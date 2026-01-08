IPA Comprare un monolocale a Milano: dal centro alle periferie, tutti i prezzi zona per zona.

Milano resta la città più cara d’Italia anche quando si guarda al taglio abitativo minimo, il monolocale.

Comprare un monolocale a Milano costa in media 235.000 euro, una cifra che supera quella di tutti gli altri capoluoghi di provincia. Milano, in sintesi, è sempre più attrattiva ma questo si traduce in una forte difficoltà relativa all’accessibilità abitativa, anche per gli appartamenti più piccoli.

Quanto costa un monolocale a Milano

Il costo di un monolocale a Milano, di media, restituisce con chiarezza l’idea della pressione esercitata dal mercato immobiliare su una domanda che appare sempre più frammentata. Lo certifica l’analisi di Casa.it sui prezzi dei monolocali in vendita a Milano a novembre 2025. Il mercato appare in crescita e fortemente disomogeneo.

A Milano un monolocale ha una superficie media di 39 metri quadrati e un prezzo al metro quadro di 6.013 euro, in aumento del 6% su base annua.

È il valore più alto in Italia per questa tipologia di immobile e riflette una dinamica strutturale: il monolocale non è più soltanto una soluzione di ingresso per studenti o single, ma è diventato un bene conteso da investitori, lavoratori temporanei e acquirenti alla ricerca di rendite da locazione.

Monolocali a Milano, mercato a due velocità

La vera variabile discriminante resta la posizione: la forbice dei prezzi è ampia e va da meno di 80.000 euro nelle zone più periferiche a quasi 600.000 euro nel cuore della città. Una distanza che racconta non solo il valore immobiliare, ma anche il diverso accesso ai servizi, alle infrastrutture e alle opportunità.

Le zone centrali continuano a concentrare i valori più elevati. L’area Centro, Duomo, Brera si conferma la più costosa per l’acquisto di un monolocale, con un prezzo medio di 595.302 euro e un valore al metro quadro che supera gli 11.500 euro.

Subito dietro si colloca Guastalla, Palestro, dove il prezzo medio si attesta a 427.667 euro. In entrambi i casi, il monolocale assume le caratteristiche di un asset di pregio più che di una soluzione abitativa essenziale.

Zona Prezzo medio vendita Prezzo medio metro quadro Centro, Duomo, Brera 595.302 11.532 Guastalla, Palestro 427.667 10.692

Subito sotto la soglia dei 400.000 euro si colloca un gruppo di quartieri che rappresentano il segmento alto ma non esclusivo del mercato. Garibaldi-Isola, Corso Magenta, Solari-Tortona e Centrale-Repubblica presentano prezzi medi compresi tra i 300 e i 325 mila euro. Qui incidono fattori diversi: la riqualificazione urbana, la presenza di nuove centralità direzionali, la vicinanza ai nodi della mobilità e una forte attrattività per il mercato degli affitti brevi e di medio periodo. In queste zone il monolocale resta piccolo nelle dimensioni, ma grande nel valore strategico. È spesso acquistato come investimento, con rendimenti legati alla domanda costante di alloggi temporanei da parte di professionisti, studenti internazionali e lavoratori in mobilità.

Zona Prezzo medio vendita Prezzo medio metro quadro Garibaldi, Isola 323.000 7.956 Corso Magenta 320.750 8.935 Solari-Tortona, Washington 315.356 7.434 Centrale, Repubblica 301.614 6.948

La parte più ampia della mappa dei prezzi si colloca tra i 200.000 e i 300.000 euro. Dieci zone rientrano in questa fascia, tra cui Porta Romana, Navigli, CityLife, Buenos Aires-Porta Venezia e Città Studi. Si tratta di quartieri ben collegati, con una buona dotazione di servizi e una domanda abitativa stabile.

Qui il prezzo al metro quadro varia sensibilmente, segnalando micro-differenze rilevanti anche all’interno della stessa area urbana. Il monolocale diventa spesso una scelta di compromesso: costoso in termini assoluti, ma ancora accessibile rispetto al centro storico, soprattutto per chi acquista con finalità abitative e non esclusivamente speculative.

Zona Prezzo medio vendita Prezzo medio metro quadro Porta Romana, Risorgimento 287.633 8.214 Navigli, Porta Genova 285.000 6.341 Arco della Pace, Sempione 284.977 7.609 CityLife, Fiera, Lotto, Portello 284.411 7.588 Ticinese 276.609 8.051 Buenos Aires, Porta Venezia 266.624 8.042 Cenisio, Sarpi 249.623 6.432 Città Studi, Susa, Corsica 226.420 5.752 Ripamonti, Vigentino 219.946 5.599 Bande Nere, Inganni, Lorenteggio 205.566 5.341

Le periferie

Scendendo sotto i 200.000 euro, il mercato immobiliare di Milano si sposta progressivamente verso le periferie storiche e più recenti. Sedici zone presentano prezzi medi tra i 150.000 e i 200.000 euro, con valori al metro quadro che in alcuni casi scendono sotto i 3.000 euro. È il caso, ad esempio, di Baggio-Bisceglie-Olmi, dove il prezzo al metro quadro è tra i più bassi della città.

Zona Prezzo medio vendita Prezzo medio metro quadro Dergano-Maciachini, Farini, Maggiolina-Zara 199.493 5.456 Macconago, Quintosole 197.857 4.134 Affori, Bovisa 196.083 4.689 Forlanini, Mecenate, Ponte Lambro 194.886 4.081 San Siro, San Carlo 194.448 5.122 Casoretto-NoLo 190.425 5.036 Barona, Famagosta, San Cristoforo 189.909 5.012 Lambrate 189.047 4.963 Corso Lodi, Corvetto, Rogoredo 185.121 5.024 Porta Vittoria, Molise 182.628 5.412 Gorla, Greco, Precotto 181.416 4.845 Baggio, Bisceglie, Olmi 180.500 2.969 Cascina Merlata, Cimitero Maggiore, Viale Certosa 178.220 4.130 Adriano, Crescenzago, Parco Lambro-Cimiano 174.756 4.445 Abbiategrasso, Chiesa Rossa, Gratosoglio-Ticinello 172.667 4.266 Bicocca, Ca’ Granda, Parco Nord 170.039 4.528

Ancora più marcata è la differenza nelle tre zone sotto i 150.000 euro: Figino, Quinto Romano, Gallaratese, QT8, Trenno, Comasina e Quarto Oggiaro. Qui il monolocale torna a essere, almeno sulla carta, una soluzione di accesso al mercato immobiliare. Tuttavia, la distanza dal centro, la qualità dei collegamenti e la minore attrattività economica restano fattori determinanti.