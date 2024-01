Mercato immobiliare di Firenze, andamento e previsioni

Fonte: Truenumbers.it L'andamento del Mercato immobiliare di Firenze: il prezzo medio praticato al mq

Il primo taglio dei tassi d’interesse da parte della Banca centrale europea atteso per marzo 2024 probabilmente slitterà a luglio. Lo suggerisce Isabel Schnabel, dal 2020 membro del comitato esecutivo della Bce, durante una lunga sessione di domande e risposte nell’ambito dell’iniziativa #AskECB (ovvero chiedi alla Bce in inglese European Central Bank).

Quando scenderanno i tassi d’interesse?

Per molti cittadini la politica monetaria della Bce significa solo una cosa: riprogrammare ancora una volta il proprio piano d’acquisto casa per accendere un mutuo ad un tasso conveniente. Nel frattempo chi vuole comprare casa a Firenze è bene che studi il mercato immobiliare della città. Per fortuna non bisogna ricordare tutto a memoria, basta salvare nei preferiti questo articolo per avere sempre a disposizione l’infografica qui in basso con il prezzo al mq delle case a Firenze a gennaio 2024 con i dati di Immobiliare.it.

Il prezzo medio al metro quadro a Firenze

A Firenze i prezzi delle case aumentano, non cosi tanto da raggiungere i costi delle case di Milano ma abbastanza da superare ampiamente i prezzi della case di Roma. Precisamente, a gennaio 2024, la città toscana registra un aumento del 2,75% che porta il prezzo al mq a Firenze a raggiungere quota 4.179 euro. Un costo più alto del 47,2% rispetto alla media nazionale dei prezzi delle case, che si attesta a 1.974 euro al mq.

Comprare casa a Firenze, le zone più economiche

I quartieri più economici dove comprare casa a Firenze sono quelli della periferia nord della città. In assoluto le zone meno costose sono le frazioni di Ugnano e Mantignano, periferie che hanno mantenuto il loro carattere agricolo ma dove spostarsi senza macchina risulta difficoltoso e dove si è verificato un consistente calo del prezzo al mq: -9,25%. La variazione negativa più ampia tra tutti i quartieri di Firenze. Il prezzo medio per una casa da 80 mq a Ugnano e Mantignano è di 222mila euro.

Anche la periferia sud di Firenze si distingue per essere particolarmente provvista di aree verdi, oltre a essere anche ricca di storia. Particolarmente degni di nota sono i quartieri di Gavinana e Galluzzo, a sud-est, che si sviluppano sulle colline e dove si trovano antiche ville e luoghi d’interesse storico come la Certosa di Firenze. In questa parte della città il prezzo al mq raggiunge anche i 4.025 euro come ad esempio nelle zone adiacenti al poggio di Rusciano, dove hanno dimora l’omonima villa e il parco urbano. Il costo medio per un appartamento da 80 mq a Firenze sud è infatti decisamente più alto rispetto alla periferia occidentale della città e si attesta a 303mila euro.

Quartieri per famiglie a Firenze, dove comprare casa

Se siete alla ricerca di una zona vicina al centro città ma lontana dalla movida e dalle frotte di turisti la scelta potrebbe ricadere nei quartieri attorno a Campo di Marte e piazza della Libertà, quest’ultima segna il punto più a nord del centro storico di Firenze. Entrambe le zone rappresentano quartieri per famiglie ideali, dato che sono ricche di servizi e negozi nonché di aree verdi. Collegatissime con i mezzi permettono di raggiungere ogni zona della città in modo agevole. Il costo per una casa da 120 mq nelle zone adiacenti a Campo di Marte e Piazza della Libertà è di 532mila euro. Troppo caro? Una valida alternativa è rappresentata dal quartiere Rifredi, uno dei più grandi e dei più antichi di Firenze. Ricco di monumenti e giardini come il Villa Park Fabbricotti, il giardino del Sole e il giardino Primavera, ospita anche le facoltà di medicina, matematica, biologia ed ingegneria.

Comprare casa a Firenze, i quartieri migliori per i single

La migliore zona per single a Firenze è senza dubbio Santo Spirito, il quartiere della vita universitaria per eccellenza. A pochi passi dal centro, precisamente nella zona dell’Oltrarno nella parte meridionale della città, Santo Spirito rappresenta il punto di ritrovo per eccellenza dei viveur fiorentini. Qui il costo medio per un appartamento da 50 mq è di 200mila euro.

Zone di Firenze Variazione Prezzo al mq Michelangelo, Porta Romana 10,68% Coverciano, Bellariva 10,57% Oltrarno 8,78% Centro 7,04% Legnaia, Soffiano 5,89% Firenze Nord 3,78% Campo di Marte, Libertà 3,14% L’Isolotto 2,43% Settignano, Rovezzano 2,26% Leopoldo, Porta al Prato 2,13% Bolognese, Le Cure 1,07% Serpiolle, Careggi -0,06% Firenze Sud -2,09% Bellosguardo, Galluzzo -4,65% Ugnano, Mantignano -9,25%

Previsioni immobiliari Firenze, il prezzo delle case cresce con la tramvia

A Firenze l’aumento del costo al mq delle abitazioni è direttamente collegato alle nuove fermate della rete tramviaria. Lo conferma il budget che la città ha a disposizione per potenziare le linee di trasporto urbane, ben 570 milioni di euro a valere sul Pnrr con cantieri fino al 2026. Le prime nuove fermate del trasporto pubblico di Firenze collegheranno Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli e a Ravezzano attraverso due nodi della linea T3, questo molto probabilmente comporterà un rialzo dei prezzi delle periferia sud-est al momento interessata da una flessione del prezzo del 2% come mostra il grafico qui sopra. Il futuro invece guarda a nord con la realizzazione della nuova linea T4 che collegherà il centro città alla periferia nord di Firenze e quindi al centro abitato di Campi Bisenzio, quindi è molto probabile che il prezzo delle case (già in rialzo, +3,78%) a Firenze nord aumenterà ancora.