Sanremo, dove sono le case più cercate e quanto costano: la classifica

Sanremo non è solo la capitale della musica italiana, ma anche una delle mete più ambite per chi cerca casa: le zone e i prezzi per chi vuole comprare e per chi cerca un affitto.

Fonte: 123RF

Con il Festival di Sanremo che ogni anno accende i riflettori sulla celebre città dei fiori, il comune continua a essere una delle mete più ambite per chi cerca una casa al mare, sia per viverci stabilmente che per trascorrervi le vacanze. Casa.it ha analizzato le ricerche delle case in vendita e in affitto nel 2024 sul sito e sull’app per individuare le zone, le tipologie, le metrature e i prezzi più cercati.

Sanremo tra le città più cercate in Italia

Sanremo si conferma un polo di forte interesse immobiliare. Tra i comuni non capoluogo di provincia, è quello con il maggior numero di ricerche di case in Italia nell’ultimo anno. In Liguria, è il secondo comune più ricercato dopo Genova, consolidando il suo appeal sia per chi cerca una casa da acquistare sia per chi desidera affittare.Sanremo non è solo la capitale della musica italiana, ma anche una delle mete più ambite per chi cerca casa

Le zone più richieste

Dalle ricerche emerge che la zona più richiesta per l’acquisto di immobili è Baragallo, Borgo, Ospedale, seguita dal Centro e dalla zona Foce-Semeria, Solaro. A completare la classifica troviamo:

La Brezza-Tre Ponti, Villetta-San Martino

Corso degli Inglesi, San Bartolomeo

Coldirodi, San Romolo-Borello, Varezzo

Bussana, Poggio.

Per quanto riguarda gli affitti, invece, il podio vede in testa il Centro, seguito da Foce-Semeria, Solaro e Baragallo, Borgo, Ospedale.

Tra i quartieri, il più richiesto per la vendita è Borgo, mentre per l’affitto domina Foce-Semeria, con il Teatro Ariston al secondo posto e Villetta-San Martino al terzo.

Le tipologie e le metrature delle case più cercate a Sanremo

A Sanremo, come nel resto d’Italia, la tipologia più cercata è l’appartamento, seguito da case indipendenti e ville. Il bilocale guida la classifica delle metrature più richieste, seguito dal trilocale e quadrilocale. Le dimensioni più ricercate vanno dai 51 ai 100 mq, seguite dalla fascia 26-50 mq e 101-150 mq.

I prezzi più cercati

A Sanremo le case in vendita più cercate sono quelle con un prezzo compreso tra 100.001 euro e 200.000 euro, seguite da quelle tra 50.001 euro e 100.000 euro e tra 200.001 euro e 300.000 euro.

Le case in affitto più cercate hanno un canone mensile da 401 euro a 600 euro, seguite da quelle da 601 euro a 800 euro e da 801 euro a 1.000 euro.