ANSA Sanremo, boom immobiliare: case vista mare e affitti fino a 650€ a notte

Quando Sanremo si prepara ad accogliere il Festival, quel palcoscenico iconico che ogni anno cattura l’attenzione dell’Italia intera, non si muovono solo artisti, tecnici e appassionati. Si muove anche il mercato immobiliare, che ha trasformato la città ligure in una delle piazze più dinamiche del Nord-Ovest, con effetti concreti su vendite e locazioni.

Lo afferma Tecnocasa, secondo cui le soluzioni con elementi di pregio possono raggiungere valori prossimi ai 5.000 euro al metro quadrato. Con picchi anche nel settore delle locazioni.

Un città che attira investitori

La città dei fiori non è solo una meta turistica stagionale, ma un vero e proprio palcoscenico internazionale per diverse settimane all’anno. Grazie al Festival, questa esposizione mediatica ha un effetto trainante sul settore immobiliare. Sanremo è diventata così un punto di riferimento per investitori e privati alla ricerca di una seconda casa. Le statistiche degli ultimi anni confermano una tendenza chiara: chi acquista in città cerca qualità.

Marco Salvatore Calabrese, affiliato Tecnocasa Sanremo, afferma:

Il mercato immobiliare di Sanremo sta vivendo una fase di particolare vivacità, sostenuta anche dalla crescente presenza di acquirenti stranieri, provenienti soprattutto dalla vicina Francia, dall’Europa dell’Est e dal Nord Europa, attratti dal clima mite, dalla qualità della vita e dalle opportunità offerte dal territorio.

Le tipologie di immobili più contese sono quelle ristrutturate o in eccellente stato. Non si bada a spese pur di ottenere dettagli di pregio. Due caratteristiche sono diventate ormai imprescindibili: la vista mare e la presenza di spazi esterni, come terrazzi o giardini. Elementi rivalutati nel periodo post-pandemico e che continuano a determinare il valore di un’abitazione, sia per chi intende viverci tutto l’anno sia per chi acquista per investimento.

Quanto costano le case

Nelle zone più prestigiose e con affaccio sul mare le quotazioni raggiungono livelli molto elevati. Le soluzioni che uniscono storia, panorama e lusso possono toccare punte vicine ai 5.000 euro al metro quadrato.

Nelle aree centrali e ben collegate i prezzi medi risultano più accessibili, ma comunque sostenuti, e oscillano tra i 3.000 e i 4.000 euro al metro quadrato. Per chi è alla ricerca di occasioni o di un primo investimento con cifre più contenute, le opportunità si trovano nelle zone semicentrali e periferiche. Qui, allontanandosi dal centro cittadino, è possibile acquistare immobili anche al di sotto dei 2.000 euro al metro quadrato, una soglia che rappresenta un’interessante via d’ingresso per i piccoli risparmiatori.

La febbre degli affitti

A muovere il comparto in questo periodo non è solo la compravendita. Il vero motore della domanda immediata è rappresentato dagli investitori con budget compresi tra i 100.000 e i 150.000 euro, che acquistano appartamenti da destinare alle locazioni brevi. Il motivo è semplice: durante la settimana del Festival la richiesta di alloggi temporanei cresce in modo esponenziale, facendo impennare i prezzi.

Andrea Cosenza, responsabile dell’agenzia Tempocasa di Sanremo, spiega:

In questo contesto le tariffe a notte possono anche raddoppiare rispetto ai costi standard del resto dell’anno. Parliamo di circa 450-650 euro a notte per un bilocale durante la settimana del Festival.

Per questo, un bilocale con quattro posti letto, in buone condizioni e ben collegato al Teatro Ariston, può fruttare oltre 3.000 euro per l’intero periodo della manifestazione. Una cifra che da sola consente di coprire buona parte delle spese annuali di gestione dell’immobile, rendendo l’investimento particolarmente appetibile.