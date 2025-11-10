Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA Il debutto di Jannik Sinner al torneo Nitto Atp Finals 2025 di Torino

Dal 9 al 16 novembre 2025 l’Inalpi Arena di Torino ospita le Atp Finals, il torneo che chiude la stagione tennistica e riunisce i migliori otto giocatori del mondo. Dopo il trionfo del 2024, Jannik Sinner torna da campione in carica e punta a confermarsi davanti al pubblico di casa. L’altoatesino fa parte del Gruppo Bjorn Borg, dove affronterà Alexander Zverev, Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime.

Il debutto di Sinner e il calendario della giornata

Oggi, lunedì 10 novembre, è la giornata più attesa dagli appassionati italiani. Per la prima volta nella storia, due singolaristi azzurri saranno in campo nello stesso giorno alle Atp Finals.

Il programma prevede l’apertura alle 11:30 con il doppio Arevalo-Pavic contro Salisbury-Skupski. Seguirà alle 14:00 l’esordio di Lorenzo Musetti, che affronterà Taylor Fritz. Prima del match serale di Sinner, alle 18:00, si disputerà il doppio tra Heliovaara-Patten e Harrison-King.

L’incontro più atteso è quello delle 20:30, quando Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime, numero 8 del mondo. Il match segnerà l’inizio del cammino dell’azzurro verso la possibile riconferma del titolo conquistato nel 2024.

Un montepremi da record per l’edizione 2025

Le Atp Finals 2025 stabiliscono un nuovo record economico con un montepremi complessivo di circa 14,6 milioni di euro, pari a 15,5 milioni di dollari. Si tratta della cifra più alta mai messa in palio nella storia del tennis professionistico.

Il campione imbattuto, cioè chi vince tutte le partite del girone, la semifinale e la finale, potrà incassare oltre 4,7 milioni di euro (5.071.000 dollari). Già la sola partecipazione garantisce circa 305.000 euro (331.000 dollari), mentre ogni vittoria nella fase a gironi vale 365.000 euro (396.500 dollari).

Chi supera le semifinali incassa 1,09 milioni di euro (1.183.500 dollari), mentre il successo in finale aggiunge 2,18 milioni di euro (2.367.000 dollari). Anche le riserve ricevono un compenso di 143.000 euro (155.000 dollari).

Le prossime partite di Sinner e Musetti

Sinner e Musetti torneranno in campo martedì 11 o mercoledì 12 novembre, in base ai risultati della prima giornata. Il calendario delle Atp Finals si struttura infatti in modo progressivo: nella seconda giornata si affrontano i due vincitori e i due sconfitti dei match precedenti.

Per Sinner, il secondo incontro sarà contro Alexander Zverev o Ben Shelton, mentre Musetti giocherà contro Carlos Alcaraz o Alex De Minaur. Entrambi torneranno poi in campo giovedì 13 o venerdì 14 novembre, per la terza e ultima sfida della fase a gironi.

I quattro migliori giocatori accederanno alle semifinali di sabato 15 novembre, mentre la finale è prevista per domenica 16 novembre.

Come funziona il torneo: criteri e regolamento

Le Atp Finals prevedono una prima fase a gironi (Round Robin), che si disputa dal 9 al 14 novembre. Gli otto tennisti vengono divisi in due gruppi da quattro e si affrontano in tre partite ciascuno.

La classifica di ogni girone è determinata dai seguenti criteri:

Maggior numero di vittorie;

Maggior numero di partite giocate;

Risultato dello scontro diretto, in caso di parità tra due giocatori.

Se tre tennisti chiudono con lo stesso numero di vittorie, la classifica viene decisa in base alla percentuale di set vinti, alla percentuale di game vinti e, in ultima istanza, alla posizione nel ranking ATP dopo l’ultimo torneo stagionale. I primi due di ciascun girone accedono alle semifinali, dove i vincitori si scontrano con i secondi dell’altro gruppo.