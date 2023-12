Mercato immobiliare di Palermo, andamento e previsioni

Fonte: Truenumbers.it L'andamento del Mercato immobiliare di Palermo: il prezzo medio praticato al mq

Il momento per comprare casa è dietro l’angolo, per la precisione subito dopo il primo trimestre del 2024. A suggerirlo, con una probabilità pari a quasi il 90%, sono gli operatori dei mercati finanziari internazionali a partire dagli economisti della Deutsche Bank guidati da Mark Wall che, in un rapporto presentato mercoledì 6 dicembre, affermano che la Banca Centrale Europea taglierà i tassi di interesse da aprile 2024. Questo vuol dire che dalla prossima primavera il costo dei finanziamenti e dei mutui si ridurrà, dando ossigeno a un mercato immobiliare in affanno, come mostrano i più recenti dati del Consiglio Nazionale del Notariato sulla richiesta di mutui ipotecari che registra un crollo del 29,33%.

La mappa dei prezzi immobiliari di Palermo

Non manca quindi molto all’arrivo del momento ideale per comprare casa, tutto tempo guadagnato per studiare più da vicino il mercato immobiliare di Palermo fotografando il suo andamento e i suoi prossimi sviluppi a partire dal prezzo medio al mq praticato in tutte le zone di Palermo. Per rendere tutto più semplice abbiamo realizzato l’infografica che trovate di seguito con i dati aggiornati di Immobiliare.it, salvate questo articolo nei preferiti per averla sempre a disposizione.

Fonte: TrueNumbers.it

Il prezzo medio al metro quadro a Palermo

Il prezzo medio al mq a Palermo è 1.404 euro; un valore in crescita del 5,96% rispetto a un anno fa. Siamo davanti a un mercato immobiliare decisamente meno costoso di quello di Milano o di Roma. Prezzi così bassi non sono un’esclusiva del Sud: anche a Torino il prezzo medio delle case per mq è inferiore a duemila euro e anche più basso della media italiana che è di 1.974 euro al mq.

Comprare casa a Palermo, i quartieri storici più economici

Tra i quartieri di Palermo che offrono il miglior compromesso tra costo al mq, cultura e storia troviamo sicuramente Calatafimi Bassa, Indipendenza, Zisa e Università. Queste zone di Palermo, che si trovano a pochi metri dal Centro Storico e dal mercato di Ballarò, circondano una delle piazze più importanti della città dove ha sede la presidenza della Regione Sicilia, ovvero Piazza Indipendenza. Questa piazza segna l’inizio della parte meridionale di Palermo ed è sede di un vasto giardino di recente costruzione. Il prezzo medio di una casa a Palermo nelle zone adiacenti a Piazza Indipendenza è di circa 110mila euro per un trilocale da 90 mq.

Quartieri per famiglie a Palermo, dove comprare casa

Tra i quartieri di Palermo più adatti alle famiglie troviamo sicuramente Politeama-Libertà, qui è possibile respirare di giorno tutta la raffinatezza del capoluogo siciliano tra boutique eleganti e negozi dei più importanti brand internazionali, mentre di notte le strade si riempiono di giovani che affollano i numerosi ristoranti e bar. La zona è inoltre ricca di servizi e luoghi di cultura come ad esempio il Politeama Garibaldi, il teatro dell’orchestra sinfonica siciliana risalente al 1874 e considerato il cuore storico della città. Ma quanto costa una casa a Palermo in zona Viale della Libertà? La richiesta media per un quadrilocale da 150 mq nelle zone limitrofe a Politeama-Libertà è di 300mila euro.

Comprare casa a Palermo, i quartieri migliori per i single

Per studenti e single una delle migliori scelte per comprare casa a Palermo è il Centro Storico che comprende le zone (dette anche mandamenti) Kalsa, Albergheria, Seralcadio (o Monte di Pietà) e La Loggia, qui il costo per un appartamento da 50 mq si aggira intorno agli 87mila euro. Invece un’opzione più economica per single o studenti che cercano casa a Palermo è rappresentata dal quartiere Borgo Vecchio nella zona centro-nord della città, vicino al quartiere Politeama e a poca distanza dal Porto di Palermo. Un appartamento da 50 mq a Borgo Vecchio ha un costo medio di circa 77mila euro.

Zone di Palermo Variazione prezzo al mq Villagrazia, Olio di Lino 16,39% Centro Storico 10,22% Fiera, Montepellegrino 8,58% Calatafimi Bassa, Indipendenza, Zisa, Università 6,67% Oreto, Perez, Montegrappa, Guadagna 6,51% Calatafimi Alta, Santicelli 6,22% Porto, Borgo Vecchio, Roma, Cavour 5,79% Altarello, Poggio Ridente, Boccadifalco, Baida 5,56% Cruillas, CEP, Michelangelo Alta 5,07% Strasburgo, Belgio, San Lorenzo, Resuttana 4,93% Giotto Galilei, Palagonia, Noce, Malaspina 4,83% Sant’Erasmo, Brancaccio, Sperone, Settecannoli, Acqua dei Corsari 2,84% Pallavicino, Villaggio Ruffini, Cardillo, Inserra 2,74% Bonagia, Falsomiele 2,65% Libertà, Villabianca, De Gasperi, Croce Rossa, Sciuti, Politeama 2,39% Arenella, Acquasanta, Vergine Maria 1,37% Ciaculli, Belmonte Chiavelli 0,22% Mondello, Sferracavallo, Addaura, Tommaso Natale, Partanna, Capo Gallo -1,09% Uditore, Leonardo Da Vinci Alta, Borgo Nuovo, Castellana -2,48% Lanza di Scalea, Olimpo, Castelforte -11,51%

Previsioni immobiliari Palermo, dove i prezzi saliranno

Le previsioni del mercato immobiliare di Palermo per il 2024 partono sicuramente dal progetto di riqualificazione di Palermo Centrale e dell’adiacente Piazza Giulio Cesare. I lavori inizieranno nel primo semestre del 2024 e porteranno a un rifacimento completo della stazione e delle zone antistanti. C’è da attendersi quindi un ulteriore rialzo dei prezzi al mq nelle zone a sud del Centro Storico come Sant’Erasmo e Oreto-Perez, soprattutto nei tratti adiacenti a Piazza Giulio Cesare. Queste zone, come potete vedere dal grafico qui sopra, hanno già totalizzato in un anno un deciso aumento. Tuttavia niente a che vedere con il rialzo dei prezzi al mq della zona Villagrazia – Olio di Lino, ovvero il quadrante sud-ovest di Palermo dove in un anno i prezzi al mq sono aumentati del 16,39%.