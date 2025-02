Fonte: ANSA Mercato immobiliare in fermento a Sanremo

Quest’anno il Festival della Canzone Italiana celebra il suo 75° anniversario, e Sanremo si prepara a festeggiare in grande stile. C’è grande fermento anche dal punto di vista dell’immobiliare, con l’occupazione di alberghi e strutture recettive, alcune prenotate già un anno fa per evitare di non trovare posto. E a trainare questo fermento ci sono soprattutto gli stranieri.

“Il mercato immobiliare della città – afferma Marco Salvatore Calabrese, Affiliato Tecnocasa Sanremo – dimostra sempre un fervido dinamismo ma la novità che lo ha interessato nel 2024 è la continua crescita degli acquisti da parte di stranieri”.

Da dove vengono gli acquirenti

Gli acquirenti, da sempre attratti dalla cittadina ligure e in generale dalla provincia di Imperia per il suo clima temperato, provengono principalmente da Stati Uniti, Francia e Germania. Se in passato preferivano soluzioni indipendenti, nel corso dell’anno appena trascorso si è registrato un crescente interesse anche per gli appartamenti.

La domanda si concentra su immobili con vista mare, ampi spazi esterni, e in ottime condizioni o recentemente ristrutturati. Per queste proprietà, i prezzi possono arrivare fino a 5000 euro al mq, mentre nelle zone più centrali la media oscilla tra i 3000 e i 4000 euro al mq, e in quelle periferiche si scende sotto i 2000 euro al mq. Alcuni nuovi complessi residenziali stanno sorgendo nelle zone collinari, con prezzi compresi tra i 4000 e i 5000 euro al mq.

Mercato degli hotel in fermento

Significative operazioni immobiliari stanno poi prendendo forma sul territorio sanremese. “Dopo l’acquisto dell’hotel Astoria, anche l’hotel Londra è negli interessi degli investitori. Lasceranno spazio a nuove strutture turistico recettive e appartamenti – continua Calabrese – Tutto questo confermerebbe sempre più la vocazione turistica della città”.

A gennaio, proprio di fronte al Casinò, ha riaperto l’Hotel Europa Palace (5 stelle), completamente rinnovato in ogni sua parte, mentre si attende l’avvio della riqualificazione dell’Hotel Eden. Sono inoltre in programma i lavori per un nuovo hotel cinque stelle di lusso che sorgerà al posto di una vecchia struttura demolita a Portosole. In vista dell’afflusso previsto per il Festival, sono stati creati nuovi spazi per circa 300 posti auto nella zona di Portosole.

Quanto costa un affitto a Sanremo

Ma quanto costa un appartamento in città durante la settimana della kermesse, presentata quest’anno da Carlo Conti? Secondo le rilevazioni di Immobiliare.it, a gennaio 2025, per gli immobili residenziali in affitto a Sanremo, è stato richiesto in media un canone di 12,99euro al metro quadro al mese, con un aumento del 5,27% rispetto a gennaio 2024 (12,34 euro al metro quadro). Per gli immobili in affitto, il prezzo più alto è stato richiesto nella zona Centro (la zona dove si trova il Teatro Ariston) con 14,47 euro al metro quadro al mese, mentre il prezzo più basso è stato registrato nella zona Poggio, Bussana, con una media di 10,22 euro al metro quadro al mese.

Per gli immobili in vendita, a gennaio 2025, la zona con il prezzo più alto è stata San Martino, Villetta, La Brezza, Tre Ponti, con 3.801 euro al metro quadro, mentre la zona con il prezzo più basso è stata Verezzo, San Romolo, Borello, Coldirodi, dove il prezzo medio è stato di 2.086 euro al metro quadro.