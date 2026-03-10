Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Annunciato il tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari torneranno negli stadi nel 2027 con un nuovo tour estivo che toccherà alcune delle principali città del Paese. L’annuncio è arrivato dopo la diffusione sui social di un video spoiler in cui la band ha giocato ironicamente con l’attesa dei fan per un nuovo ritorno dal vivo. È il terzo tour in cui il gruppo si esibirà nei grandi impianti durante la stagione estiva. Dopo il successo delle precedenti tournée, la band guidata da Riccardo Zanotti ha programmato una serie di concerti tra giugno e luglio 2027.

Il calendario del tour prevede diversi appuntamenti in alcune delle principali città italiane. La tournée partirà a inizio giugno e proseguirà per oltre un mese.

Queste le date annunciate:

4 giugno 2027 Bibione;

8 giugno 2027 Bologna;

12 giugno 2027 Torino;

17 giugno 2027 Milano;

21 giugno 2027 Padova;

24 giugno 2027 Bari;

Napoli data in via di conferma;

3 luglio 2027 Messina;

8 luglio 2027 Roma.

Quanto costano i biglietti per il tour dei Pinguini Tattici Nucleari

I prezzi dei biglietti per i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari nel 2027 vanno da un minimo di 49 euro ad un massimo di 289 per i pacchetti premium. Ovviamente, come per ogni evento dal vivo, le diverse categorie prevedono tariffe differenti a seconda della posizione all’interno dello stadio. Le principali fasce di prezzo per il concerto a Milano allo stadio San Siro sono:

Prato: 69 euro

Prato Gold (pit): 89 euro

Primo anello rosso: 89 euro

Primo anello blu e verde: 85 euro

Primo anello blu e verde con visibilità limitata: 79 euro

Secondo anello rosso: 79 euro

Secondo anello blu e verde: 69 euro

Secondo anello blu e verde con visibilità limitata: 65 euro

Terzo anello rosso: 59 euro

Terzo anello blu e verde: 49 euro

Sono inoltre disponibili alcuni pacchetti speciali:

Super Pit Package: 189 euro

Platinum Package: 289 euro

Per il concerto di Torino, invece, i prezzi sono i seguenti:

Prato: 69 euro

Prato Gold (pit): 89 euro

Tribuna ovest inferiore categoria 1: 89 euro

Tribuna ovest inferiore categoria 2: 79 euro

Tribuna est inferiore categoria 1: 85 euro

Tribuna est inferiore categoria 2: 79 euro

Tribuna ovest ed est superiore categoria 1: 75 euro

Tribuna ovest ed est superiore categoria 2: 65 euro

Tribune con visibilità laterale: 49 euro

Tribuna sud categoria 1: 65 euro

Tribuna sud categoria 2: 59 euro

Anche per la tappa torinese sono disponibili i pacchetti speciali Super Pit Package e Platinum Package rispettivamente a 189 e 289 euro.

Il grande successo live dei Pinguini Tattici Nucleari

Gli ultimi tre tour del 2023, 2024 e 2025 hanno registrato il record di incassi con oltre 1 milioni di biglietti venduti. Secondo le stime, i Pinguini Tattici Nucleari valgono da soli il 4,1% del totale dei biglietti acquistati in un anno. Anche per questo, in molti credono che il tour 2027 negli stadi potrebbe arricchirsi di ulteriori date considerando la possibilità di sold out in tutte le tappe finora annunciate dal gruppo.