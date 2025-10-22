Un nuovo studio del gruppo Tecnocasa su giugno 2025 ha rilevato che gli italiani continuano a preferire quasi ovunque i trilocali come tipologia di immobile da acquistare. Il bilocale segue con poco più della metà delle ricerche, mentre il quadrilocale si avvicina alla seconda posizione. Cala la domanda di monolocali.

Alcune grandi città presentano però situazioni peculiari. A Milano il bilocale è di gran lunga la tipologia di casa più ricercata per l’acquisto, mentre a Genova sono i quadrilocali a prendersi il primo posto, anche per i prezzi molto più contenuti del capoluogo ligure rispetto agli altri centri urbani del Nord.

Gli italiani chiedono trilocali

A giugno del 2025 la domanda di case in Italia si è confermata in concentrazione verso i trilocali. Il Centro studi del gruppo Tecnocasa ha infatti rilevato che il 40,6% delle richieste sul mercato immobiliare sono verso questo tipo di abitazione. Per gli italiani il trilocale rappresenta un’abitazione che coniuga dimensioni adatte a una famiglia con figli a un prezzo ragionevole in un mercato che, soprattutto nelle grandi città, risulta in crescita.

Al secondo posto della ricerca ci sono i bilocali, cercati principalmente dalle giovani coppie senza figli. Un mercato molto più attivo in determinate grandi città, che attraggono giovani professionisti. A livello nazionale, il piccolo taglio rappresenta il 25,2% delle richieste. Calano invece i monolocali, solo al 4%.

Seguono, a poca distanza dal secondo posto, i quadrilocali. Le soluzioni più spaziose rappresentano il 22,5% delle richieste immobiliari, soprattutto nelle zone, di città e di provincia, dove il mercato permette l’acquisto di abitazioni con una metratura più ampia a prezzi ridotti.

La situazione nei piccoli centri capoluogo

Il report ha analizzato anche la situazione nei capoluoghi di regione che non sono grandi città. In queste aree urbane, spesso popolate da famiglie con figli, la situazione nazionale sembra estremizzarsi, con una netta spinta verso la ricerca di trilocali, una domanda sostenuta di quadrilocali con sorpasso, anche se di poco, sui bilocali.

Crollano invece le soluzioni più piccole e quelle più grandi, con monolocali e pentalocali che risultano marginali:

trilocali, 53,0%; quadrilocali, 22,2%; bilocali, 21,0%; pentalocali, 2,2%; monolocali, 1,6%.

Tra i capoluoghi di regione che non sono grandi città si nota una richiesta di trilocali più elevata a Catanzaro, con il 66,4%, e a Venezia, con il 65,3% della domanda.

Le eccezioni nelle grandi città

La tendenza dei trilocali a essere la tipologia di immobile più richiesta in assoluto è diffusa in tutta Italia. Ci sono però delle eccezioni, derivate da mercati immobiliari e situazioni economiche particolari. La prima è rappresentata da Milano. Qui un mercato in crescita impetuosa e uno sviluppo economico molto maggiore rispetto a quello del resto del Paese, attrae soprattutto persone alla ricerca di bilocali, che rappresentano il 45,4% della domanda totale.

Situazione opposta invece a Genova. Il capoluogo ligure, dove il mercato immobiliare è invece da tempo rallentato e la domanda di case bassa, presenta prezzi ridotti sia rispetto alla media nazionale, ma soprattutto rispetto alle altre grandi città italiane. La conseguenza è che, spesso, le famiglie cercano spazi più ampi in cui abitare e i quadrilocali hanno preso la vetta della classifica delle richieste, con il 43,9%.