Fonte: iStock I migliori ristoranti di Sanremo

Il Festival di Sanremo non è solo una kermesse musicale, ma anche un’occasione per scoprire la Liguria e la sua gastronomia locale. La città dei fiori accoglie ogni anno migliaia di visitatori e professionisti del settore, che si trovano spesso a cercare dove mangiare durante le frenetiche serate del festival. Se da un lato il rischio di incappare in trappole per turisti è sempre in agguato, dall’altro ci sono ristoranti, trattorie e bistrot che assicurano un’esperienza autentica e di qualità.

Ecco una selezione dei migliori secondo il Gambero Rosso.

Baccarà Bistrot Bello

Per chi cerca un ambiente giovane e accogliente, il Baccarà Bistrot Bello è la scelta ideale. Situato in una piazza centrale, questo bistrot sorprende con il suo mix di eleganza e modernità, tra velluti, carte da parati e un sottofondo musicale che contribuisce a creare una atmosfera intima e sofisticata. La cucina è un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, con piatti come il cappon magro 2.0 (pesce bianco, frutti di mare, salsa verde) e il “gambero 1° atto”, che unisce gamberi di Sanremo, canestrelli di Taggia e polvere di caffè. Il locale cambia frequentemente il menu in base alla disponibilità del mercato e offre anche aperitivi con tapas per chi preferisce un’esperienza più informale.

Ossi di Seppia

Se siete in cerca di un ristorante che coniughi sostenibilità e alta cucina, Ossi di Seppia è un indirizzo da non perdere. A pochi passi da Sanremo, nel pittoresco borgo di Bussana, questo ristorante si distingue per la sua filosofia improntata al benessere e alla stagionalità. Anche in questo caso il menu cambia frequentemente in base a ciò che la zona offre, con piatti che spaziano dalla focaccia calda con hummus di ceci alle tagliatelle fatte in casa con ragù di trombette da morto. Tra le specialità, spiccano anche il spada arrostito al BBQ e i finferli al timo. L’atmosfera è moderna e raffinata, ma senza fronzoli.

Paolo & Barbara

Per un’esperienza gastronomica che mescola la tradizione italiana con influenze francesi, il ristorante Paolo & Barbara è una scelta senza tempo. Il menu, che unisce il meglio del mare e della terra, è un omaggio alla cucina ligure, con piatti emblematici come l’uovo affogato ai ricci di mare e il gambero rosa tipico della zona. Paolo, chef contadino con un’azienda agricola in Val di Nervia, propone piatti che raccontano la sua passione per il territorio e per i prodotti locali. Una menzione speciale va anche alla sezione dei crudi, che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello del locale.

Ittiturismo Patrizia

Per gli appassionati di cucina di mare, Ittiturismo Patrizia è un must. Questo ristorante si trova lungo la costa e offre una selezione di piatti freschissimi, preparati con il pescato del giorno, grazie alla collaborazione con un peschereccio di proprietà. Tra le specialità, il crudo di barca e i tagliolini al gambero viola di Sanremo sono imperdibili, così come la bouillabaisse e la frittura mista. Una cucina semplice, ma altamente rispettosa delle materie prime, che vi farà sentire come a casa in riva al mare.

Nuovo Piccolo Mondo

Un’istituzione storica della ristorazione sanremese, Nuovo Piccolo Mondo è una trattoria che non delude mai. Gestita con passione dalla famiglia, questa trattoria propone piatti tipici liguri, tra cui le frittelline di fiori di zucca con gamberi, le trenette al pesto e i pesci alla griglia. La cucina è semplice ma di grande qualità, preparata con ingredienti freschi e locali. L’accoglienza è calorosa e informale, ma l’alta qualità dei piatti lo rende un’ottima scelta anche per chi cerca una pausa gastronomica durante il Festival.

La Pignese

La Pignese è uno dei ristoranti più longevi di Sanremo, un punto di riferimento per gli amanti della cucina ligure tradizionale. Da sempre, questo locale offre piatti gustosi a base di ingredienti locali, dai crudi di pesce alle paste fresche fatte in casa, dalle zuppe al fritto di calamaretti. L’ambiente è accogliente e il personale è sempre preparato e cordiale. Anche la carta dei vini è ben selezionata, con un buon equilibrio tra etichette liguri e internazionali.

La Porta Verde

Piccola e accogliente, La Porta Verde è una trattoria che si distingue per la qualità dei piatti e l’atmosfera intima. Il menu, che cambia frequentemente, propone piatti stagionali a base di ingredienti freschi e locali, come il tris di crostoni, le trofie al pesto e il baccalà. La pasta fresca e i dolci sono preparati in casa, e l’attenzione ai dettagli nella scelta delle materie prime è evidente in ogni piatto. Un angolo di autenticità nel cuore di Sanremo.

Soul

Infine, se siete in cerca di un bistrot che mescola cucina gourmet e atmosfera rilassata, Soul è il posto che fa per voi. Conosciuto per la sua “cucina dell’anima”, questo locale ha evoluto il suo menu nel corso degli anni, mantenendo però un’attenzione costante alla qualità degli ingredienti. Dalla frittura di pesce alla catalana, dai tortelli di branzino alle tagliatelle al ragù di coniglio, Soul propone una cucina ricca di sapori e di tradizione, ma anche originale.