Aumentano gli over 64 che comprano casa, dove investono e quali sono le preferenze secondo l’analisi del Gruppo Tecnocasa 2025

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Le preferenze degli over 64 per comprare casa

Il mercato immobiliare italiano registra una presenza sempre più significativa di acquirenti over 64. Secondo l’analisi Isem 2025 del Gruppo Tecnocasa, la fascia di età oltre i 64 anni rappresenta l’11,6% delle compravendite complessive realizzate attraverso le agenzie del network. Un dato che conferma come la casa continui a essere un punto di riferimento anche dopo il pensionamento, sia come abitazione principale sia come investimento o soluzione per il tempo libero.

Perché gli over 64 comprano casa

La motivazione principale che spinge gli over 64 all’acquisto è l’abitazione principale. Una parte consistente di compravendite riguarda infatti chi decide di cambiare casa per esigenze diverse rispetto al passato: immobili più piccoli, meglio serviti o situati in zone più centrali e comode.

Accanto alla prima casa, cresce anche la quota di acquisti destinati a casa vacanza. L’11,6% delle compravendite concluse dagli over 64 è finalizzato proprio all’acquisto di un immobile per il tempo libero. Si tratta spesso di località di mare o di montagna, scelte per trascorrere lunghi periodi dell’anno.

Non manca poi la componente di investimento. Una parte degli acquirenti decide di impiegare i risparmi accumulati nel corso della vita lavorativa per mettere a reddito un immobile, con l’obiettivo di integrare la pensione attraverso l’affitto.

Trilocale la tipologia più richiesta

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’immobile, il trilocale risulta la soluzione più acquistata dagli over 64. Questa tipologia rappresenta un compromesso tra spazi adeguati e costi di gestione contenuti.

Seguono bilocali e quadrilocali. I bilocali sono spesso scelti da chi vive da solo o in coppia e desidera ridurre le dimensioni dell’abitazione rispetto al passato. I quadrilocali, invece, sono preferiti da chi vuole mantenere spazi più ampi, magari per accogliere figli e nipoti.

L’attenzione si concentra sempre più sulla qualità dell’immobile. La classe energetica è un elemento valutato con maggiore consapevolezza rispetto agli anni precedenti, anche per contenere le spese di gestione legate ai consumi.

Pagamenti e ricorso al mutuo

Tra gli over 64 prevale l’acquisto senza ricorso al mutuo. La maggioranza delle compravendite avviene infatti tramite capitale proprio, grazie ai risparmi accumulati o alla vendita di un immobile precedente.

La quota di chi richiede un finanziamento resta contenuta rispetto alle fasce di età più giovani. Quando il mutuo viene utilizzato, si tratta spesso di importi limitati e con durate più brevi, compatibili con l’età anagrafica del richiedente.

Dove acquistano gli over 64

Nei grandi centri urbani l’interesse degli over 64 per comprare casa si concentra su quartieri ben collegati e serviti da strutture sanitarie, attività commerciali e trasporti pubblici. Nei comuni più piccoli, invece, la scelta è spesso legata alla qualità della vita e alla tranquillità.

Le località turistiche continuano ad attirare chi acquista una seconda casa, in particolare nelle regioni costiere e nelle aree montane.