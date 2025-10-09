Nel 2024 gli over 64 hanno rappresentato il 9,4% delle compravendite immobiliari: le preferenze per trilocali e classi energetiche efficienti

iStock Le preferenze degli over 64 per comprare casa

Secondo l’ultimo rapporto dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel 2024 gli over 64 hanno rappresentato il 9,4% delle compravendite immobiliari in Italia. È una quota elevata e stabile rispetto al 2023 (9,9%), segno di una fascia di popolazione sempre più attiva nel mercato della casa. L’età media generale degli acquirenti si attesta a 43,5 anni, dato stabile ma in progressivo aumento rispetto agli anni precedenti. Tra gli over 64, il 60,4% acquista l’abitazione principale, il 27,7% compra per investimento e il 12% sceglie una casa vacanza. La percentuale di investimenti è superiore rispetto a quella delle fasce più giovani, evidenziando un interesse crescente per il mattone come forma di rendita stabile. Gli acquisti di seconde case per vacanza, invece, risultano in lieve calo rispetto al 2023 e al 2022, quando superavano il 13%.

Le tipologie più richieste: il trilocale domina

Il trilocale è la tipologia più acquistata dagli over 64, con il 36% delle preferenze. Seguono i bilocali (23,3%), mentre il 16,4% opta per abitazioni con quattro locali e il 15,8% per soluzioni indipendenti o semindipendenti. La scelta di case più contenute risponde spesso a un’esigenza di semplificazione: con l’avanzare dell’età, i figli lasciano casa e gli spazi vengono ridimensionati per una gestione più agevole. Gli over 64 mostrano una chiara preferenza per gli appartamenti situati ai piani bassi, scelti nel 44,6% dei casi. I piani intermedi e alti si attestano rispettivamente al 24,9% e al 24,3%, mentre il 6,3% delle transazioni riguarda abitazioni distribuite su più livelli. La tendenza verso i piani inferiori è legata sia al prezzo più contenuto sia a motivazioni pratiche, come la facilità di accesso e la ridotta necessità di spostamenti verticali. La differenza rispetto ai più giovani è significativa: nella fascia 18-34 anni, solo il 41,1% degli acquirenti sceglie piani bassi, a conferma di come le esigenze abitative cambino con l’età.

Tipologia abitativa Percentuale di acquisto Trilocale 36% Bilocale 23,3% Quattro locali 16,4% Soluzioni indipendenti o semindipendenti 15,8% Totale (arrotondato) 91,5%

Cresce l’attenzione all’efficienza energetica

Un dato rilevante riguarda la classe energetica delle abitazioni acquistate. Nel 2024 si registra un aumento degli acquisti nelle classi A-B (7,4%) e C-D-E (22,5%), le quote più alte mai rilevate dal 2019. La tendenza mostra una crescente attenzione alla sostenibilità e ai consumi ridotti, anche tra gli acquirenti più maturi. Le abitazioni in classe F-G continuano a rappresentare la maggioranza, con il 70,1% delle transazioni, ma la loro incidenza è in calo costante. Per confronto, considerando tutte le fasce d’età, la percentuale di acquisti in classi A-B nel 2024 è pari al 7,8%, leggermente superiore ma sostanzialmente in linea con quella degli over 64.

Un mercato maturo e attento alla qualità

Il comportamento degli over 64 sul mercato immobiliare riflette scelte ponderate e orientate alla qualità dell’abitazione. Le preferenze per i trilocali, i piani bassi e le classi energetiche medio-alte indicano una ricerca di comfort, sicurezza e risparmio energetico. L’attenzione crescente alla sostenibilità e la stabilità della domanda mostrano come questa fascia di età continui a rappresentare un segmento importante del mercato immobiliare italiano.