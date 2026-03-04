Prezzi delle case a Genova in calo dello 0,5% nel 2025 secondo Tecnocasa: i quartieri dove salgono e dove scendono le quotazioni immobiliari

iStock I prezzi per comprare casa a Genova, i quartieri più costosi

Il mercato immobiliare di Genova mostra segnali di lieve rallentamento nella prima parte del 2025. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i valori delle abitazioni in città registrano una diminuzione media dello 0,5% rispetto al secondo semestre del 2024. In alcune zone si registrano aumenti, mentre in altre i prezzi risultano in calo o stabili. Il quadro generale indica un mercato caratterizzato da una domanda selettiva, con particolare attenzione alla qualità degli immobili e alla posizione.

Dove crescono i prezzi delle case a Genova

L’incremento più significativo riguarda la macroarea Principe–Oregina, dove i valori immobiliari sono cresciuti del 3,1%. Nel centro storico di Genova i prezzi restano complessivamente stabili, ma si segnala una crescita nel quartiere di San Vincenzo. Qui la domanda è alimentata soprattutto da chi cerca una prima casa in un’area centrale con servizi e collegamenti.

Nel centro storico, invece, si osserva una diminuzione delle quotazioni per gli immobili ristrutturati che in passato avevano raggiunto valori molto elevati. Gli acquirenti risultano più cauti e selettivi. Questa parte della città continua comunque ad attirare investitori interessati a destinare gli immobili ad affitti brevi o a strutture ricettive come bed and breakfast. In genere i capitali investiti si collocano tra 120mila e 130mila euro.

Tra gli acquirenti si segnalano anche persone provenienti da Milano, interessate a utilizzare l’immobile come casa vacanza o come investimento legato alla possibile rivalutazione della zona. Le aspettative sono collegate anche allo sviluppo dei collegamenti ferroviari tra Genova e Milano.

Per le abitazioni da ristrutturare nel centro storico i prezzi medi si collocano tra 1400 e 1500 euro al metro quadrato, mentre le soluzioni ristrutturate possono arrivare tra 2500 e 3000 euro al metro quadrato.

Il mercato nei quartieri più residenziali

Il quartiere di San Vincenzo presenta una domanda sostenuta per abitazioni signorili situate in vie centrali come via XX Settembre. In questo caso i prezzi medi si attestano intorno ai 3000 euro al metro quadrato, con punte fino a 3500 euro per gli immobili con vista mare. La crescita dei valori è collegata soprattutto alla riduzione dell’offerta disponibile e alla presenza di acquirenti interessati alla prima casa.

Anche Oregina registra un leggero aumento dei prezzi, soprattutto per le abitazioni ristrutturate o in buone condizioni. Gli edifici presenti in questa zona risalgono in gran parte agli anni Cinquanta e Settanta e spesso necessitano di interventi di riqualificazione. Negli ultimi anni l’area ha attirato diversi investitori, anche stranieri provenienti dall’Europa dell’Est. Molti acquistano abitazioni vicino alla stazione di Genova Principe, puntando su una possibile rivalutazione legata alla realizzazione del Terzo Valico ferroviario.

Per un immobile in buono stato i prezzi medi si collocano tra 1600 e 1700 euro al metro quadrato, con punte fino a 2200 euro per le abitazioni con vista mare.

Le zone dove i prezzi scendono

Al contrario, alcune macroaree registrano una riduzione dei valori immobiliari. Tra queste Voltri–Pegli–Sestri, dove i prezzi sono diminuiti dell’1,8%.

La diminuzione è legata soprattutto alla situazione del quartiere di Prà, dove molti immobili risultano datati e necessitano di interventi di ristrutturazione. Qui si trovano abitazioni costruite negli anni Sessanta insieme a vecchie case di pescatori. In questa zona gli acquisti riguardano prevalentemente la prima casa, ma non mancano investitori interessati agli affitti turistici o alle case vacanza.

I prezzi medi per un immobile in buono stato si collocano tra 1100 e 1200 euro al metro quadrato. Nel centro storico di Prà le abitazioni più antiche possono scendere fino a circa 1000 euro al metro quadrato. Le soluzioni da ristrutturare hanno quotazioni comprese tra 700 e 900 euro al metro quadrato, mentre le case popolari degli anni Ottanta possono scendere anche a 500 euro al metro quadrato.