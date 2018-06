Quanto guadagna il presidente del Consiglio in Italia

editato in: da

Quanto guadagna in Italia il presidente del Consiglio? Sorprendentemente, quello per il capo del governo non rientra tra le (troppe) spese pazze della politica italiana.

Il nuovo premier

Esaurito lo scambio di consegne con Paolo gentiloni, il nuovo presidente del Consiglio a guida dell’alleanza Lega-M5S è il giurista Giuseppe Conte, inizialmente scelto per il ruolo di Ministro della Pubblica Amministrazione in un eventuale Governo a 5 Stelle e poi individuato come l’uomo giusto per presiedere alla Presidenza del Consiglio e fare da mediatore tra la parte 5 Stelle e quella leghista del nuovo Governo.

Lo stipendio

Il suo stipendio è di ‘soli’ 80.000 euro netti all’anno, circa 6.700 euro al mese. Si tratta sicuramente di un ottimo stipendio, ma inferiore sia a quello del capo dello Stato – 239.000 euro l’anno – che a quanto percepito da deputati e senatori.

Gli altri

Lo stipendio di Conte è inferiore anche a quello dei leader degli altri Stati europei e non; ad esempio, alla Cancelliera tedesca Angela Merkel spettano circa 369mila dollari l’anno, mentre allo svizzero Alain Berset è riconosciuto un guadagno di 482mila dollari. In questa speciale classifica troviamo anche il Presidente degli Stati Uniti che però non risulta essere il leader più pagato al mondo: per lui, infatti, è previsto uno stipendio annuo di 400mila dollari. Chi è quindi il leader più pagato? Per trovarlo dobbiamo andare oltreoceano, nella lontana Australia: qui, infatti, il Presidente Malcolm Turnbull guadagna 527.000 dollari, ben 5 volte in più rispetto a quanto andrà a guadagnare Giuseppe Conte.

