Prestito personale Unicredit

Fino al 28 aprile 2026, i nuovi clienti di Unicredit banca possono ottenere prestiti personali a tasso promozionali. Più esattamente, si ottiene un Tan in promozione al 6,99% e un Taeg massimo al 9,25%.

Ecco un esempio di finanziamento comunicato da Unicredit:

nel caso si richiedano 10.000 euro da restituire in 84 mesi, si paga una rata mensile di 154 euro. Il Tan fisso applicato è al 6,99% mentre il Taeg al 7,99%.

L’importo minimo richiedibile per richiedere il finanziamento con la Unicredit, infine, è di 3.001 euro mentre quello massimo è di 75.000 euro.

Prestito personale Bnl

Bnl offre tassi promozionali ai nuovi clienti che chiedono il prestito In Novo per affrontare spese per:

la casa;

l’auto;

gestire progetti familiari o personali.

Con tale finanziamento, che è flessibile e personalizzabile, si possono posticipare una o più rate oppure modificare l’importo per adeguarlo alle proprie esigenze. La cifra che si può richiedere va poi dai 5.000 ai 100.000 euro.

Ecco un esempio proposto dalla Bnl:

supponendo di voler richiedere 14.000 euro da restituire in 96 rate, si ottiene un Tan fisso al 7,20% e un Taeg all’8,10%. La rata mensile è 196,69 euro.

Prestito personale Bper

I clienti titolari di un conto corrente del gruppo Bper banca da almeno quattro mesi con accredito di stipendio o pensione attivo da almeno tre mesi consecutivi, possono accedere al prestito Smart o Smart+.

Tale soluzione dà la possibilità di saltare una rata o modificarne l’importo in base alle esigenze. Inoltre, le spese istruttoria e d’incasso rata sono gratuite per gli importi inferiori a 3.000 euro.

Il finanziamento può andare dai 3.000 euro ai 75.000 euro con una durata tra 12 e120 mesi. Il Tan, invece, parte da un minimo del 9,30% fino a un massimo dell’11,20% mentre il Taeg va dal 10,67% al 12,72%. Richiedendo tale prestito, poi, è inoltre possibile aggiungere, in modo facoltativo, una polizza a tutela del prestito.

Fino al 30 aprile 2026, infine, è attiva una promozione grazie alla quale chi richiede un prestito personale , può ottenere un Tan fisso agevolato e le spese di istruttoria scontate.

Ecco un esempio comunicato dalla banca:

supponendo di richiedere 10.000 euro da rimborsare in 72 mesi, si applica un Tan fisso dell’8,50% invece del 9,50% e un Taeg del 9,55%.

Prestito personale banca Santander

Anche la banca Santander propone prestiti personali con zero euro di spese di istruttoria per importi fino a 30.000 euro.

Ecco un esempio di prestito comunicato dall’istituto di credito:

richiedendo 10.000 euro da restituire in 72 rate, si avrà un Tan fisso all’8,87% e un Taeg al 9,90%. L’importo della rata mensile sarà invece di 179,61 euro.

A tale prodotto, facoltativamente, si può aggiungere la polizza Credit Life al prezzo di 15,52 euro al mese. Essa può essere acquistata solo se al momento della richiesta di finanziamento si ha un’età compresa tra i 18 e i 69 anni e non si hanno più di 74 anni al termine del prestito.

Prestito personale Ing

Il prestito Arancio di Ing offre uno sconto dello 0,50% sul tasso se si addebitano le rate sul conto corrente Arancio. L’importo da richiedere, invece, va da 3.000 a 50.000 euro con durata da 12 a 120 mesi. Si tratta di una soluzione flessibile in quanto offre la possibilità anche di saltare la rata o ridurla.

Ecco un esempio di finanziamento proposto dalla banca:

supponendo di richiedere 10.000 euro da restituire in 120 mesi pre ristrutturare la casa si avrà un Tan fisso al 9,459% e un Taeg al 10,24%. La rata mensile sarà invece di 129,34 euro.

Altre offerte di prestiti personali convenienti

Nel caso si chiedano 10.000 euro, tra le migliori offerte di prestiti personali di aprile 2026 secondo le rilevazioni di Facile.it ci sono:

Younited Credit – Tan fisso al 6,67%, Taeg al 6,88%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,47 euro;

Creditis – Tan fisso al 7,06%, Taeg all’8,29%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,28 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg all’ 8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro;

Findomestic – Tan fisso all’8,04%, Taeg all’8,35%, durata di 60 mesi e rata mensile di 203 euro;

Sella Personal Credit – Tan fisso all’8,90%, Taeg al 9,36%, durata di 60 mesi e rata mensile di 207,10 euro.

Nel caso si voglia chiedere un prestito auto, i più competitivi del momento sono:

Younited Credit – Tan fisso al 6,63%, Taeg al 6,84%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,25 euro;

Findomestic – Tan fisso al 7,16%, Taeg al 7,40%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,80 euro;

Sella Personal Credit– Tan fisso al 7,25%, Taeg al 7,59%, durata di 60 mesi e rata mensile di 199,19 euro;

Creditis – Tan fisso al 7,06%, Taeg all’8,29%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,28 euro;

Agos – Tan fisso al 76,89%, Taeg all’8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro.

Bisogna invece scegliere i seguenti per la casa:

Younited Credit – Tan fisso al 6,67%, Taeg al 6,88%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,47 euro;

Sella Personal Credit – Tan fisso al 7,05%, Taeg al 7,37%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,25 euro;

Findomestic – Tan fisso al 7,16%, Taeg al 7,40%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,80 euro;

Creditis – Tan fisso al 7,06%, Taeg all’8,29%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,28 euro;

Agos – Tan fisso al 7,50%, Taeg al 7,76%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,36 euro.

Qualora, infine, si cerchi un prestito per consolidamento debiti ovvero per accorpare più finanziamenti in corso, le migliori offerte sono le seguenti: