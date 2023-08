Esodo estivo 2023, calendario agosto: le giornate da bollino rosso

Atteso il grande esodo estivo di agosto, Autostrade per l’Italia ha pubblicato il calendario delle previsioni di traffico per l’estate 2023: ecco i giorni da bollino rosso.

Esodo estivo di agosto: le giornate da bollino rosso

Secondo le previsioni traffico esodo estivo 2023, pubblicate da Autostrade per l’Italia, dopo il week end del 6 agosto, le giornate da bollino rosso, quelle cioè in cui il traffico sarà più intenso, sono, per chi si sposta verso le località turistiche (qui quelle più ambite):

la mattina e il pomeriggio di sabato 12 agosto ;

; la domenica mattina del 13 agosto ;

; il sabato mattina del 19 agosto ;

; la mattina di sabato 26 agosto.

Negli stessi giorni, invece, si prevede che il traffico sarà più moderano, la sera del 12, del 13 e del 19 agosto. Bollino verde anche per chi viaggi negli orari pomeridiani o serali del 19 e 26 agosto.

Rientro dalle vacanze e traffico in autostrada: quando è previsto il picco

Nelle previsioni di Autostrade per l’Italia sono individuati anche i giorni da bollino rosso per chi, di rientro dalle vacanze, ritorna in città. Le fasce orarie e i giorni in cui dovrebbe esserci maggiore traffico sono le seguenti:

sabato 12 agosto , nel pomeriggio;

, nel pomeriggio; domenica 13 agosto , la mattina;

, la mattina; sabato 19 agosto , mattina e pomeriggio;

, mattina e pomeriggio; domenica 20 agosto , mattina e pomeriggio;

, mattina e pomeriggio; lunedì 21 agosto , la mattina;

, la mattina; sabato 26 agosto , mattina e pomeriggio;

, mattina e pomeriggio; domenica 27 agosto , mattina e pomeriggio;

, mattina e pomeriggio; lunedì 28 agosto, la mattina.

Esodo estivo 2023: le previsioni di Ferragosto

A seguito del caos aeroporti e dei prezzi dei voli aumentati alle stelle, molti sono gli italiani che hanno deciso di rimanere in Italia, spostarsi in macchina e raggiungere le località balneari o di confine per trascorrere le vacanze estive.

A partire dagli ultimi fine settimana di luglio, infatti, ha avuto inizio la fase più intensa dell’esodo estivo con il traffico in aumento soprattutto dal venerdì pomeriggio e nella mattina del sabato, con flussi particolarmente critici in uscita dai centri urbani con destinazione verso le principali località turistiche.

Milioni gli italiani in viaggio lungo la rete di Autostrade per l’Italia, con le direttrici di collegamento tra nord e sud che si confermano anche per questa estate le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto.

Le giornate con maggiore intensità di traffico sono comunque quelle di agosto, in cui ci sono stati maggiori spostamenti verso le località di villeggiatura, con una stima per il primo fine settimana di agosto di quasi 20 milioni di viaggiatori sulle autostrade gestite da ASPI.

Traffico ancora molto intenso in direzione sud anche nel weekend che precede il Ferragosto, in concomitanza del quale si registreranno anche i primi rientri verso le città e le regioni del nord. Dalla seconda metà di agosto, invece, i maggiori spostamenti saranno dovuti principalmente ai ritorni verso i grandi centri urbani, concentrandosi soprattutto nelle giornate di sabato e domenica con previsioni da bollino rosso.

I viaggiatori, comunque, possono monitorare l’andamento del traffico sul sito Autostrade.it, dove sono riportate solo le chiusure previste per lavori e transiti eccezionali, ad eccezione quindi delle chiusure, non programmabili, dovute ad eventi di viabilità e disponibili al seguente link.