Mercato immobiliare di Genova, andamento e previsioni

I prezzi delle case a Genova sono tra i più bassi del nord Italia, ma due grandi progetti a firma Renzo Piano e Stefano Boeri per la rigenerazione della città porteranno aumenti sia in centro che in periferia

Il Parlamento europeo “teme che se la Bce non riuscirà a portare l’inflazione al livello obiettivo, in modo tempestivo, rischia di perdere la propria credibilità”. Un atto d’accusa chiaro e circostanziato, pubblicato a Bruxelles il 27 febbraio scorso, che nasce dalla constatazione che il primo taglio dei tassi d’interesse non arriverà prima di giugno, tuttavia ci sono diverse ragioni per cui il Consiglio direttivo della Bce continuerà a essere cauto nella comunicazione delle politiche future. In pratica la prima “sforbiciata” dei tassi potrebbe anche slittare.

Quindi mentre a Francoforte, dove ha sede la Bce, continua l’atteggiamento prudente che consiste nel mantenere i tassi alti (prima ragione dell’aumento del costo dei mutui) torna utile approfondire il mercato immobiliare di Genova in modo da essere pronti ad accendere un prestito bancario quando i tassi di interesse scenderanno. È quindi utile tenere a portata di mano, salvando questo articolo nei preferiti, l’infografica qui di seguito con la classifica dei quartieri di Genova per prezzo al metro quadro.

Genova, prezzi delle case tra i più bassi del nord Italia

A Genova il prezzo medio al mq a febbraio 2024 è di 1.669 euro, un costo che posiziona la città ligure tra le più economiche del nord Italia almeno per quanto riguarda il costo delle case. A titolo di paragone a Milano, il costo medio degli appartamenti in vendita, è più del triplo di quello di Genova. Tuttavia anche a Genova si fa sentire il rialzo dei prezzi al mq; per la precisione, come mostrano i dati di Immobiliare.it, a febbraio 2024 comprare una casa a Genova costa il 2,71% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Genova, i quartieri economici dove comprare casa

Soprattutto comprare una casa economica a Genova è possibile nei quartieri Bolzaneto, Pontedecimo, Rivarolo e Certosa, ovvero nel quadrante nord della città quello che si estende lungo il torrente Polcevera. Qui il prezzo medio al mq è di 979 euro. Questo vuol dire che a Bolzaneto una casa da 150 mq costa in media 146.850 euro. Ma a Genova l’offerta di case economiche non si limita alla periferia, ottimi prezzi si trovano infatti anche a San Fruttuoso, quartiere residenziale a nord ovest non distante da piazza della Vittoria, una delle piazze più centrali e grandi di Genova, situata a pochi passi dalla stazione ferroviaria Genova Brignole.

Genova i migliori quartieri per single

Per chi vuole comprare un monolocale a Genova la scelta migliore, dato i bassi prezzi, è puntare al centro storico. I quartieri della Genova vecchia si estendono lungo la Darsena dalla Stazione di Piazza Principe al Porto Antico, in queste zone il prezzo per un appartamento da 50 mq è in media di 110mila euro. Il centro storico di Genova è famoso in tutta Italia per la ragnatela di stretti carruggi (il reticolo stradale medioevale) che lo attraversa, per questo molte zone non sono raggiungibili in macchina. Inoltre molti degli antichi palazzi del centro di Genova sono privi di ascensore, questo vuol dire meno spese condominiali ma può rappresentare anche un problema.

Case per studenti a Genova, le zone più economiche

Il migliore quartiere per studenti a Genova è sicuramente Prè: nel centro storico, è ricco di storia, di vita, di locali diurni e notturni. Tra le vie più famose di Pré c’è via Balbi, sede del polo principale dell’Università di Genova qui si trovano le facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere e Filosofia. Soprattutto a Prè si trova via del Campo, la strada resa immortale dalla canzone omonima di Fabrizio De André. Una casa da 70 mq nel quartiere Pré di Genova costa intorno ai 177mila euro.

Case per famiglie a Genova, i quartieri più tranquilli

La mancanza di ascensore non rappresenta un’inconveniente per le abitazioni dei nuovi quartieri residenziali di Genova, come ad esempio Albaro. Quest’ultimo è rinomato come la zona residenziale principale della parte orientale della città, caratterizzata da ville storiche che si contrappongono a edifici ultramoderni e a pittoresche casette di pescatori. Albaro è vicino al centro, al mare e si estende lungo la collina omonima che si riunisce al mare lungo corso Italia. Infatti è il quartiere più costoso di Genova: un appartamento da 150 mq ad Alvaro costa mediamente 500mila euro.

Zone di Genova Variazione prezzo al mq Ponente Entroterra 21,99% Centro 15,72% Circonvallazione 11,34% Principe, Carmine 7,44% Apparizione, San Desiderio, Bavari 7,39% Bolzaneto, Pontedecimo, Rivarolo, Certosa 6,18% Centro Storico 4,93% San Martino, Borgoratti 4,55% Sampierdarena, Belvedere, Cornigliano 3,73% Marassi, San Fruttuoso, Quezzi 3,51% Albaro, Sturla 2,96% Pegli, Multedo 0,73% Voltri, Pra’ 0,55% Dinegro, San Teodoro -0,53% Granarolo, Oregina, Lagaccio -0,76% Sestri Ponente, Borzoli -2,02% Molassana, Struppa -2,75% Quarto, Quinto, Sant’Ilario -2,99%

Previsioni immobiliari a Genova

Il futuro immobiliare di Genova consiste in due grandi progetti, il primo è il Waterfront di levante che prevede anche un tunnel sottomarino (il primo presente in Italia nonché il più grande d’Europa); un progetto ambizioso firmato da Renzo Piano per dotare la città di un’alternativa all’esistente sopraelevata, con l’obiettivo di migliorare il sistema dei collegamenti con l’area portuale e realizzare una connessione diretta tra il ponente ed il levante della città. All’interno di questo progetto ci sono anche un parco urbano di 16mila metri quadri e una nuova darsena di 14.700 mq, l’investimento è di 350 milioni di euro e si concluderà nel 2025. Come si vede dal grafico qui sopra, infatti, in un anno il prezzo al mq in centro a Genova è cresciuto del 15,72%. Genova attende con ansia anche la fine dei lavori del Parco del Polcevera e del Cerchio Rosso, a firma dello studio Stefano Boeri, un progetto immenso di rigenerazione urbana che intende fare rinascere la periferia nord della città dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi, al momento nei quartieri interessati dalla riqualificazione (Sampierdarena, Cornigliano) il prezzo delle case al mq è cresciuto del 3,73%, una percentuale che probabilmente raddoppierà a inizio 2025.