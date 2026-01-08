Milano resta la città più cara d’Italia anche quando si guarda al taglio abitativo minimo, il monolocale.
Comprare un monolocale a Milano costa in media 235.000 euro, una cifra che supera quella di tutti gli altri capoluoghi di provincia. Milano, in sintesi, è sempre più attrattiva ma questo si traduce in una forte difficoltà relativa all’accessibilità abitativa, anche per gli appartamenti più piccoli.
Indice
Quanto costa un monolocale a Milano
Il costo di un monolocale a Milano, di media, restituisce con chiarezza l’idea della pressione esercitata dal mercato immobiliare su una domanda che appare sempre più frammentata. Lo certifica l’analisi di Casa.it sui prezzi dei monolocali in vendita a Milano a novembre 2025. Il mercato appare in crescita e fortemente disomogeneo.
A Milano un monolocale ha una superficie media di 39 metri quadrati e un prezzo al metro quadro di 6.013 euro, in aumento del 6% su base annua.
È il valore più alto in Italia per questa tipologia di immobile e riflette una dinamica strutturale: il monolocale non è più soltanto una soluzione di ingresso per studenti o single, ma è diventato un bene conteso da investitori, lavoratori temporanei e acquirenti alla ricerca di rendite da locazione.
Monolocali a Milano, mercato a due velocità
La vera variabile discriminante resta la posizione: la forbice dei prezzi è ampia e va da meno di 80.000 euro nelle zone più periferiche a quasi 600.000 euro nel cuore della città. Una distanza che racconta non solo il valore immobiliare, ma anche il diverso accesso ai servizi, alle infrastrutture e alle opportunità.
Le zone centrali continuano a concentrare i valori più elevati. L’area Centro, Duomo, Brera si conferma la più costosa per l’acquisto di un monolocale, con un prezzo medio di 595.302 euro e un valore al metro quadro che supera gli 11.500 euro.
Subito dietro si colloca Guastalla, Palestro, dove il prezzo medio si attesta a 427.667 euro. In entrambi i casi, il monolocale assume le caratteristiche di un asset di pregio più che di una soluzione abitativa essenziale.
|Zona
|Prezzo medio vendita
|Prezzo medio metro quadro
|Centro, Duomo, Brera
|595.302
|11.532
|Guastalla, Palestro
|427.667
|10.692
Subito sotto la soglia dei 400.000 euro si colloca un gruppo di quartieri che rappresentano il segmento alto ma non esclusivo del mercato. Garibaldi-Isola, Corso Magenta, Solari-Tortona e Centrale-Repubblica presentano prezzi medi compresi tra i 300 e i 325 mila euro. Qui incidono fattori diversi: la riqualificazione urbana, la presenza di nuove centralità direzionali, la vicinanza ai nodi della mobilità e una forte attrattività per il mercato degli affitti brevi e di medio periodo. In queste zone il monolocale resta piccolo nelle dimensioni, ma grande nel valore strategico. È spesso acquistato come investimento, con rendimenti legati alla domanda costante di alloggi temporanei da parte di professionisti, studenti internazionali e lavoratori in mobilità.
|Zona
|Prezzo medio vendita
|Prezzo medio metro quadro
|Garibaldi, Isola
|323.000
|7.956
|Corso Magenta
|320.750
|8.935
|Solari-Tortona, Washington
|315.356
|7.434
|Centrale, Repubblica
|301.614
|6.948
La parte più ampia della mappa dei prezzi si colloca tra i 200.000 e i 300.000 euro. Dieci zone rientrano in questa fascia, tra cui Porta Romana, Navigli, CityLife, Buenos Aires-Porta Venezia e Città Studi. Si tratta di quartieri ben collegati, con una buona dotazione di servizi e una domanda abitativa stabile.
Qui il prezzo al metro quadro varia sensibilmente, segnalando micro-differenze rilevanti anche all’interno della stessa area urbana. Il monolocale diventa spesso una scelta di compromesso: costoso in termini assoluti, ma ancora accessibile rispetto al centro storico, soprattutto per chi acquista con finalità abitative e non esclusivamente speculative.
|Zona
|Prezzo medio vendita
|Prezzo medio metro quadro
|Porta Romana, Risorgimento
|287.633
|8.214
|Navigli, Porta Genova
|285.000
|6.341
|Arco della Pace, Sempione
|284.977
|7.609
|CityLife, Fiera, Lotto, Portello
|284.411
|7.588
|Ticinese
|276.609
|8.051
|Buenos Aires, Porta Venezia
|266.624
|8.042
|Cenisio, Sarpi
|249.623
|6.432
|Città Studi, Susa, Corsica
|226.420
|5.752
|Ripamonti, Vigentino
|219.946
|5.599
|Bande Nere, Inganni, Lorenteggio
|205.566
|5.341
Le periferie
Scendendo sotto i 200.000 euro, il mercato immobiliare di Milano si sposta progressivamente verso le periferie storiche e più recenti. Sedici zone presentano prezzi medi tra i 150.000 e i 200.000 euro, con valori al metro quadro che in alcuni casi scendono sotto i 3.000 euro. È il caso, ad esempio, di Baggio-Bisceglie-Olmi, dove il prezzo al metro quadro è tra i più bassi della città.
|Zona
|Prezzo medio vendita
|Prezzo medio metro quadro
|Dergano-Maciachini, Farini, Maggiolina-Zara
|199.493
|5.456
|Macconago, Quintosole
|197.857
|4.134
|Affori, Bovisa
|196.083
|4.689
|Forlanini, Mecenate, Ponte Lambro
|194.886
|4.081
|San Siro, San Carlo
|194.448
|5.122
|Casoretto-NoLo
|190.425
|5.036
|Barona, Famagosta, San Cristoforo
|189.909
|5.012
|Lambrate
|189.047
|4.963
|Corso Lodi, Corvetto, Rogoredo
|185.121
|5.024
|Porta Vittoria, Molise
|182.628
|5.412
|Gorla, Greco, Precotto
|181.416
|4.845
|Baggio, Bisceglie, Olmi
|180.500
|2.969
|Cascina Merlata, Cimitero Maggiore, Viale Certosa
|178.220
|4.130
|Adriano, Crescenzago, Parco Lambro-Cimiano
|174.756
|4.445
|Abbiategrasso, Chiesa Rossa, Gratosoglio-Ticinello
|172.667
|4.266
|Bicocca, Ca’ Granda, Parco Nord
|170.039
|4.528
Ancora più marcata è la differenza nelle tre zone sotto i 150.000 euro: Figino, Quinto Romano, Gallaratese, QT8, Trenno, Comasina e Quarto Oggiaro. Qui il monolocale torna a essere, almeno sulla carta, una soluzione di accesso al mercato immobiliare. Tuttavia, la distanza dal centro, la qualità dei collegamenti e la minore attrattività economica restano fattori determinanti.
|Zona
|Prezzo medio vendita
|Prezzo medio metro quadro
|Figino, Quinto Romano
|135.000
|3.375
|Gallaratese, QT8, Trenno
|107.600
|3.280
|Comasina, Quarto Oggiaro
|78.821
|2.328