Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è uno degli esponenti del governo di Giorgia Meloni che più sa attirare su di sé l’attenzione da parte dei media. Sarà per il suo passato da giornalista – è stato direttore del Tg2 – o per la sua naturale capacità di esporsi a siparietti con la stampa che spesso gli si ritorcono contro, così come anche per la sua propensione a commettere gaffe. L’ultima in ordine di tempo ha a che fare con la geografia, con il ministro che ha spostato nel suo eloquio Times Square da Londra a New York. Un errore che costa al ministro una valanga di critiche, specie sui social, dove in molti ritengono che chi si occupa della cultura del Paese non possa commettere scivoloni di questo tipo, soprattutto considerando i guadagni del ministro.

Quanto guadagna il ministro Sangiuliano

Stando all’ultima dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha indicato redditi per un totale di 204.780 euro. È tuttavia bene precisare che nel 2022 Sangiuliano ha ottenuto la carica di ministro solo ad Ottobre, motivo questo che permette di comprendere che la maggior parte dei redditi dichiarati derivino dalla sua precedente attività professionale alla guida del Tg2.

Quanto guadagnano i ministri in Italia

Per comprendere quale sia lo stipendio dei ministri della Repubblica italiana, è necessario fare una precisazione. In Italia, dal 2013, i titolari dei vari dicasteri non hanno più diritto al doppio stipendio se sono anche parlamentari. Ecco dunque che i ministri possono essere divisi in:

ministri parlamentari , che percepiscono lo stipendio che è proprio dei deputati e dei senatori. Si tratta di 13.971,35 euro lordi al mese nel primo caso e di 14.634,89 euro lordi mensili nel secondo;

, che percepiscono lo stipendio che è proprio dei deputati e dei senatori. Si tratta di lordi al mese nel primo caso e di lordi mensili nel secondo; ministri tecnici, che percepiscono una stipendio lordo di 8.863 euro al mese che, con le trattenute, arriva intorno ai 4.500 euro netti al mese.

Gennaro Sangiuliano, non essendo stato eletto come parlamentare nel corso delle ultime Elezioni Politiche, è un ministro tecnico e il suo stipendio mensile netto è dunque di 4.500 euro.

L’ultima gaffe di Sangiuliano

Nel corso degli ultimi giorni Gennaro Sangiuliano è stato molto sotto l’occhio dei media per via delle sue sfuriate e delle sue gaffe. Tutto era iniziato il giorno prima del voto sulla mozione di sfiducia rivolta alla sua collega ministra Daniela Santanchè. Il titolare del dicastero della Cultura aveva nello specifico ripreso animatamente un giornalista che gli faceva una domanda sulle sorti della collega di governo, sostenendo che quella domanda indicasse una scarsa capacità del cronista di scegliere l’importanza delle notizie. Piccola curiosità, il giornalista coinvolto è lo stesso a cui il ministro della Cultura aveva sottratto il microfono durante un’intervista per evitare di rispondere alla domanda “Lei è antifascista?”. Si arriva così all’ultima gaffe, con il ministro che nella splendida cornice dei Fori imperiali a Roma ha detto: “Quando uno pensa a Londra gli viene in mente Times Square”. Ecco, Times Square si trova a New York, mentre nella capitale inglese c’è Piccadilly Circus, chiamata anche, è vero, la Times Square di Londra, ma comunque un’altra piazza.