Non c’è un incantesimo per vendere o affittare più velocemente un immobile. Esistono però delle caratteristiche che compratori e affittuari cercano. Per capire quali sono queste caratteristiche, Immobiliare.it ha analizzato il tempo di acquisto e il tempo di affitto degli immobili pubblicati sul proprio portale. Si tratta di quanto tempo restano sul mercato le abitazioni prima di essere vendute o affittate.

Grazie all’analisi di questi dati è possibile delineare quali sono le città o i quartieri che piacciono di più, ma anche le tipologie e le caratteristiche degli immobili che trovano più rapidamente un acquirente o un inquilino. Sicuramente non convincono una metratura troppo bassa, una posizione troppo esterna rispetto a quartieri con tutti i servizi e anche l’inefficienza energetica.

Dove si vendono e affittano più in fretta le case

Partiamo dal dato geografico. Milano è in testa come la città dove si vende e si affitta più velocemente. Una casa resta sul mercato in media 3,1 mesi prima di essere venduta e solo 1,9 mesi prima di essere affittata.

Questo anche se Milano ha i prezzi più alti di tutto il Paese, con 5.731 euro al metro quadro per l’acquisto e 23 euro al metro quadro per l’affitto.

Seguono:

Firenze con un tempo di vendita di 3,6 mesi e prezzi medi di 4.724 euro al metro quadro;

Roma con 3,6 mesi di tempo d’acquisto e prezzi di vendita intorno ai 3.635 euro al metro quadro.

Per quanto riguarda gli affitti, dopo Milano le città che affittano più velocemente sono Como, con due mesi di permanenza sui portali, e Brescia con 2,1 mesi. All’estremo opposto troviamo Messina, che è la città dove si vende più lentamente, con abitazioni che restano sui portali fino a sette mesi, e Verona, dove gli affitti restano più a lungo sul mercato, 3,1 mesi.

Quali case si vendono più facilmente?

Tutto dipende dalle caratteristiche delle abitazioni, oltre che dalla concentrazione geografica di diversi fattori. Contrariamente a quanto si può pensare, le case che si vendono più velocemente sono quelle più accessibili. Il dato dell’efficienza convince, ma soprattutto per immobili nuovi e sui quali si può evitare di investire. Ma per chi ha accesso a bonus e agevolazioni green, spesso conviene acquistare a un prezzo più accessibile e ammodernare in seguito.

Le caratteristiche degli immobili che restano meno tempo sul mercato sono:

trilocali;

tra i 50 e gli 85 metri quadri;

classe energetica G;

situati tra il primo e il secondo piano;

in buono stato, ma non di lusso.

Fanno eccezione alcune città. Per esempio, a Milano si vendono più facilmente i bilocali, mentre a Genova si vendono case fino a cinque locali e non importa dove si trovino all’interno di un condominio. Le metrature grandi invece funzionano bene in città come Brescia, Palermo, Verona o Como.

Più attenzione alle classi energetiche alte ed efficienti, invece, a Monza, Bergamo e Brescia.

Quali immobili si affittano più rapidamente?

Sul fronte degli affitti, a premiare non è il nuovo. Anche in questo caso si parla di accessibilità, quindi prezzo e una buona posizione.

Le caratteristiche che fanno affittare più rapidamente sono:

bilocali;

50-85 metri quadri;

classe energetica G;

primo piano.

Anche qui ci sono delle differenze, come nel caso delle vendite. A Firenze si affittano più rapidamente i monolocali, a Cagliari, Genova e Verona invece funzionano di più i trilocali e solo a Venezia e Messina i quadrilocali trovano velocemente un affittuario. Le metrature restano basse un po’ ovunque, tranne a Catania, dove si affittano facilmente le case di media metratura tra gli 85 e i 115 metri quadri.