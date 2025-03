Dove conviene comprare casa a Genova? I prezzi sono in rialzo ovunque tranne che a Voltri-Pegli-Sestri. Anche con gli aumenti, ci sono opportunità d'acquisto per investimento

Fonte: 123RF Comprare casa a Genova, le zone adatte al risparmio e quelle per investimento.

Il mercato immobiliare a Genova viaggia a velocità diverse, a seconda della zona considerata e in maniera non dissimile da quanto avviene nelle principali città italiane.

Ed è tale marcia su binari paralleli che attira maggiormente l’interesse dei potenziali acquirenti e affittuari, considerato il fatto che chi intenda comprare casa a Genova si accorge subito che alcune macroaree registrano una crescita dei prezzi, altre mantengono una certa stabilità e altre ancora mostrano una leggera flessione. Tra gli elementi chiave evidenziati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa sul primo semestre 2024 vi sono la domanda di immobili per investimento e i progetti di riqualificazione urbana.

Prezzi stabili nelle zone Centro-Principe-Oregina

Nella macroarea relativa alle zone Centro-Principe-Oregina i valori immobiliari restano invariati con un mercato vivace alimentato da chi sceglie di comprare casa per investimento, sia per affitti brevi che per uso personale. La possibilità di frazionare appartamenti di ampia metratura rende il centro storico particolarmente attrattivo. Gli immobili di maggiore pregio li troviamo in via Garibaldi e nella Galleria Mazzini, con prezzi che oscillano tra 1.500 e 1.600 euro al metro quadro, raggiungendo punte di 2.000-2.500 euro al metro quadro per gli immobili ristrutturati. Prezzi simili si hanno in piazza Campetto e via San Luca. Nei carruggi, le soluzioni di pregio ristrutturate possono toccare i 2.000 euro al metro quadro, mentre per le attività commerciali della zona sono previsti incentivi economici.

In crescita Marassi-Molassana-San Fruttuoso

Il mercato immobiliare a Genova relativamente alla macroarea di Marassi-Molassana-San Fruttuoso registra un incremento medio dei prezzi pari al +1,3%, con dinamiche variabili a seconda della zona. L’area vede valori che rimangono stabili nelle aree di Staglieno, via Bobbio e zone limitrofe, caratterizzate da un’offerta prevalentemente popolare. I prezzi variano tra 1.200 euro al metro quadro nelle zone più centrali e 1.000 euro al metro quadro nelle aree periferiche come Tortona-Monte Nero e Bobbio. La scarsità di immobili ristrutturati spinge al rialzo le quotazioni del mercato. In zona Montaldo, dove ci sono molti palazzi d’epoca senza ascensore o balconi, si registra un buon livello di domanda, anche per investimento. Un elemento di rilievo è il progetto “Sky Metro”, la futura linea metropolitana che, si prevede, spingerà al rialzo i prezzi.

Cresce anche Castelletto-Foce-San Martino

Anche a Castelletto-Foce-San Martino c’è una crescita dei prezzi pari all’1,3%, che è trainata dalla maggiore richiesta di immobili in buono stato. La domanda è spinta da residenti e da meri investitori che puntano a dare vita a case vacanze e B&B. La vicinanza al mare è certamente un’attrattiva. E mentre aumentano le strutture ricettive, calano gli immobili in locazione. Il Waterfront di Genova, il grande progetto di riqualificazione urbana che prevede la realizzazione di uffici, residenze di lusso, spazi per lo sport e un parco urbano da 16.000 mq, è un’ulteriore attrattiva. Gli appartamenti ultimati nell’area sono stati venduti a cifre fino a 10.000 euro al metro quadro. Gli immobili di pregio con vista mare raggiungono i 3.000 euro al metro quadro, mentre le abitazioni in buono stato si attestano intorno ai 2.000 euro al metro quadro, con un calo a 1.500 euro al metro quadro nelle zone più trafficate. Prezzi simili si hanno nelle aree limitrofe alle vie dello shopping, come via XX Settembre, via San Vincenzo e piazza De Ferrari.

Il lusso in Corso Armellini, Piazza Manin e Via Assarotti

Le zone di Corso Armellini, Piazza Manin e Via Assarotti sono dense di immobili di prestigio con ampie metrature. Sono acquistati principalmente da famiglie alla ricerca del salto di qualità o da investitori che puntano al frazionamento dell’immobile per la successiva rivendita. Le abitazioni più piccole diventano spesso B&B e case vacanza. A Piazza Manin gli immobili di pregio raggiungono 2.300 euro al metro quadro; in zona Circonvallazione i prezzi scendono a 1.800 euro al metro quadro; le soluzioni ristrutturate o con vista mare possono arrivare ai 3.000 euro al metro quadro. Per quanto riguarda l’affitto, la domanda è alta e l’offerta limitata: i canoni possono arrivare a 1.000 euro al mese.

Lieve calo a Voltri-Pegli-Sestri

La macroarea di Voltri-Pegli-Sestri è l’unica che mostra un lieve calo dei prezzi (-0,9%). Nel quartiere periferico di Borzoli i prezzi sono in leggera diminuzione. L’offerta abitativa è per lo più di tipo popolare, con valori medi di acquisto intorno ai 100.000 euro. Il mercato è dinamico grazie alla presenza di Fincantieri, che spinge gli affitti dei lavoratori fuori sede. Al centro di Borzoli si vende a 1.000/1.100 euro al metro quadro; ad Alture i condomini di recente costruzione hanno prezzi sui 1.700/1.800 euro al metro quadro. Gli affitti viaggiano sui 500 euro al mese per un bilocale, con abbondanza di soluzioni a canone concordato.

Comprare casa per investimento

Tirando le somme, si specifica che comprare casa per investimento a Genova può essere una soluzione di interesse, se è vero che il capoluogo ligure guida la classifica delle città italiane per rendimento annuo lordo da locazione (+7%).