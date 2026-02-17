I prezzi delle case a Sanremo: bilocali in crescita e differenze nette tra quartieri, le zone più care e quelle più economiche

iStock I prezzi per comprare casa a Sanremo durante il Festival

Negli ultimi tre anni Sanremo è stato il comune dove si è registrato il maggior numero di ricerche di case tra le realtà non capoluogo. L’avvicinarsi del Festival della musica italiana contribuisce ad accendere i riflettori sulla città, ma l’interesse per il mercato immobiliare resta costante durante tutto l’anno. Casa.it ha effettuato un’analisi dei prezzi degli appartamenti in vendita a febbraio 2026 con particolare attenzione ai bilocali che rappresentano il taglio più richiesto.

I prezzi medi degli appartamenti a Sanremo

Il prezzo medio degli appartamenti da uno a cinque locali in vendita a Sanremo è pari a 267.659 euro, per una metratura media di 78 mq. Il taglio medio è di due locali e il prezzo medio al metro quadro si attesta a 3.405 euro, in crescita del 3% su base annua.

Il bilocale è la tipologia più cercata. Il prezzo medio per questa categoria è di 193.618 euro, con una superficie media di 54 mq. Il prezzo medio al mq raggiunge i 3.559 euro. Su base annua, i bilocali hanno registrato la crescita più sostenuta tra le diverse tipologie, con un incremento dell’11%.

Le zone più care: La Brezza-Tre Ponti e Centro

La zona con i prezzi medi più elevati per i bilocali è La Brezza-Tre Ponti, Villetta-San Martino. Qui il prezzo medio è di 245.098 euro, con una metratura media di 61 mq e un valore al metro quadro di 3.992 euro. La crescita su base annua è pari al 7%.

Al secondo posto si colloca il Centro, dove il prezzo medio dei bilocali è di 215.781 euro per una superficie media di 52 metri quadrati. In quest’area si registra il prezzo al metro quadro più alto della città, pari a 4.149 euro, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente.

La posizione centrale, la vicinanza ai servizi e alle principali attrazioni cittadine contribuiscono a mantenere elevati i valori immobiliari.

La zona più conveniente: Coldirodi e San Romolo

Chiude la classifica la zona Coldirodi, San Romolo-Borello, Varezzo, dove il prezzo medio dei bilocali è di 92.318 euro. La metratura media è di 44 mq e il prezzo al mq si attesta a 2.081 euro. Le quotazioni risultano stabili su base annua. Questa area rappresenta l’opzione più accessibile tra quelle analizzate, con valori inferiori rispetto alle zone più centrali e costiere.

Un mercato sostenuto dalla domanda

A Sanremo le aree centrali e quelle più vicine al mare registrano i valori più alti, mentre le zone periferiche presentano quotazioni più contenute ma in alcuni casi in aumento. Il prezzo medio al metro quadro varia da oltre 4.100 euro in Centro a poco più di 2.000 euro nelle zone più distanti, delineando una forbice ampia all’interno dello stesso comune. Come detto, a prescindere dal periodo del Festival di Sanremo, la città ligure continua a rappresentare un mercato immobiliare attivo, con un’offerta diversificata e prezzi che riflettono le caratteristiche specifiche di ciascun quartiere.