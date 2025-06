Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Genova

Da sempre Genova è una delle città più importanti dal punto di vista economico commerciale e dei trasporti grazie alla presenza del porto più grande d’Italia. Proprio per questo il mercato immobiliare è sempre molto attivo considerando anche l’Università e tutte le attività presenti in città.

Idealista ha analizzato la situazione in tutta Italia in uno studio che ha permesso di capire quali sono i quariteri più richiesti e più costosi in ogni città. A Genova il quartiere più ambito è Bassa Val Bisagno con un indice di domanda relativa di 3,2. Questo parametro rappresenta la pressione della domanda sull’offerta considerando le richieste di contatto per gli annunci pubblicati.

I quartieri più richiesti di Genova

Al secondo posto nella classifica dei quartieri più richiesti per comprare casa a Genova c’è il Centro Est con un indice di 2,9 mentre il podio viene completato da Levante e Medio Levante entrambi a 2,3. A 2,0 c’è la zona Centro Ovest mentre la Media Val Bisagno è a 1,8. Tutti i quartieri di Genova sono poi ravvicinati considerando l’indice di domanda relativa: Ponente a 1,7, Valpocevera a 1,6 e Medio Ponente a 1,5.

Quartiere Indice di domanda relativa Bassa Val Bisagno 3,2 Centro Est 2,9 Levante 2,3 Medio Levante 2,3 Centro Ovest 2,0 Media Val Bisagno 1,8 Ponente 1,7 Valpocevera 1,6 Medio Ponente 1,5

I quartieri più costosi di Genova

Sempre lo studio di Idealista ha rivelato quali sono i quartieri più costosi di Genova. A conquistare il primo posto c’è Medio Levante dove per comprare casa il prezzo medio al mq è di 2.879 euro. In seconda posizione c’è Levante con 2.623 euro al mq mentre il Centro Est si piazza al terzo posto con 2.055 euro al mq come prezzo medio per acquistare un immobile.

La classifica prosegue con il prezzo medio che scende sotto i 2000 euro. Al quarto posto c’è Ponente con 1.518 euro, mentre Bassa Val Bisagno è il quartiere quinto della graduatoria con 1.311 euro. La sesta posizione è occupata da Medio Ponente con 1.200 euro al mq e che supera di un soffio Media Val Bisagno al terzultimo posto con 1.172 euro al mq come prezzo medio.

Per comprare casa a Genova nel quartiere Centro Ovest il prezzo medio al mq è di 1.050 infine si scende sotto i mille in zona Valpolcevera dove le cifre sono di 949 euro al mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Medio Levante 2.879 Levante 2.623 Centro Est 2.055 Ponente 1.518 Bassa Val Bisagno 1.311 Medio Ponente 1.200 Media Val Bisagno 1.172 Centro Ovest 1.050 Valpolcevera 949

I quartieri più costosi in Italia, la situazione in Liguria

La Liguria è ben rappresentata nei quartieri più costosi in Italia infatti al dodicesimo posto si trova Rapallo e precisamente la zona di San Michele di Pagana. Chi vuole comprare casa deve considerare che il prezzo medio al mq nel primo trimestre del 2025 è stato di 6.185 euro. Nella top 40 anche Lerici grazie ad un prezzo medio al mq di 4.786 euro.