Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Sanremo

Sanremo, perla della Riviera ligure e località nota per i fiori e il celebre Festival della Canzone Italiana, rappresenta oggi una meta sempre più apprezzata anche dal punto di vista immobiliare. La città ligure è da sempre un’opzione interessante sia per chi desidera trasferirsi sia per chi cerca un investimento considerato l’ampio flusso turistico presente quasi tutto l’anno. Un’indagine condotta da Idealista relativa al primo trimestre del 2025 ha permesso di individuare le zone più richieste di Sanremo per l’acquisto di abitazioni. Lo studio si basa sull’indice di domanda relativa che misura il numero medio di contatti per annuncio pubblicato. Questo parametro è utile per comprendere dove la domanda supera maggiormente l’offerta.

I quartieri più richiesti di Sanremo

Secondo i dati aggiornati, il Centro Storico risulta il quartiere più ambito per comprare casa a Sanremo con un indice di domanda relativa pari a 2,9. Seguono Periferia Nord con 2,4 e Borgo con 2,3. Queste zone si distinguono per la vicinanza al cuore cittadino, la presenza di infrastrutture e un buon equilibrio tra tranquillità e vivacità urbana.

Baragallo e Poggio-Bussana registrano entrambe un indice di 1,7, confermandosi aree mediamente richieste. San Martino-Villetta si attesta a 1,5, mentre Foce-Capo Nero-Coldirodi scende a 1,2. Chiude la classifica il quartiere San Bartolomeo-Corso degli Inglesi, con un valore di 1,1, e Centro-Marina, che si ferma a 0,9.

Quartiere Indice di domanda relativa Centro Storico 2,9 Periferia Nord 2,4 Borgo 2,3 Baragallo 1,7 Poggio-Bussana 1,7 San Martino-Villetta 1,5 Foce-Capo Nero-Coldirodi 1,2 San Bartolomeo-Corso degli Inglesi 1,1 Centro-Marina 0,9

I quartieri più costosi di Sanremo

Analizzando i prezzi medi al metro quadro, la zona più costosa per comprare casa a Sanremo è Centro-Marina, con una media di 4.138 euro/mq. Questa area è caratterizzata da immobili di prestigio, spesso con vista mare, e da una forte attrattività turistica. Seguono Poggio-Bussana con 3.543 euro/mq, Foce-Capo Nero-Coldirodi con 3.395 euro/mq e San Bartolomeo-Corso degli Inglesi a 3.320 euro/mq. Anche San Martino-Villetta supera i 3.000 euro/mq, con una media di 3.114 euro/mq.

Il Centro Storico, nonostante sia il più richiesto, ha un prezzo più contenuto pari a 2.434 euro/mq. Più economici risultano Baragallo (2.186 euro/mq), Borgo (2.079 euro/mq) e Periferia Nord (2.029 euro/mq), che rappresentano un’opportunità per chi cerca soluzioni più accessibili.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro-Marina 4.138 Poggio-Bussana 3.543 Foce-Capo Nero-Coldirodi 3.395 San Bartolomeo-Corso degli Inglesi 3.320 San Martino-Villetta 3.114 Centro Storico 2.434 Baragallo 2.186 Borgo 2.079 Periferia Nord 2.029

I quartieri più costosi in Italia e il confronto con Sanremo

Rispetto ad altre città italiane, Sanremo presenta valori intermedi, mantenendo una buona attrattività sia per residenti sia per investitori. I prezzi, pur elevati in alcune zone, restano inferiori rispetto ai quartieri centrali di Milano, Forte dei Marmi, Roma e Porto Cervo, dove si superano i 10.000 euro/mq.

Questa differenza rende Sanremo una città competitiva per chi cerca immobili in una località di prestigio con potenziale di rivalutazione. La combinazione di clima favorevole, bellezze paesaggistiche, servizi e infrastrutture continua a rendere la città ligure un polo d’interesse per il mercato immobiliare nazionale.