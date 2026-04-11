Mercato immobiliare di pregio in crescita in Italia nel 2025: domanda +6,3% e prezzi in aumento. Milano e le mete di lusso trainano il settore

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iStock Il mercato immobiliare delle case di lusso in Italia

Il mercato immobiliare delle case di lusso in Italia continua a mostrare segnali di solidità. Secondo il Market Report Italia 2026 di Engel & Volkers Italia, realizzato con il supporto di Nomisma, nel 2025 la domanda è aumentata del 6,3%, mentre i prezzi hanno registrato un incremento compreso tra l’1,3% e l’1,9%. Il segmento premium conferma così il proprio posizionamento, sostenuto da una domanda stabile e da una platea di acquirenti ampia. A trainare il mercato sono sia compratori italiani con elevata capacità di spesa sia investitori internazionali, interessati in particolare alle destinazioni turistiche e alle città d’arte. Come evidenziato nel report, il mercato immobiliare di pregio nel nostro Paese si conferma resiliente e attrattivo con una clientela internazionale che rappresenta in media il 35% del totale.

Come cambia la domanda delle case di lusso

La distribuzione degli acquisti varia in base alle aree geografiche. Nel Nord Italia, l’acquisto della prima casa rappresenta circa la metà delle compravendite nel segmento di pregio, con una quota del 50% nel Nord-Ovest e del 51% nel Nord-Est. Nel Centro Italia si osserva invece un maggiore equilibrio tra prima e seconda casa. Gli acquisti per seconde abitazioni raggiungono il 42%, leggermente superiori rispetto al 41% delle prime case. Nel Sud e nelle Isole cresce il peso degli investimenti, che arrivano al 23% del totale. In queste aree restano comunque stabili sia gli acquisti per prima casa (40%) sia quelli per seconda casa (37%).

Il ruolo degli acquirenti internazionali

Gli investitori stranieri continuano a rappresentare una componente rilevante del mercato immobiliare di fascia alta. La loro presenza è particolarmente concentrata nel Centro Italia, dove raggiunge il 52% delle compravendite. La maggior parte proviene da Paesi europei (59%), seguiti dal Nord America. L’interesse si concentra su città d’arte, contesti rurali di pregio e destinazioni turistiche. Nelle altre aree del Paese prevalgono invece gli acquirenti domestici, che rappresentano il 72% al Nord e il 59% nel Sud e nelle Isole. Questo equilibrio contribuisce a mantenere stabile la domanda complessiva.

Milano guida il mercato delle case di lusso

Tra le grandi città italiane, Milano si conferma il principale punto di riferimento per il mercato immobiliare di pregio. Il capoluogo lombardo continua ad attrarre sia acquirenti italiani sia investitori internazionali. I prezzi medi per immobili nuovi o ristrutturati si collocano tra i 10.000 e i 23.000 euro al metro quadro, con punte che arrivano fino a 27.000 euro al mq nelle zone più esclusive.

La città mantiene un ruolo centrale grazie alla combinazione tra attrattività economica, servizi e offerta culturale, che continua a sostenere la domanda nel segmento premium. Nel Nord Italia, diverse destinazioni confermano valori elevati nel segmento di pregio. In Valle d’Aosta, Courmayeur registra prezzi fino a 20.000 euro al metro quadro, con una media tra 15.000 e 18.000 euro. In Liguria, località come Santa Margherita Ligure e Portofino si distinguono per il posizionamento di alta gamma, con valori che raggiungono i 25.000 euro al mq. Anche Venezia mantiene livelli elevati, arrivando a circa 20.000 euro al mq. Cortina d’Ampezzo si conferma tra le mete più richieste, con prezzi che toccano i 24.000 euro al metro quadro.

Firenze e Isola d’Elba tra le più richieste

Nel Centro Italia il mercato immobiliare di pregio è fortemente legato alle seconde case e al turismo. L’isola d’Elba rappresenta una delle destinazioni più richieste, con prezzi che arrivano fino a 10.000 euro al metro quadro. Firenze si conferma tra le città più attrattive per chi cerca immobili di fascia alta, mentre Roma registra valori fino a 12.000 euro al mq, con una media compresa tra 6.000 e 10.000 euro. Nella Capitale, la domanda è orientata soprattutto verso immobili ristrutturati, con particolare attenzione a caratteristiche come terrazzi, efficienza energetica e disponibilità di parcheggi.

Sud e Isole, prezzi elevati nelle mete turistiche

Nel Sud e nelle Isole il mercato del pregio è trainato principalmente dalle località turistiche. La Sardegna, in particolare la Costa Smeralda, raggiunge i livelli più alti con prezzi fino a 47.000 euro al metro quadro. Anche Amalfi e Capri restano tra le destinazioni più richieste per immobili di lusso. Napoli si distingue invece per una domanda prevalentemente domestica, con l’85% degli acquirenti italiani. Nel capoluogo campano, l’acquisto riguarda soprattutto la prima casa, con prezzi medi compresi tra 5.800 e 7.000 euro al metro quadro e punte che arrivano fino a 10.000 euro al mq.