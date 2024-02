Mercato immobiliare di Bologna, andamento e previsioni

Fonte: Truenumbers.it L'andamento del Mercato immobiliare di Bologna: il prezzo medio praticato al mq

C’è il “quando” ma anche il “quanto”. Il soggetto è il primo taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea che renderà i tassi sui mutui immobiliari più leggeri. Sul fatto che l’inizio dell’allentamento dei tassi avverrà al termine del primo semestre del 2024 c’è ampia certezza, ma quello che è altrettanto importante è sapere di quanto verranno ridotti. Gli economisti della Deutsche Bank, per esempio, prevedono che i primi due tagli saranno quelli più audaci: 50 punti base. Un’operazione che porterà il tasso d’interesse al 3,50% dal 4,50% attuale.

Quando conviene il mutuo a tasso variabile?

Per chi sta valutando se accendere o meno un mutuo a febbraio 2024 questa prospettiva indica come il tasso variabile sia al momento il più conveniente, tuttavia il clima di indecisione che si respira a Francoforte (dove si trova la sede principale della Bce) suggerisce anche cautela.

Il prezzo medio al metro quadro a Bologna

Nel frattempo torna utile studiare il mercato immobiliare di Bologna per scoprire quali sono i quartieri più convenienti e le zone dove il prezzo al mq salirà. Qui sotto un’infografica da salvare nei preferiti per avere sempre a disposizione il prezzo al mq delle case a Bologna, con i dati aggiornati a febbraio 2024 di Immobiliare.it. A Bologna il prezzo medio delle case a febbraio 2024 aumenta del 4,39% (rispetto all’anno precedente) e si attesta a 3.421 euro al mq. Un costo al mq inferiore rispetto ai prezzi di Firenze e agli alti costi di Milano ma allo stesso livello dei prezzi al mq di Roma.

Fonte: Truenumbers.it

Comprare casa a Bologna, le zone più economiche

Collegati bene con il centro e immersi nel verde. Sono questi i tratti distintivi delle zone più economiche dove comprare casa a Bologna. Parliamo del quartiere San Donato-San Vitale e del quartiere Pilastro. Entrambi nel quadrante nord-orientale della città. San Donato è a pochi passi dal grande parco pubblico Don Giovanni Bosco ed è vicinissimo al Centro e alla maggior parte delle facoltà universitarie. A San Donato un appartamento da 50 mq costa in media 137mila euro.

Quartieri per famiglie a Bologna: economici e immersi nel verde

Il quartiere Pilastro, leggermente più fuori verso est, è tuttavia collegato molto bene con il centro città e racchiude una vera e propria oasi urbana, il Parco Arboreto. In queste zone non mancano servizi e scuole, questo le rende ideali per chi è in cerca di una grande casa per la propria famiglia. Qui il costo per un appartamento da 100 mq si aggira intorno ai 274mila euro.

Lavorare a Bologna, dove comprare casa

La seconda zona più economica è Borgo Panigale, un quartiere perfetto per chi lavora e si sposta di frequente perché è vicino all’aeroporto Marconi e alle arterie stradali ma è anche molto ben collegato con i mezzi pubblici per raggiungere il centro città. Una casa da 50 mq a Borgo Panigale costa in media 144mila euro.

Dove comprare casa a Bologna, il quartiere migliore per i single

La Bolognina si merita il titolo di quartiere migliore per single. A due passi dalla stazione Bologna Centrale e dal centro storico offre prezzi al mq ancora abbordabili. La Bolognina rappresenta il volto cosmopolita della città ma anche quello più hipster. Qui, al riparo dai turisti, si può godere di una grande offerta di cultura, di musica dal vivo e di attività commerciali storiche come il mercato coperto Albani, tra i più antichi della città. Alla Bolognina il costo per un appartamento da 50 mq è in media di 153mila euro.

Comprare immobili in centro a Bologna

Il centro storico di Bologna è tra i più grandi di tutta Italia, attraversato ogni anno da milioni di turisti è immerso in un’atmosfera senza tempo grazie ai suoi edifici rinascimentali, alle famose torri della Garisenda (quella che pende) e degli Asinelli, grazie ai suoi portici, alle innumerevoli viuzze e alle antiche botteghe. Il prezzo medio per abitare nel cuore di Bologna è di 213mila euro per un appartamento da 50mq e di 426mila euro per un appartamento da 100mq.

Zone di Bologna Variazione prezzo al mq Aeroporto, Borgo Panigale 7,21% Bolognina, Corticella, Pescarola 6,48% Colli 5,56% San Donato, Pilastro 4,82% Costa, Saragozza, Saffi 3,91% Barca, Santa Viola 3,78% Centro 3,70% Murri, Massarenti 2,70% Toscana, Savena 2,65% San Vitale, Mazzini 2,18%

Previsioni immobiliari a Bologna

Le zone da tenere d’occhio a Bologna per un investimento immobiliare sono: l’ex scalo ferroviario Ravone nella zona nord della città tra i quadranti di Bolognina e Borgo Panigale, qui infatti sorgerà uno dei nuovi quartieri di Bologna all’insegna della “città a 15 minuti”, il concetto urbano residenziale attraverso il quale la maggior parte delle necessità quotidiane dei residenti può essere soddisfatta spostandosi a piedi, in bicicletta o senza superare i 30 chilometri orari. Centrali sono poi gli interventi che riguardano il quartiere Bolognina che si inseriscono nel progetto della “Città della Conoscenza”, il piano di rigenerazione territoriale di aree dismesse che vede protagoniste le zone della periferia nord-ovest di Bologna. Come si vede dal grafico qui sopra sono infatti queste le zone di Bologna che hanno registrato, in un anno, il rialzo più alto dei prezzi al mq.