Mercato immobiliare di Padova, andamento e previsioni

La rivincita della periferia di Padova, in un anno i prezzi delle case sono cresciuti del 16%: la città veneta supera Torino per prezzo al mq

Fonte: TrueNumbers A Padova ad aprile 2024 il costo al mq raggiunge i 2.150 euro di media

Il costo di un mutuo ad aprile 2024 è più leggero. A novembre 2023 il tasso di interesse fisso di un finanziamento per comprare la prima casa era mediamente al 3,7%, oggi è sceso al 2,8%. A dirlo è il Codacons che ha calcolato il risparmio mensile di chi accende un mutuo a tasso fisso oggi rispetto a chi lo ha accesso a fine 2023: per chi, ad esempio, deve ripagare 140mila euro in 25 anni il risparmio annuale è di 804 euro. Discorso in parte simile per il tasso variabile, per un mutuo da 140mila euro a 25 anni il tasso annuo effettivo globale (Taeg) passa dal 4,95% di novembre al 4,65% di aprile, che si traduce in 22 euro in meno a rata. Ma per il tasso variabile la vera discesa inizia adesso, infatti sembrerebbero non esserci più dubbi sull’inizio del taglio dei tassi di interesse da parte della Bce: giugno 2024.

Il prezzo medio al metro quadro a Padova

In attesa dell’annuncio ufficiale sull’inizio dei tagli al costo del denaro, la cosa migliore da fare è scoprire le ultime novità e tendenze del mercato immobiliare di Padova. Per aiutarvi a comprare casa a Padova abbiamo realizzato l’infografica che trovate qui di seguito, con tutti i quartieri di Padova per costo al mq, dal più costoso al più economico. Non resta altro che salvare questo articolo nei preferiti per averlo sempre a portata di mano, cosi da confrontare facilmente i prezzi al mq degli appartamenti di Padova.

Fonte: TrueNumbers

Mercato immobiliare di Padova, nel 2024 le case costano l’8% in più

A Padova, ad aprile 2024, il prezzo medio degli appartamenti in vendita è di 2.150 euro al metro quadro. Rispetto ad aprile 2023, l’aumento è stato dell‘8,09% come mostrano i dati di Immobiliare.it. Un aumento del prezzo al mq che porta il costo delle case di Padova ad essere: molto più alto di quello di Genova, dove i prezzi delle case sono tra i più bassi del nord Italia e di poco più costoso dei prezzi degli appartamenti a Torino. Paragonato invece al costo delle case di Bologna o a quello degli appartamenti di Milano, il mercato immobiliare di Padova è economicamente più vantaggioso soprattutto per giovani coppie e lavoratori single che difficilmente possono sostenere il costo di un mutuo a Milano o Bologna. Per la cronaca nel 2023 a Milano il numero di case vendute è diminuito del 13,5% su base annua, a fronte di un calo nazionale del 9,5%.

Padova i quartieri economici per comprare casa

Chi cerca un appartamento economico a Padova deve puntare al quadrante nord della città, ovvero ai quartieri Arcella e San Carlo. In particolare, le case più economiche di Padova si trovano nel quartiere più a nord, Pontevigodarzere. Questa zona, un tempo trascurata, ora è ricca di servizi e aree verdi. Inoltre è strategica per chi si sposta spesso fuori città, dato che è vicina alla stazione ferroviaria e alla tangenziale. L’aumento del prezzo delle case nella periferia nord di Padova, +16,92% (rispetto ad aprile 2023), è quanto basta per sottolineare quanto Pontevigodarzere sia sempre più ricercato da chi cerca casa a Padova. Nella periferia nord di Padova il prezzo medio di un appartamento da 90 mq è di 140 mila euro.

Padova, le zone più verdi dove abitare

La zona più verde di Padova è quella a sud-est, dove si trova il parco pubblico più esteso della città, il parco Iris. Attorno al parco si trovano i quartieri Forcellini e Terranegra, non distante verso la periferia est è presente un’altra vasta zona verde: il Fenice Green Energy Park. Infine il Lungargine di San Gregorio completa l’offerta di spazi aperti di questa parte della città. In questa zona a livello di servizi non manca nulla, è ben collegata con il centro e ospita l’ospedale Sant’Antonio, sttruttura sanitaria tra le più eccellenti in Italia. Il quadrante sud-est si conferma una delle migliori zone di Padova dove comprare casa, infatti il prezzo al mq in un anno è aumentato del 7,29%. Ad aprile 2024 il prezzo di un appartamento da 120 mq nei quartieri Forcellini e Terranegra si aggira intorno ai 300mila euro.

Case per famiglie a Padova, i quartieri più tranquilli

La prima opzione per chi ha figli piccoli e cerca una casa a Padova è il centro città, che è tra i più belli d’Italia. Ci sono però due problemi, la scarsità di parcheggio e i prezzi alti. Un appartamento da 70 mq nel centro di Padova, costa in media 222mila euro. Un’opzione altrettanto valida è rappresentata dal quartiere a sud del centro storico di Padova, la Guizza. Questa zona separata dal centro dal fiume Bacchiglione è principalmente residenziale. Il quartiere Guizza è molto popolato ma allo stesso tempo tranquillo, ricco di verde, collegato bene con il centro sia con i mezzi che con le piste ciclabili. Qui una casa da 100 mq costa in media 190mila euro.

Zone di Padova Variazione prezzo al mq Arcella, San Carlo, San Bellino, Santissima Trinità, Pontevigodarzere 16,92% Santa Rita, Sant’Osvaldo, San Paolo, Madonna Pellegrina 14,13% Scrovegni, Portello, Ospedali, Stanga, Pio X 11,96% Piazza Mazzini, Ospedale Militare, Porta Trento, Stazione 11,41% Camin, Zona Industriale 9,90% Torre, Mortise, Ponte di Brenta 8,90% Guizza, Crocifisso, Ponte Quattro Martiri, Voltabarozzo, Salboro 7,72% Forcellini, San Camillo, Nazareth, Terranegra 7,29% Piazze, Duomo, Santo, Santa Sofia, Altinate, Savonarola, Ponte Molino 6,29% Specola, Riviere, San Giuseppe, San Giovanni 4,63% Sacro Cuore, Altichiero 3,28% Sacra Famiglia, Basso Isonzo, Brusegana, Aeroporto, Paltana, Mandria 2,53% Chiesanuova, Montà, Sant’Ignazio 2,27% Prato della Valle, Pontecorvo, Santa Croce, Città Giardino 0,99%

Padova, previsioni immobiliari

La nuova Padova ha un quartiere protagonista, Arcella: l’aumento del prezzo delle case ne è la prova. Arcella e la periferia nord di Padova risultano perfetti per un investimento immobiliare, offrono i prezzi al mq più bassi e la maggiore prospettiva di crescita. La seconda zona di Padova da tenere d’occhio per un affare immobiliare è la periferia sud, in particolare le zone vicino al parco Iris e all’ospedale Sant’Antonio: Santa Rita, San Paolo, Madonna Pellegrina dove in anno (da aprile 2023 a aprile 2024) il prezzo è cresciuto del 14,13%.