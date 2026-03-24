Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Getty Images Marracash e Guè in una foto datata 2017, durante la serie di concerti per promuovere "Santeria"

Raddoppia l’appuntamento all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano con due dei rapper più amati della scena italiana: Marracash e Guè, al secolo Fabio Bartolo Rizzo e Cosimo Fini, festeggiano in grande stile i 10 anni di “Santeria“. L’album in collaborazione, uscito il 24 giugno 2016 con Sony, vede nella track-list singoli come i singoli “Nulla accade”, “Ninja” e le hit “Insta Lova” e “Scooteroni” (che ha raggiunto il successo nella versione della riedit, remixata, con la partecipazione di Sfera Ebbasta). I due artisti si alterneranno sul palco il 12 e il 13 settembre 2026 per celebrare questi ultimi due lustri di carriera sulla cresta dell’onda.

Come detto, sono due gli appuntamenti del “Marra/Guè Santeria 10th Anniversary” – questo il nome ufficiale dell’appuntamento con i fan all’Ippodromo Snai di San Siro:

12 settembre 2026;

13 settembre 2026.

La prima data è già sold out e i biglietti per la seconda stanno già andando a ruba.

Quanto costano i biglietti dei due concerti

Due le fasce di prezzo per i biglietti dei concerti venduti su TicketOne, in base al posto:

Pit – 109 euro;

– 109 euro; Posto unico in piedi non numerato – 86 euro.

È possibile anche acquistare due pacchetti Vip:

Meet & greet package – 299 euro;

package – 299 euro; Fast pass package – 149 euro.

Il pacchetto Meet & Greet comprende la foto con Marracash e Guè, il biglietto nel Pit, la partecipazione al soundcheck prima del concerto, l’ingresso anticipato rispetto al pubblico generale, con entrata riservata, un gadget esclusivo, un pass da collezione.

Il pacchetto Fast pass comprende il biglietto nel Pit, la partecipazione al soundcheck prima del concerto, l’ingresso anticipato rispetto al pubblico generale, con entrata riservata, un pass da collezione.

Cosa fare se il biglietto è sold out

Come già detto, i biglietti per la prima data del 12 settembre 2026 sono già sold out ed è ipotizzabile che presto finiscano anche i biglietti per il 13. Chi non dovesse riuscire ad acquistarli, vista la grande richiesta, può sperare di trovarli nel mercato secondario.

TicketOne stessa mette a disposizione la sezione fanSale, dove i clienti possono rivendere i biglietti acquistati in precedenza. L’ordine viene tracciato e il cambio di nominativo è gestito in tutta sicurezza.

Esistono anche marketplace regolamentati che offrono garanzie sull’autenticità del titolo d’ingresso, ma è fondamentale verificare sempre le condizioni di vendita, le commissioni applicate e l’effettiva possibilità di accesso all’evento con quel biglietto.

Attenzione invece al secondary ticketing selvaggio: prezzi troppo elevati rispetto al valore nominale, richieste di pagamento fuori piattaforma o l’assenza di dati verificabili sul venditore sono segnali di rischio.

Per ridurre le probabilità di truffa e bagarinaggio, è consigliabile utilizzare metodi di pagamento tracciabili e reversibili come PayPal (curandosi di selezionare l’opzione Per beni e servizi, che offre una protezione sugli acquisti, e non Per amici e familiari), conservare tutte le ricevute e controllare le policy sull’ingresso nominativo.