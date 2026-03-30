Il concerto interrotto di Rosalía a Milano non sarà replicato in tempi brevi, anzi. Per questo i bigleitti saranno rimborsati: ecco il metodo e quanto perderanno i fan

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA Rimborsati i biglietti per il concerto di Rosalía a Milano

Doveva essere uno degli eventi musicali più importanti del 2026 in Italia, e in parte lo è stato. Le cose però sono andate in maniera decisamente diversa da ciò che i tantissimi che erano accorsi si aspettavano.

Parliamo di Rosalía, artista spagnola celebre nel mondo, che ha stupito tutti con il suo ultimo lavoro discografico. Lux è un “instant classic”, frutto di un lavoro incredibile e una visione artistica eccelsa. A Milano, però, la piega presa dal suo concerto è stata sorprendente, e non in senso positivo. L’esibizione è stata interrotta e ora giungono informazioni ufficiali in merito ai biglietti.

Rosalía, concerto a Milano: rimborso biglietti

Ancora oggi ci si chiede come abbia fatto Rosalía a portare avanti il suo spettacolo, esteticamente e vocalmente magnifico, per circa 1 ora con un’intossicazione alimentare in corso. Una prova d’artista vera e propria, ma soprattutto la chiara evidenza di una professionalità con pochi pari. In un mondo discografico costellato di artisti che mancano spesso di rispetti ai propri fan, lei si è di fatto sacrificata fisicamente.

Non ha però retto ai dolori e, temendo di dover offrire una performance limitata, ha preferito parlare chiaro e ammettere quanto stava avvenendo. Oggi sta bene, e di fatto aveva già ringraziato e aggiornato i fan poco dopo la fine dello show.

Ora è giunta notizia dei rimborsi accordati, con copertura economica delle spese sostenute quasi totale. Di seguito spieghiamo nel dettaglio cosa accadrà e quali somme non verranno restituite ai fan della cantante.

Rosalía: come ottenere il rimborso

“Gentile Cliente, ti informiamo che a seguito dell’interruzione del concerto per motivi di salute dell’Artista, l’Organizzazione ha disposto il rimborso del prezzo del biglietto più i diritti di prevendita (15%). I pagamenti dei rimborsi saranno eseguiti a partire dal 7 aprile e fino al 30 giugno 2026. L’importo del rimborso dei biglietti sarà al netto delle commissioni di servizio, di eventuali spese di consegna e Polizza Biglietto Protetto. I rimborsi saranno effettuati direttamente sulla modalità di pagamento utilizzata in fase di acquisto*.

*se hai acquistato con CDD o CGC ti contatteremo via email con maggiori informazioni sulla modalità di erogazione del rimborso”.

Il rimborso sarà dunque automatico. Non ci sarà alcun bisogno di effettuare richieste. Tutti i tagliandi saranno ripagati. Chiunque abbia però preferito ottenere il biglietto fisico a casa (con acquisto online e, dunque, con trasporto pagato), non sarà rimborsato di tale spesa (circa 10 euro, nella maggior parte dei casi).

Una piccola somma, inoltre, sarà ulteriormente sostenuta dai fan della cantante, ovvero la commissione di servizio, unita con l’eventuale polizza biglietto protetto, che serve a garantire in caso di mancata partecipazione all’evento. Al netto di ciò, si tratta di una risposta giunta in tempi rapidi e di una risoluzione eccellente rispetto a quanto accaduto. Resta l’amarezza per l’evento perso, in parte, e per le spese di viaggio e alloggio sostenute dalla maggior parte dei presenti.

Tutto ciò è sintomo del fatto che la cantante non abbia ancora idea di quando potrà fare ritorno in Italia per un “concerto sostitutivo”. Alla luce di ciò, non è stata effettuata una doppia procedura, con possibilità di scelta tra rimborso e riutilizzo in un altro periodo dell’anno.