Assicurazione monopattino obbligatoria: quanto ci costa?

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Il nuovo codice della strada presentato e fortemente voluto da Matteo Salvini ha generato un certo numero di dubbi. Nello specifico concentriamoci sugli obblighi previsti per il monopattino elettrico. Ci sono alcune città, come Milano, che non potrebbero farne a meno ma che, al tempo stesso, detestano questo mezzo di trasporto alternativo all’auto.

Il motivo è dato dalla spericolatezza dimostrata da alcuni guidatori, consci del fatto di correre rischi pari a zero, o quasi. Con il nuovo codice della strada, Salvini risponde alle richieste di molti guidatori d’auto. Casco, targa, assicurazione e frecce saranno obbligatori, con conseguenze decisamente amare per i contravventori: dai 100 ai 400 euro in assenza di assicurazione, dai 200 agli 800 euro in assenza di indicatori di svolta e freno.

Tutto ciò promette di trasformare radicalmente il mercato dei monopattini elettrici. In tanti dovranno provvedere ad aggiornare il proprio mezzo ma tutti non possono fare a meno di chiedersi: quanto costerà l’assicurazione?

Quale assicurazione scegliere

Il timore di molti possessori di monopattini elettrici è quello di vedere questo mezzo green ed economico inghiottito dal mercato delle assicurazioni. Si temono cifre da capogiro e, in generale, non c’è una grande chiarezza in merito alle alternative del settore.

C’è da dire che nulla cambierà per chi si limita a noleggiare un monopattino elettrico. Le società di sharing, infatti, prevedono già una polizza assicurativa con responsabilità civile. Sarà poi loro dovere provvedere a disporre in strada dei mezzi che rispettino le nuove norme.

Le alternative sono principalmente due, come suggerisce Facile.it. Parliamo della polizza RC Capofamiglia e di una polizza specifica per mezzi di mobilità urbana. Detta così, però, la questione non viene di certo spiegata al meglio. Di seguito scendiamo maggiormente negli aspetti più tecnici.

RC Capofamiglia: cos’è e quanto costa

Iniziamo col dire quanto costerebbe l’assicurazione per monopattino elettrico, stipulando una RC Capofamiglia. Il prezzo è irrisorio, fortunatamente, aggirandosi intorno a una media di 50-60 euro annui. Non è da escludere, però, che il mercato possa subire una lieve impennata a causa della grande richiesta prevedibile.

C’è da fare chiarezza in merito e si consiglia di confrontarsi con la propria assicurazione di fiducia, così da essere certi che questa soluzione copra tale mezzo di trasporto. I dubbi giungono da quella che è la definizione di questa particolare RC.

Si chiama Capofamiglia ma copre in realtà l’intero nucleo famigliare. Di fatto si offre una tutela in caso di danni causati a terzi, sia a persone che ai loro beni. Sarà quindi la compagnia a intervenire in situazioni di comportamento doloso da parte di uno o più membri della famiglia.

Generalmente l’atto dovrebbe avvenire in casa o nei luoghi a essa connessi, come garage, giardino e simili. Assicurare un monopattino per usarlo nel retro di casa, però, non avrebbe tutto questo senso. Saltiamo quindi tutti i dettagli e passiamo all’aspetto della RC Capofamiglia che riguarda le attività esterne.

Sono coperte tutte le attività sportive, eccezion fatta per quelle professionali. Se quindi dovesse capitare di rompere il vetro di un’auto durante una partita di calcetto con gli amici, non ci sarebbe nulla da temere. Si escludono soltanto gli sport ritenuti più rischiosi, come ad esempio il parapendio o la boxe. Solitamente ci sono delle clausole specifiche a riguardo.

Sono coperti anche i danni causati da mezzi non soggetti all’obbligo assicurativo, come la bicicletta e, fino a poco tempo fa, il monopattino elettrico. La speranza è che il sistema resti tale.

Assicurazione per mezzi di mobilità urbana

Come detto, qualcosa potrebbe cambiare quando tutto diventerà ufficiale. In attesa di ulteriori sviluppi per la nuova normativa della mobilità urbana, la soluzione che potrebbe diventare quella principale per tutti è una RC specifica per il proprio mezzo green.

Una tutela dal prezzo variabile, però, considerando come aumenti nel caso in cui si desideri tenere al sicuro l’intera famiglia. Pensiamo ad esempio a un monopattino elettrico di uso non esclusivo. È in garage e di tanto in tanto qualcuno in casa decide di andarci a spasso. Specifichiamo, quindi, come allo stato attuale si preveda un costo di 40 euro annui, circa, per un singolo beneficiario. La cifra sale però a 80 euro, almeno, con chance di superamento della soglia dei 100 euro, per l’intera famiglia.