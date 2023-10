La situazione degli affitti a Roma: dove costa meno e quali sono i quartieri più verdi e vivibili

Trovare un affitto conveniente a Roma senza rinunciare alle comodità del centro storico (per chi vuole rimanere vicino al cuore della Città Eterna) o rimanendo vicino alla natura (per chi non può fare a meno di abitare in una casa circondata dal verde) è ancora possibile nonostante il rilevante rialzo che ha interessato il costo medio degli affitti nella Capitale.

Quanto costa una casa in affitto a Roma oggi

Per la precisione a Roma il prezzo medio dell’affitto al metro quadro, in due anni, è cresciuto dell’8,5% passando dai 13,99 euro di novembre 2021 ai 15,18 euro di settembre 2023. Grazie ai dati di Immobiliare.it è possibile stilare la classifica delle zone di Roma per il costo dell’affitto, la trovate nella tabella più in basso scorrendo l’articolo, si va da un massimo di 24,77 euro al mq a un minino di 10,07. A titolo di confronto, a Milano il costo medio per l’affitto al metro quadro è di 22,23 euro, parliamo del 46,45% in più di Roma. Ma quindi gli affitti a Roma sono economici?

Affitti alla Garbatella: un caso studio per la città di Roma

Se confrontati con quelli all’ombra della Madonnina, sicuro. Questo vuol dire case più grandi a un prezzo inferiore rispetto al canone richiesto a Milano, vediamo qualche esempio partendo dagli affitti nella zona Garbatella – Ostiense, due dei quartieri più rappresentativi dello spirito della Capitale situati nella parte sud della città, dove anche comprare rappresenta un ottimo investimento dal momento che il prezzo al mq per la vendita non ha ancora raggiunto cifre troppo esclusive.

Questa zona, un tempo popolare, attraverso una progressiva riqualificazione è diventata tra le più ambite di tutta la città, ricca di spazi verdi, d’arte e cultura è altresì strategica per chi è alla ricerca di un alloggio vicino all’Università degli Studi Roma TRE. L’evoluzione del prezzo degli affitti è prova di quanto appena detto: da settembre 2022, infatti, il prezzo al mq a Garbatella – Ostiense è cresciuto del 10,90% attestandosi a settembre 2023 a 16,48 euro al mq, un valore vicino al prezzo medio degli affitti nella Capitale, possiamo usarlo quindi per calcolare il costo medio di un affitto a Roma.

Quanto costa affittare un appartamento da 35 mq a Roma

Che siate studenti o giovani lavoratori, single o in coppia la vostra scelta per affittare casa a Roma potrebbe ricadere su un monolocale, ampio se si è in due, o su un bilocale entro i 60 mq. Partiamo dalla scelta più economica un monolocale di 35 mq, ebbene per un alloggio di questo genere il prezzo medio a Roma si aggira intorno ai 576 euro.

Quanto costa affittare un appartamento da 50 mq a Roma

Per quando riguarda invece la metratura più classica, ovvero 50 mq, a Roma il canone di affitto richiesto a settembre 2023 è mediamente di 824 euro. Se invece siete alla ricerca di un bilocale spazioso, la vostra capacità economica deve poter raggiungere i 988 euro, è questo infatti il prezzo medio mensile richiesto a Roma per affittare una casa da 60 mq.

Quanto costa affittare un appartamento da 85 mq a Roma

Per chi invece sta cercando casa per tutta la famiglia è molto probabile che la scelta ricada su ampie metrature, per questo è consigliabile (nel caso fosse possibile) scegliere una zona con dei prezzi al mq competitivi magari allontanandosi un po’ dal centro. In questo caso la scelta potrebbe ricadere sui quartieri Talenti e Montesacro, dove anima popolare e residenziale convivono fuori dai circuiti turistici e dal traffico cittadino. In questi quartieri il costo per un appartamento da 85 mq si aggira intorno ai 1200 euro escluse spese di condominio.

Zone Affitto(€/m²) Centro Storico 24,77 Aventino, San Saba, Caracalla 22,7 Testaccio, Trastevere 21,32 Parioli, Flaminio 20,45 Prati, Borgo, Mazzini, Delle Vittorie 19,72 Termini, Repubblica 19,23 Salario, Trieste 18 Bologna, Policlinico 17,32 Pigneto, San Lorenzo, Casal Bertone 16,73 Garbatella, Navigatori, Ostiense 16,48 Corso Francia, Vigna Clara, Fleming, Ponte Milvio 16,41 Gregorio VII, Baldo degli Ubaldi 16,15 Camilluccia, Cortina d’Ampezzo 16,14 Balduina, Medaglie d’Oro, Degli Eroi 15,97 Re di Roma, San Giovanni 15,93 Monteverde, Gianicolense, Colli Portuensi, Casaletto 15,41 Appio Latino, Colli Albani 15,15 Eur, Torrino, Tintoretto 14,97 Cassia, San Godenzo, Grottarossa 14,52 Appia Pignatelli, Ardeatino, Montagnola 14,29 Aurelio, Boccea 14,16 Marconi, San Paolo 14,13 Talenti, Montesacro, Nuovo Salario 14,12 Casetta Mattei, Pisana, Bravetta 14,04 Monti Tiburtini, Pietralata 13,77 Battistini, Torrevecchia 13,71 Castel di Leva, Vallerano 13,69 Mezzocammino, Spinaceto, Tor de’ Cenci 13,68 Trionfale, Monte Mario, Ottavia 13,65 Centocelle, Tor de’ Schiavi 13,48 Cinecittà, Quadraro 13,47 Appio Claudio, Capannelle 13,34 Portuense, Villa Bonelli 13,29 Porta di Roma, Casal Boccone 13,28 Cecchignola, Fonte Meravigliosa 13,20 Magliana, Trullo, Parco de’ Medici 12,79 Trigoria, Castel Romano 12,63 Ponte Mammolo, San Basilio, Tor Cervara 12,48 Axa, Casal Palocco, Infernetto 12,41 Anagnina, Romanina, Tor Vergata 12,32 Alessandrino, Tor Sapienza, Torre Maura 12,30 Acilia, Casal Bernocchi, Centro Giano, Dragona, Malafede, Vitinia 12,08 Casalotti, Casal Selce, Maglianella 11,83 Bufalotta, Casal Monastero, Settebagni 11,76 Casal Lumbroso, Massimina, Ponte Galeria 11,76 Lido di Ostia, Ostia Antica, Castel Fusano 11,74 Labaro, Prima Porta, Valle Muricana 11,68 Olgiata, Giustiniana 11,21 Ponte di Nona, Torre Angela 11,14 Borghesiana, Finocchio 10,86 Lunghezza, Castelverde 10,07

Spese condominiali, quanto pesano sull’affitto

Naturalmente il costo finale dell’affitto comprende anche le spese condominiali, in Italia la media è di 100 euro mensili tuttavia questo valore è soggetto ai forti rincari del prezzo dell’energia e, quindi, può aumentare anche del 50% nel corso di un anno, salvo poi abbassarsi successivamente nel caso (ad esempio) di una flessione delle quotazioni del gas. Il consiglio che vale sempre quando si cerca casa è di selezionare più appartamenti possibili e confrontare le spese condominiali di ognuno.

L’esborso mensile per la gestione del condominio infatti può variare sensibilmente e non è raro trovarsi a pagare alte spese di condominio anche per un appartamento di dimensioni ridotte, un caso è quello degli alti costi per le spese di gestione ordinaria nel caso di un giardino condominiale. Se quindi volete risparmiare ma non volete rinunciare a essere circondati da alberi e piante, è meglio assicurarvi che queste siano fuori dal condominio.

Affitti in zona Balduina: verde e prezzi contenuti

In questo caso la scelta potrebbe ricadere sul quartiere della Balduina, una zona poco nota della zona nord-ovest di Roma che si sviluppa come un piccolo paese. Circondato dal parco di Monte Mario e dal parco di Monte Ciocci è tra gli spazi urbani della Capitale più verdi, ricco di luoghi di cultura e di servizi è altresì un quartiere ben collegato al centro città. Rappresenta quindi una delle migliori opzioni per chi cerca casa in affitto a Roma anche in virtù del prezzo medio degli affitti che, al mq, si attesta a 15,97 euro a settembre 2023.

Contributi per l’affitto nella Legge di Bilancio 2024

La Legge di Bilancio 2024 del governo Meloni non prevede nuove forme di incentivi per gli affitti, un problema per la città di Roma che si trova attualmente nell’impossibilità di garantire il contributo (di massimo duemila euro) per aiutare le famiglie più fragili a pagare l’affitto. Quest’anno, rispetto al 2019, sono state infatti presentate al Campidoglio il doppio delle domande e secondo i calcoli dell’assessorato alle politiche abitative di Roma il budget stanziato da Governo e Regione non basta a far arrivare a tutti gli aventi diritto il contributo.

Per questo sono in corso tra il sindaco Gualtieri e la Regione Lazio delle trattative per sbloccare i fondi avanzati dalla precedenti annualità che ammontano a 7,5 milioni di euro. Nel caso questi fondi venissero attivati non è da escludere la possibilità di una riapertura delle domande per le agevolazioni all’affitto nel corso del 2024.