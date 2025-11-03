I prezzi delle case a Milano crescono dell’1,4% nel 2025. A trainare il mercato sono Lodi-Corsica e Città Studi, mentre gli affitti calano

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Nel primo semestre del 2025 isono saliti dell’1,4%. A confermare i dati è l’Ufficio Studi Tecnocasa, secondo il quale solo gli affitti hanno registrato un lieve calo. A trainare la crescita sono soprattutto le aree di Lodi-Corsica e Città Studi, mentre solo i Navigli segnano un leggero ribasso.

La domanda resta però alta, trainata da giovani e famiglie che cercano una prima casa, ma anche da investitori che puntano su aree in riqualificazione in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Il mercato del lusso, invece, resta stabile, con punte fino a 20 mila euro al metro quadro nel centro città.

Prezzi delle case in aumento: +1,4%

Secondo l’Ufficio Studi Tecnocasa, nel primo semestre 2025 i valori immobiliari di Milano hanno registrato un incremento dell’1,4% rispetto al semestre precedente.

A guidare la crescita sono soprattutto le macroaree di:

Lodi-Corsica (+3,3%);

Città Studi-Indipendenza (+2,8%);

Bovisa-Sempione (+1,5%);

Vercelli-Lorenteggio (+1,2%).

In calo invece i Navigli (-0,7%), dove si nota un rallentamento delle richieste d’acquisto e tempi di vendita più lunghi. Nel centro città i prezzi salgono dello 0,8%, sostenuti dal segmento del lusso, con immobili che arrivano a 15-20 mila euro al mq nelle zone top come Quadrilatero, Magenta e Pagano.

Dato interessante è quello sulla domanda, che proviene in larga parte da acquirenti stranieri ad alto reddito alla ricerca di abitazioni pronte all’uso, con terrazzo e box doppi.

Dove conviene comprare nel 2025?

Dai dati di Tecnocasa, riusciamo a identificare quali sono le zone dove conviene davvero comprare casa oggi a Milano. La macroarea di Lodi-Corsica è tra le più dinamiche, grazie agli interventi urbanistici legati alle Olimpiadi 2026 e alla nascita del nuovo quartiere “Santa Giulia 2”, che porterà circa 3.500 nuove unità abitative. Qui un bilocale costa in media 4.000-4.500 euro al mq, mentre a Rogoredo Vecchia si trovano soluzioni intorno ai 3.000 euro al mq.

Nella zona di Città Studi, molto apprezzata da giovani e investitori, i prezzi oscillano tra 3.800 e 4.500 euro al mq, con punte di 8.000 euro al mq per immobili ristrutturati in zona Regina Giovanna-Porta Venezia.

Buone prospettive anche per Bovisa-Sempione, dove la riqualificazione dello Scalo Farini e la nascita di nuovi poli universitari e residenziali stanno attirando famiglie e investitori.

Calano gli affitti e ci sono più case sul mercato

Sul fronte delle locazioni, Milano registra invece una lieve flessione dovuta agli affitti troppo elevati e al ritorno di molte case dagli affitti brevi al mercato tradizionale.

In media un bilocale arredato costa tra 1.400 e 1.500 euro al mese nelle zone centrali e tra 800 e 1.200 euro nelle aree semicentrali come Rogoredo, Affori o Bovisa.

Gli studenti e i lavoratori fuori sede restano la componente principale della domanda, ma cresce anche il numero di famiglie che affittano in attesa di comprare.