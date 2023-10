Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Milano è sempre stata vista come la città più europea d’Italia, ovvero quella maggiormente in linea, sotto svariati aspetti, con i trend sociali del resto del continente. Un ponte di collegamento con ciò che c’è oltre i confini della penisola. Non stupisce, dunque, che uno dei suoi quartieri sia stato indicato come tra i più cool al mondo.

Milano, il quartiere più cool

La rivista Time Out ha premiato il quartiere Isola di Milano come uno dei più in voga al mondo. Un’area da visitare e da vivere, magari affittando un monolocale per sperimentare una vera e propria esperienza milanese. In questo caso occhio strizzato soprattutto ai lavoratori da remoto, ovvero a quegli smart worker che possono permettersi di non lavorare in un ufficio.

“Il nome Isola deriva dal fatto che l’intero quartiere era tagliato fuori dal resto di Milano dalla linea ferroviaria. Prima dell’Expo 2015, molte persone non avrebbero avuto motivo di attraversare quella linea. Sette anni e un’intera riqualificazione dopo, Isola rivendica il titolo di quartiere più cool di Milano”.

Questo il commento della rivista, affascinata dall’esplosione di vita che negli ultimi anni ha caratterizzato l’area. Numerosi i locali di spicco, così come soluzioni architettoniche di pregio. Basti pensare all’ormai ben noto bosco verticale. Tutto ciò ha portato Isola all’ottava posizione della classifica dei 40 quartieri più in voga al mondo.

Quanto costa vivere a Isola

La rivista che ha premiato il quartiere Isola, specifica come una delle sue caratteristiche principali non sia soltanto l’essere una “enclave hipster”. Ciò che più conta, o quasi, è il fatto d’essere riuscito a tutelare il proprio cuore locale in una città come Milano. In pratica rappresenta una parentesi sociale che non si è lasciata inglobale, in buona parte.

Tutto ciò, però, non può minimamente lasciar pensare che trasferirsi qui possa essere alla portata. Il cuore sarà anche stato tutelato, ma la media prezzo per metro quadro rispecchia esattamente quelli che sono gli standard dei “quartieri bene” di Milano.

La città continua a essere regina delle classifiche immobiliari, con più di 20mila euro per metro quadro. Parlando del quartiere Isola, si fa riferimento alla zona nord. Un insieme che comprende Centrale-Loreto e Gioia-Maggiolina. Qui il costo medio varia dai 4.500 ai 7.500 euro al mq, almeno per le proprietà nuove e ristrutturate al nuovo.

Tutti amano dare uno sguardo a queste zone, spulciando gli annunci immobiliari e immaginando un certo tipo di vita quotidiana. Stando alle stime di Immobiliare.it, un cittadino su cinque vorrebbe vivere tra Sarpi e Isola, ma non può permetterselo.

Generalmente parlando, il costo si aggira sui 6.140 euro per mq, il che si attesta mille euro sopra la media cittadina, che ad aprile 2023 era di 5.200 euro. In termini pratici, dunque, un appartamento da 60 mq può aggirarsi facilmente intorno ai 360mila euro. E per gli affitti? Il quartiere più cool di Milano può richiedere anche mille euro per 30 mq, così come 1700 euro per 60/65 mq. Spulciando tra gli annunci, la situazione è ben chiara. Tutti i proprietari della zona tentano di sfruttare al massimo ogni immobile a disposizione, anche quando di spazio vivibile ce n’è ben poco. Si inserisce in questo schema l’annuncio di 1000 euro per 20 mq, che però sono a due passi dal Bosco Verticale e da Piazza Gae Aulenti.